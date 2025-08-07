Tập 12 Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế?: Duy Hưng khiến dàn nhóc tỳ rần rần khi xuất hiện cùng 1 món ăn!

Tập 12 Bố ơi, mình đi đâu thế? 2025 vừa lên sóng với loạt trải nghiệm thú vị giữa các bố và nhóc tỳ tại Nghệ An. Một trong những khoảnh khắc gây chú ý trong tập mới này chính là màn bố Duy Hưng tự tay vào bếp để "chiêu đãi" các em bé. Không cần công thức cầu kỳ hay kỹ năng đầu bếp gì ghê gớm, bố Duy Hưng chỉ cần mở tủ lạnh, chọn đúng món khoái khẩu xúc xích cocktail TH true FOOD là đủ khiến các con rần rần thích thú. Hình ảnh các bé quây quần ăn xúc xích, vừa cười khúc khích vừa tíu tít khen ngon chính là một trong những khoảnh khắc bình dị và đáng yêu ở tập này.

Đặc biệt, bố Duy Hưng còn được khen ngợi bởi cách dạy con nhẹ nhàng, tâm lý khi nhắc nhở các bé phải mời người lớn tuổi trước khi ăn. Cụ thể, khi thấy các con đều đã cầm trên tay xúc xích, đang hào hứng chuẩn bị thưởng thức thì bố Duy Hưng nhắc nhở: "Nào từ từ, các con không được quên người lớn tuổi nhất ở đây". Sau đó, các nhóc tỳ đồng loạt mời và thậm chí nhường phần ăn của mình cho người bà đang ngồi cùng. Chỉ hành động nhỏ nhưng chứng minh sự dạy con khéo léo của Duy Hưng cũng như sự ngoan ngoãn, lễ phép của các em bé.

Bố Duy Hưng chiêu đãi các nhóc tỳ món xúc xích

Duy Hưng chọn món xúc xích để thưởng cho các bé

Duy Hưng nhắc nhở các con phải mời người lớn trước khi thưởng thức

Các nhóc tỳ rất thích thú với món ăn nhanh, tiện lợi và dinh dưỡng này

Không phải ngẫu nhiên mà xúc xích cocktail TH true FOOD được bố Duy Hưng "chọn mặt gửi vàng" cho bữa ăn của các con. Sản phẩm có thành phần hơn 68% thịt, không chứa tinh bột, cung cấp protein và năng lượng cho cơ thể. Xúc được xông khói tự nhiên nên giữ được vị thơm ngon đặc trưng, lại có độ dai giòn khiến trẻ nhỏ mê tít.

Quan trọng nhất, đây là loại xúc xích không sử dụng chất bảo quản, nguyên liệu được tuyển chọn kỹ càng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được sản xuất theo chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế FSSC 22000 nên bố mẹ có thể yên tâm tuyệt đối khi cho con sử dụng. Kích thước vừa miệng, tiện lợi mang theo, là lựa chọn tiện lợi, chất lượng cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đủ đầy yêu thương của gia đình.

Lần đầu tiên trong hành trình Bố ơi mình đi đâu thế? 2025, các ông bố được thử thách với một công việc nông thôn khá lạ mà quen là đặt ống bắt lươn. Nghe thì đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy loạt tình huống dở khóc dở cười. Song song đó, các bé cũng có nhiệm vụ riêng, tự tay làm món chẻo măng chua đặc sản của người Thái. Dù tay còn vụng về nhưng các con đều rất tập trung, hoàn thành món chấm thơm nức mũi. Bố Neko Lê dạy các con làm trang sức từ lá cây, vòng tay, vòng cổ từ lá khoai mì. Những món quà mộc mạc ấy không chỉ giúp các bé hiểu thêm về tuổi thơ xưa của bố, mà còn là cơ hội để hai thế hệ gắn kết bằng sự sáng tạo, tỉ mỉ và tình cảm.

Chưa dừng lại ở đó, phần đặc biệt của tập chính là buổi picnic trà chiều giữa đồng ruộng. Không cần bàn tiệc hoành tráng, chỉ vài chiếc thảm, ly trà và bánh trái là đã đủ để tạo nên một buổi chiều "chill" đúng nghĩa. Một lần nữa, Bố ơi mình đi đâu thế? 2025"lại ghi điểm với những trải nghiệm giản dị mà đầy cảm xúc. Tập 12 không chỉ là hành trình học cách sống chậm, gần gũi với thiên nhiên, mà còn là lời nhắc rằng niềm vui đôi khi đến từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống.