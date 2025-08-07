Hoa hậu Lương Thùy Linh bị "tấn công" dồn dập vì brand thời trang bán giá trên trời, chất lượng kém

Đầu tháng 8 vừa qua, Lương Thùy Linh bất ngờ lấn sân kinh doanh, ra mắt thương hiệu thời trang riêng. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, thương hiệu của mỹ nhân gen Z đã gây sóng gió với loạt phản hồi tiêu cực vì giá cả "trên trời" tới hàng triệu đồng nhưng chất lượng sản phẩm không tương xứng.

Trên kênh TikTok có hơn 600.000 lượt theo dõi, Lương Thùy Linh mới đây đăng tải đoạn clip mới. Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc của nàng hậu sinh năm 2000 thì lại có vô vàn bình luận tiêu cực nhắc tới sản phẩm. Nhiều người còn thẳng thừng chê bai, nhận xét về thương hiệu thời trang của cô.

Lương Thùy Linh từng lên tiếng khi thương hiệu thời trang vấp phải ý kiến trái chiều. "Linh rất hiểu là mỗi người sẽ có gu khác nhau nên mình cũng luôn mở lòng với bình luận, lời góp ý của quý vị khán giả cũng như khách hàng. Linh tin chắc đó là những lời góp ý rất quý giá. Thật sự là ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó và đây cũng là lần đầu tiên của Linh nên là không tránh khỏi những điều còn thiếu sót, chưa làm hài lòng mọi người. Mình và team sẽ nỗ lực học hỏi để hoàn thiện sản phẩm hơn nữa", cô cho hay.

Hoa hậu Lương Thùy Linh bị netizen "tấn công" trong clip mới được đăng tải trên kênh TikTok

Nhiều netizen để lại bình luận chê bai sản phẩm, nhận xét về thương hiệu thời trang của nàng hậu sinh năm 2000

Về quyết định mở thương hiệu thời trang, Lương Thùy Linh cho biết vì muốn có thêm những trải nghiệm ở lĩnh vực này. "Tôi mong muốn có thương hiệu thời trang từ rất lâu rồi. Từ ngày bé Linh đã là một fan của thời trang, Thời trang là thứ mình đam mê rất lâu và mình cũng muốn có thêm sự hiểu biết về ngành này.

Đây là lần đầu tiên Linh thử thách với vai trò mới như thế này nên cũng muốn học hỏi thêm nhiều điều. Phần lớn nhất Linh tham gia là cái vibe, mood của bộ sưu tập để có thể đem tới sản phẩm chất lượng tốt nhất tới cho khách hàng", cô cho hay.

Trước đó, người đẹp sinh năm 2000 chia sẻ kỳ vọng xây dựng một thương hiệu đề cao sự tối giản và ứng dụng cao dành cho phái đẹp

Chỉ sau ít ngày, thương hiệu thời trang của Lương Thùy Linh nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội với vô số phản hồi tiêu cực về thiết kế và chất lượng sản phẩm

Lương Thùy Linh là một trong những nàng hậu tài sắc vẹn toàn của Vbiz hiện nay. Cô sở hữu bảng thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với GPA đạt 3.6/4.0.

Năm 23 tuổi, Lương Thùy Linh bất ngờ đảm nhận vai trò trợ giảng tại một trường đại học lớn khi vừa tốt nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, chỉ một năm sau, cô tiếp tục gây bất ngờ khi trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ ở tuổi 24 – vượt cấp thạc sĩ để bước thẳng vào chương trình đào tạo cao nhất trong hệ thống giáo dục