Diễn viên Minh Béo gây sốc khi bán nước hoa mang tên mình hậu bê bối

Vào năm 2016, diễn viên Minh Béo đã vướng ồn ào gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp. Sau vụ kiện, anh trở về Việt Nam nhưng bị đông đảo khán giả quay lưng và chỉ trích.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip nghệ sĩ Minh Béo giới thiệu một sản phẩm nước hoa có tên "Nước hoa Minh Béo", được thiết kế bao bì in hình chân dung chính chủ. Trong video, Minh Béo xuất hiện tự tin quảng bá sản phẩm do chính anh sản xuất.

Nam diễn viên nói: "Minh Béo xin chào quý vị và các bạn. Minh Béo vừa ra mắt sản phẩm mới đó chính là nước hoa Minh Béo, được chiết xuất từ tinh dầu nước hoa thủ đô Paris về Việt Nam cùng với thảo dược để tạo ra một dòng sản phẩm nhẹ nhàng, quý phái, lịch lãm. Lưu hương trên 8 tiếng, có mùi nam, nữ. Đặc biệt Minh Béo vừa ra mắt thêm 10 mùi nữa dành riêng đặc biệt cho các bạn tuổi teen".

Trong clip, Minh Béo cho biết toàn bộ lợi nhuận của dòng sản phẩm này sẽ được đưa vào các chương trình thiện nguyện. "Minh Béo hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ cho sản phẩm này cũng như làm thiện nguyện với Minh Béo", anh cho hay.

Ngay sau khi đoạn video được lan truyền, nhiều luồng ý kiến trái chiều đã bùng nổ. Cộng đồng mạng tỏ ra phẫn nộ vì Minh Béo bước vào con đường kinh doanh sau scandal nghiêm trọng trong quá khứ. Nhiều người thẳng thắn bày tỏ sẽ bài trừ sản phẩm, không ủng hộ do anh vướng bê bối về mặt đạo đức. Việc kinh doanh ngoài đảm bảo chất lượng, thì đối với người nổi tiếng, đó còn là uy tín, lòng tin của khán giả. Việc một người vướng bê bối trong quá khứ, quay lại kinh doanh khi chưa lấy lại được thiện cảm được cho là hành động khó hiểu.

Minh Béo từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình hài, sân khấu kịch. Tuy nhiên, kể từ khi bị xét xử tại Mỹ về tội ấu dâm, bị phạt 9 tháng tù giam, sự nghiệp của nam nghệ sĩ gần như chấm dứt. Dù đã quay lại với sân khấu nhỏ và tổ chức một số hoạt động nghệ thuật nhưng hình ảnh của Minh Béo vẫn chưa thể lấy lại thiện cảm từ công chúng.

