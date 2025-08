Clip: Thanh Hằng gây sốc khi có thái độ gay gắt với thí sinh Vietnam's Next Top Model lúc mới vào nhà chung

Sau 8 năm, chương trình truyền hình thực tế Vietnam's Next Top Model đã quay trở lại. Chỉ mới lên sóng tập đầu tiên được khoảng 3 ngày nhưng thử thách, chi tiết của show đã nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi.

Mới đây, khoảnh khắc host Thanh Hằng thái độ căng thẳng tại cuộc thi đã tiếp tục được bàn luận rầm rộ. Trong clip, người mẫu sinh năm 1983 đã thẳng thắn nhắc nhở, chỉnh đốn về thái độ của các thí sinh khi gặp nhà tài trợ và các anh chị lớn hơn trong nghề nhưng không đứng lên chào đón, thể hiện sự vui vẻ niềm nở.

Thanh Hằng cho biết khi hướng dẫn đào tạo các thí sinh sẽ có sự nghiêm khắc: "Khi vào các em không chào đón luôn à. Hay là tâm lý của các em đang bị mệt. Thật ra chúng tôi là những người rất hiền, hiền dữ không quan trọng gì ở đây nhưng khi training các bạn sẽ có những cái rất nghiêm khắc và nghiêm túc. Các bạn nghĩ đó là tốt cho ai, tốt cho chúng tôi hả, không phải. Cho nên các bạn phải giữ 1 tác phong, thái độ tốt".

Bên cạnh đó, chị đại Vbiz cũng chia sẻ quan điểm cho rằng điều quan trọng sẽ đưa sự nghiệp của thí sinh tiến xa hơn chính là thái độ. "Các bạn đang là những người em, người mẫu thế hệ mới. Các bạn phải tôn trọng những người lớn hơn mình, người đi trước, nhà tài trợ. Các bạn phải có sự vui vẻ, chào đón tôn trọng người khác, tại sao cái mặt lúc nào cũng buồn.

Ngày hôm nay gặp nhau chị luôn muốn là vui vẻ nhất, 1 năng lượng tích cực nhất nhưng các em cứ giữ thái độ như vậy hoài chị thấy không ổn. Thái độ sẽ quyết định phần lớn sự nghiệp và hành trình phát triển của mình nên các bạn phải lưu ý", cô cho hay.

Sau khi clip này được đăng tải, netizen đã nổ ra những bàn luận trên MXH. Phần lớn cư dân mạng dù sốc trước sự nghiêm túc và khắt khe của nữ giám khảo, nhưng đều ủng hộ quan điểm, thái độ cứng rắn của Thanh Hằng trong chương trình, cho rằng sự chuyên nghiệp, thái độ chính là yếu tố cốt lõi để có thể tiến xa trong ngành người mẫu khắc nghiệt. Hành động chào hỏi là điều nên làm đối với bất kỳ ai trong môi trường tập thể. Một số khác góp ý rằng Thanh Hằng nếu bớt gay gắt và căng thẳng thì sẽ tạo cảm giác dễ chịu hơn cho người nghe.

Trong tập 1, Thanh Hằng vướng tranh cãi vì màn thị phạm thử thách chính trước các thí sinh. Với vai trò host và là người mẫu kỳ cựu trong nghề, cô không ngần ngại trực tiếp lên không trung để hướng dẫn cho thí sinh.

Tuy nhiên, phần thể hiện này của Thanh Hằng lại bị cho rằng chưa thực sự ấn tượng. Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng trước khoảnh khắc thị phạm của cô. Giữa lúc vướng tranh cãi, Thanh Hằng thậm chí phải khóa bình luận vì nhận về quá nhiều bình luận trái chiều từ khán giả.

Về lý do trở lại với vai trò host chương trình Vietnam's Next Top Model năm nay, Thanh Hằng cho biết cô nhận lời tham gia chương trình sau nhiều lần từ chối vì cảm nhận được sự đầu tư và tâm huyết của ban tổ chức dành cho thế hệ người mẫu tương lai.

Từng nhận về nhiều bình luận trái chiều khi nghiêm khắc với thí sinh, Thanh Hằng khẳng định đó là điều cô phải làm vì "nó xuất phát từ cái cốt lõi và sẽ giúp các bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp và cuộc đời".

Sau tập 1, 5 thí sinh thể hiện chưa tốt là Diệp Lục, Giang Phùng, Mi Lan, Vũ Mỹ Ngân và Trà My tiến vào vòng nguy hiểm và đứng trước nguy cơ phải ra về. Tưởng chừng phải chia tay, nhưng cú twist lớn bất ngờ xuất hiện. Sau khi thảo luận căng thẳng, Ban giám khảo đã đưa ra một quyết định chưa từng có chính là giữ lại cả 5 thí sinh. Đây là cơ hội để 5 thí sinh chứng minh bản thân ở chặng tiếp theo.

Vietnam's Next Top Model 2025 hiện đang lên sóng vào tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 và Youtube chính thức của chương trình. Đây là phiên bản Việt hoá của format truyền hình thực tế đình đám "America's Next Top Model" do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập. Tại Việt Nam, chương trình chính thức khởi động từ năm 2010 và đã trải qua 8 mùa phát sóng, góp phần tạo nên loạt tên tuổi đình đám trong làng mốt như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Mâu Thủy, H'Hen Niê, Ngọc Châu, Chế Nguyễn Quỳnh Châu...