"Gã lăng nhăng khét tiếng" Phùng Thiệu Phong im lặng trước những tin đồn tình cảm

Phùng Thiệu Phong và vợ cũ - nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. (Ảnh: Kbizoom)

Nam diễn viên Phùng Thiệu Phong được mệnh danh là "Gã lăng nhăng khét tiếng nhất Trung Quốc". Anh vốn nổi tiếng với những mối quan hệ tình cảm phức tạp và thời điểm này, cái tên Phùng Thiệu Phong đang trở thành tâm điểm chú ý một lần nữa - khi những cáo buộc ngoại tình gây sốc liên quan đến chiếc vali lại xuất hiện, cùng với một loạt tin đồn tình ái mới.

Theo những tin đồn mới xuất hiện trở lại, Phùng Thiệu Phong từng chui vào một chiếc vali để gặp tình nhân trong thời gian kết hôn với nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Chi tiết gây sốc này xuất phát từ những tin nhắn riêng tư bị rò rỉ được cho là của nữ diễn viên Emma Zeng Yi, người tự nhận là tình nhân bí mật của Phùng Thiệu Phong vào năm 2020. Trong các cuộc trò chuyện của mình, Zeng khoe khoang về việc Phùng Thiệu Phong thường trốn trong vali để tránh paparazzi.

"Anh ta chui vào một chiếc vali lớn và trợ lý của anh ta sẽ đẩy anh ta vào phòng khách sạn của tôi" - Emma nói trong tin nhắn, đồng thời cho biết thêm rằng vụ ngoại tình diễn ra khi Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai đứa con của họ.

Những tin nhắn này nhanh chóng lan truyền, gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Mặc dù cả Phùng Thiệu Phong và Emma Zeng Yi đều phủ nhận mối quan hệ, nhưng chỉ sáu tháng sau ồn ào chiếc vali, nam diễn viên và vợ anh là nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã tuyên bố ly hôn, với lý do lịch trình bận rộn. Thời điểm tuyên bố ly hôn bất ngờ này càng làm dấy lên suy đoán rằng ngoại tình là nguyên nhân dẫn đến chia tay của cặp đôi.

Phùng Thiệu Phong từng có mối quan hệ tình cảm nổi tiếng với Nghê Ni và Lâm Duẫn và sau đó là những quan hệ tình cảm với hàng loạt phụ nữ trẻ hơn. Từ năm 2022, anh bị phát hiện hẹn hò với nhiều người được cho là bạn gái - bao gồm các nữ diễn viên Cass Gai, Zhu Lanjia và một số phụ nữ chưa rõ danh tính. Chỉ vài ngày trước, vào ngày 4 tháng 8, Phùng Thiệu Phong bị bắt gặp đi mua sắm với một người phụ nữ bí ẩn trông giống như một người có sức ảnh hưởng Mandy, vợ hiện tại của doanh nhân Uông Tiểu Phi, chồng cũ của cố diễn viên Từ Hy Viên.

Thêm vào sự kịch tính bủa vây quanh nam diễn viên, một số nguồn tin cho biết Phùng Thiệu Phong cũng đang bí mật hẹn hò với một nhân viên ngân hàng đầu tư tên là Jenny. Cô gái này được cho là do mẹ anh giới thiệu là vợ tiềm năng của anh trong tương lai.

Thường được truyền thông địa phương gọi là "Kẻ đào hoa khét tiếng nhất Trung Quốc", chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong tiếp tục thống trị các tiêu đề giải trí, gây chú ý bởi những mối quan hệ đồng thời điểm và thói quen hẹn hò không kiêng nể của anh. Bất chấp những ồn ào liên tục, nam diễn viên vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về những tin đồn hiện tại xung quanh mình.

Với mỗi lần xuất hiện và tin đồn mới, chuyện tình cảm rối ren của Phùng Thiệu Phong vẫn không có dấu hiệu chững lại và cơn bão truyền thông xung quanh anh cũng vậy.