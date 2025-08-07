Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu

Từ sau khi góp mặt trong chương trình Em Xinh Say Hi, Quỳnh Anh Shyn nhận được nhiều thiện cảm của khán giả. Không chỉ vì tài năng, sáng tạo ấn tượng trong thời trang mà cô còn ghi điểm bởi EQ cao, những "mảng miếng" rất duyên dáng, đáng yêu. Mới đây, Quỳnh Anh Shyn đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi để chia sẻ về cột mốc mới trong hành trình sự nghiệp của mình.

Đặc biệt, ngoài việc tiết lộ những điều thú vị ở Em Xinh Say Hi, Quỳnh Anh Shyn còn hé lộ những điều bí mật liên quan đến màn làm hoà với Chi Pu tại đám cưới Quỳnh Anh Shyn. Trước khi "tái kết bạn", Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu từ đôi bạn thân đình đám Hà thành rơi vào trạng thái "nước sông không phạm nước giếng" suốt gần 6 năm. Khi được hỏi về bức ảnh chị chị em em nhún nhảy, vui vẻ tưng bừng với Chi Pu tại đám cưới Salim, Quỳnh Anh Shyn chia sẻ: "Thật ra lúc đấy chả ai bắt chuyện trước cả, đang uống rượu và nhảy thì mọi người đẩy vào".

Quỳnh Anh Shyn bối rối khi nói về mối quan hệ với Chi Pu

Quỳnh Anh Shyn thoải mái nhắc về cô bạn thân sau khi làm hoà

Sau 6 năm, cả hai chính thức trở lại làm bạn với nhau tại đám cưới Salim

Mỗi khi nhắc đến Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn ngại ngùng ra mặt, cô nói: "Mình hỏi các bạn nhé, sau 6 năm chơi lại các bạn như thế nào, các bạn như thế nào thì mình như thế". Đây cũng là lý do xuất hiện bức ảnh Quỳnh Anh Shyn và Chi Pu mỗi người nhìn về một phía vào buổi sáng đầu tiên trở lại làm bạn của nhau. Cô hài hước bình luận về khoảnh khắc lầy lội đó: "Ngại quá nè, lúc đấy chắc chưa tỉnh á!".

Cùng đón chờ bài phỏng vấn với nhiều chia sẻ hài hước, thú vị của Em Xinh Quỳnh Anh Shyn sắp được lên sóng!

Quỳnh Anh Shyn bật cười khi nhìn thấy bức ảnh e thẹn bên Chi Pu

Chi Pu ngại ra mặt khi ngồi cạnh Quỳnh Anh Shyn sau khi làm hoà

Vào năm 2020, Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn rạn nứt. Drama càng thêm căng thẳng khi Quỳnh Anh Shyn thẳng tay unfollow Chi Pu – động thái được xem là "ngầm xác nhận" mối quan hệ đang trục trặc. Ngay sau đó, cô còn đăng status ẩn ý: "Be a good person in real life, not in social media" (Hãy là người tử tế ngoài đời thực, đừng chỉ trên mạng xã hội) – một lời nhắn đầy thâm sâu khiến dân tình đoán già đoán non.



Đến năm 2023, Chi Pu cũng không còn theo dõi Quỳnh Anh Shyn, cả hai gặp nhau ở sự kiện cũng lặng lẽ lướt qua như "người dưng từng thân". Hội bạn thân đình đám một thời rơi vào thế khó xử khi phải "chia phe" mỗi lần tụ họp – có Chi Pu thì không Quỳnh Anh Shyn, và ngược lại. Phải đến đám cưới Salim, hai mỹ nhân mới chính thức tái ngộ trong cùng một khung hình, khiến chính Salim cũng xúc động thốt lên: "Tôi hạnh phúc quá". Sau khoảnh khắc ấy, cả hai đã theo dõi lại nhau trên mạng xã hội, khép lại drama năm xưa bằng một cái kết đẹp "gương vỡ lại lành".