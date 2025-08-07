Ngày 6/8, Sydney Pitt, con gái Doug Pitt - em trai Brad Pitt, xác nhận bà Jane Etta Pitt đã qua đời ở tuổi 84.

Cô chia sẻ nhiều bức ảnh về bà nội kèm theo thông điệp bày tỏ sự tiếc thương: “Bà Jane Etta yêu quý của cháu, chúng cháu vẫn chưa sẵn sàng để bà ra đi. Nhưng việc biết rằng cuối cùng bà cũng được tự do ca hát, nhảy múa và vẽ tranh trở lại khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn một chút. Nếu biết bà, mọi người sẽ biết bà có trái tim nhân hậu. Bà luôn quan tâm sâu sắc đến tất cả mọi người và mọi thứ mà không hề nề hà… Tôi không biết chúng tôi phải bước tiếp như thế nào mà không có bà bên cạnh. Tôi biết bà vẫn ở đây, trong từng nét vẽ, từng cử chỉ ân cần, từng chú chim ruồi. Bà là tình yêu thương thuần khiết nhất. Chúng tôi thực sự may mắn khi có được tình yêu thương của bà trong quá trình trưởng thành và tôi biết bà sẽ sống mãi trong mỗi chúng tôi”.

Mẹ Brad Pitt qua đời ở tuổi 84. Ảnh: Getty Images/FilmMagic.

Nguồn tin của TMZ cho biết bà Jane Etta qua đời vào khoảng một hoặc hai ngày trước khi Sydney Pitt thông báo.

Chưa rõ Brad Pitt đối mặt ra sao với mất mát này. Đại diện nam diễn viên từ chối bình luận khi được báo chí liên hệ.

Bà Jane Etta Pitt làm công việc cố vấn trường học trước khi nghỉ hưu. Bà kết hôn với ông William Pitt, lúc bấy giờ làm chủ công ty vận tải, vào năm 1962. Một năm sau, họ chào đón con trai đầu lòng là Brad Pitt. Hai người cũng lần lượt chào đón con trai thứ Doug và con gái út Julie vào năm 1966 và 1969. Gia đình sống tại thành phố Springfield, tiểu bang Missouri, Mỹ.

Bà Jane và chồng có lối sống kín tiếng, ít khi xuất hiện trước công chúng dù con trai là siêu sao hạng A của Hollywood. Dẫu vậy, thỉnh thoảng họ dự thảm đỏ cùng con trai. Đáng nhớ nhất là khi đến ủng hộ con trai và con dâu cũ, Angelina Jolie, tại lễ trao giải Oscar năm 2012.

Năm 2014, họ cùng Brad Pitt và các cháu tham dự buổi ra mắt bộ phim Unbroken của Jolie. Đả nữ sinh năm 1975 vắng mặt vì bị thủy đậu.

Lúc đó, bà Jane chia sẻ: “Chúng tôi tự hào về Angie. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình chúng tôi, đặc biệt là các cháu của chúng tôi. Chúng tôi yêu thương bọn trẻ rất nhiều”.

Angelina từng khen ngợi cha mẹ chồng cũ về cách họ chấp nhận những đứa con nuôi của cô: “Lần đầu tiên gặp họ, tôi mang theo hai đứa con nuôi từ nước ngoài và tôi không biết họ có suy nghĩ gì. May mắn, họ cũng yêu thương bọn trẻ không kém tôi”.

Cha mẹ Brad Pitt cùng nam diễn viên và Angelina Jolie xuất hiện tại buổi ra mắt phim In the Land of Blood and Honey năm 2011. Ảnh: Getty Images.

Lần gần nhất Brad Pitt nhắc đến mẹ là tại buổi chiếu phim F1 vào tháng 6. Anh đã gọi to tên mẹ khi xuất hiện trên chương trình The Today Show: “Tôi phải chào mẹ vì bà xem chương trình này mỗi sáng. Gửi Jane Pitt, yêu mẹ nhiều lắm”. Anh còn trao nụ hôn gió và vẫy tay từ trường quay với mẹ mình.

Năm 2009, Brad Pitt và các em quyên góp 1 triệu USD để mở một trung tâm ung thư nhi khoa tại Bệnh viện nhi St. John tại quê nhà với mục đích vinh danh mẹ.