Nỗ lực thoát khỏi nhà tù của ông trùm

Theo truyền thông Âu - Mỹ, đội ngũ pháp lý đang tìm mọi cách để Sean “Diddy” Combs được thoát khỏi Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, Manhattan, New York (Mỹ).

Ngày 5/8, Nicole Westmoreland, thành viên trong đội luật sư bào chữa của ông trùm hip hop, xác nhận với CNN đã liên lạc và trò chuyện với chính quyền của Tổng thống Donald Trump về việc ân xá.

Westmoreland nói thêm: “Diddy là người rất lạc quan và tôi tin rằng ông ấy vẫn giữ hy vọng”.

Đội ngũ pháp lý của Diddy đã liên hệ với chính quyền Trump để xin ân xá. Ảnh: Getty/GC Images.

Khi được báo chí liên hệ, đại diện Nhà Trắng cho biết họ không bình luận “về sự tồn tại hoặc không tồn tại” của bất kỳ yêu cầu khoan hồng nào cho nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1969.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Newsmax vào ngày 1/8, ông Trump nhận xét Diddy là kiểu người “nửa vô tội”, vì dù được tuyên trắng án ở một số tội danh, nam rapper vẫn có 2 tội vận chuyển để tham gia mại dâm.

Về mối quan hệ với Diddy, ông Trump nói: “Tôi từng rất thân thiện và hợp với anh ta. Anh ta có vẻ là người tốt, tôi cũng không rõ lắm về anh ta. Tuy nhiên, khi tôi tranh cử, anh ta tỏ ra thù địch”.

Theo nguyên thủ quốc gia sinh năm 1946, thái độ đó khiến việc ân xá cho Diddy trở nên khó khăn hơn.

Ngoài hy vọng được ân xá, Diddy cũng gửi đơn thỉnh cầu lên thẩm phán Arun Subramanian vào ngày 3/8 để xin tại ngoại.

Trong hồ sơ mà Page Six có được và công bố ngày 5/8, luật sư Marc Agnifilo chỉ trích Trung tâm giam giữ Metropolitan là cơ sở vô nhân đạo.

Cụ thể, ông Agnifilo cáo buộc nhà tù thường xuyên phục vụ thực phẩm hết hạn hoặc có giòi, kèm theo ảnh chụp.

“Thật không may, cảnh tượng thức ăn đầy giòi được chụp trong bức ảnh đó không phải là chuyện hiếm gặp”, ông viết.

Agnifilo gọi việc bác bỏ yêu cầu tại ngoại vào đầu tháng 7 của thẩm phán Subramanian là “không công bằng” và cho thấy chính quyền quyết tâm trừng phạt Diddy.

Luật sư nhấn mạnh Diddy không có nguy cơ bỏ trốn hay gây nguy hiểm cho người khác, vì nam nhạc sĩ luôn thể hiện sự tôn trọng ngay từ phút đầu tiên trong tù.

Diddy tố bị cho ăn đồ ăn có giòi, hết hạn sử dụng trong tù.

Khi được phóng viên Variety liên hệ vào ngày 1/8, luật sư Agnifilo chia sẻ thân chủ ông gặp khó khăn trong tù. Ngoài vấn đề về đồ ăn, ông trùm còn phải suy nghĩ nhiều.

“Anh ấy nhớ các con. Anh ấy đã học được rất nhiều điều. Điều anh ấy muốn làm khi ra tù là bắt đầu từ những việc nhỏ. Anh ấy muốn dành thời gian cho các con và làm quen lại với cuộc sống của chính mình”, luật sư nói.

Vào cuối tháng 7, Diddy cũng nộp đơn yêu cầu được tha bổng hoặc xét xử lại hai tội danh vận chuyển để tham gia mại dâm.

Phiên tòa tuyên án Diddy dự kiến diễn ra vào ngày 3/10. Mức án tối đa mà ông trùm phải đối mặt là 10 năm. Khi Diddy yêu cầu được tại ngoại vào đầu tháng 7, thẩm phán Subramanian cho biết không có lý do gì để đảo ngược quyết định (lệnh cấm cho Diddy tại ngoại được đưa ra ngay sau khi ông trùm bị bắt vào tháng 9/2024). Tuy vậy, tòa có thể cho lùi ngày tuyên án nếu bị cáo có nguyện vọng.