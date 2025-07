“Ông trùm phạm tội tình dục” Diddy hoàn lương?

Vào ngày 16/7, TMZ đưa tin Diddy đang có động thái muốn hoàn lương, không muốn làm "trai hư" suốt đời nữa. Được biết, ông trùm này đã tự nguyện đăng ký tham gia liệu pháp trị liệu và nhiều chương trình cải tạo tại trung tâm giam giữ Metropolitan.

Những chương trình này gồm có STOP - khóa học ngăn chặn tấn công tình dục, bạo lực gia đình và bạo lực hẹn hò. Ngoài ra còn có liệu pháp điều trị tâm lý và chương trình cai nghiện ma túy của bác sĩ Harry K. Wexler. Diddy đã theo chương trình cai nghiện từ trước khi bị bắt vào tháng 9/2024 và vẫn tiếp tục ngay cả khi bị giam giữ. Các nguồn tin cho biết nhà sản xuất âm nhạc 55 tuổi này đang cố gắng hoàn thiện bản thân và hướng tới sự chuộc lỗi. Page Six đã liên hệ với đại diện của Diddy để xác minh sự việc, song chưa nhận được phản hồi.

Diddy tự nguyện tham gia nhiều chương trình trị liệu trong tù, nhằm hoàn thiện bản thân và hướng đến sự hoàn lương

Trong phiên tòa vào ngày 2/7 (giờ địa phương), Diddy bị kết tội vận chuyển người tham gia hoạt động mại dâm. Song, nam rapper lại được tuyên trắng 2 tội danh nghiêm trọng nhất là buôn bán tình dục và âm mưu tống tiền chỉ bị kết tội nhẹ hơn. Phán quyết của bồi thẩm đoàn gây sốc toàn cầu bởi các bằng chứng cho tội ác tình dục kinh hoàng diễn ra hàng thập kỷ của Diddy là quá rõ ràng.

Ngay sau khi tòa có phán quyết, Marc Agnifilo - luật sư chính của Diddy - tiếp tục đệ đơn yêu cầu trả tự do thân chủ của mình. Lý do là hiện tại ông trùm này không còn phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng nhất là buôn bán tình dục và âm mưu tống tiền, cũng như không có khả năng bỏ trốn do đã không còn hộ chiếu. Bên bào chữa đề xuất mức bảo lãnh là 1 triệu USD (26,1 tỷ đồng). Tuy nhiên, công tố viên phản đối kịch liệt việc thả Diddy. Do đó, thẩm phán đã bác bỏ đơn xin tại ngoại của Diddy và yêu cầu ông trùm tiếp tục ngồi tù cho đến khi phiên tòa tuyên án chung thẩm chính thức diễn ra.

Việc Diddy trắng án 2 tội danh nghiêm trọng nhất khiến công chúng phẫn nộ

Diddy cho biết không muốn quay lại Trung tâm giam giữ Metropolitan - nơi được ví như "địa ngục trần gian". Trên tòa, ông trùm đã lắc đầu và chấp tay cầu nguyện trước khi thẩm phán có thông báo chính thức về đơn xin tại ngoại của mình. Được biết, Diddy đã vô cùng khổ sở, vật lộn với các bữa ăn không hợp khẩu vị tại Trung tâm giam giữ Metropolitan. Nam nghệ sĩ tai tiếng đã 3 lần đệ đơn xin tại ngoại trong suốt quá trình bị điều tra và xét xử, nhưng đều bị tòa án từ chối.

Tuy nhiên, với việc bị kết tội danh vận chuyển người hoạt động mại dâm (hành vi cố tình đưa người khác vượt qua biên giới giữa các bang hoặc quốc tế nhằm mục đích mại dâm), Diddy đối mặt với tổng mức án 20 năm tù giam (do bị kết tội 2 lần) và khó lòng có thể thoát cảnh ngồi sau "nhà đá".

Cận cảnh trung tâm giam giữ Metropolitan - nơi được ví như "địa ngục trần gian"

