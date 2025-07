Selena Gomez chọn ngày cưới là vì... Taylor Swift?

Daily Mail đưa tin Selena Gomez và Benny Blanco sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 9 này tại Montecito, California, Mỹ. Lễ cưới được cho là chỉ có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Họ đã gửi thư mời đến 1 số người bạn, bao gồm cả Taylor Swift và bạn trai Travis Kelce.

Người trong cuộc tiết lộ: "Khách mời đều được yêu cầu mang đồ để ở lại qua đêm vào cuối tuần. Mặc dù chỉ dành cho bạn bè và gia đình, nhưng nhiều người trong danh sách bạn bè là những người nổi tiếng, bao gồm Taylor Swift và Travis Kelce, bạn diễn của Selena trong Only Murders In The Building, và những siêu sao âm nhạc là bạn của Benny, 1 số người mà anh ấy cũng đã từng làm việc cùng".

1 nguồn tin thứ 2 cho biết đám cưới cuối mùa hè là lý tưởng đối với Selena - Benny, vì lịch trình của họ sẽ rất bận rộn vào mùa thu và mùa đông năm nay. Lịch trình của các khách mời nổi tiếng cũng tương tự. Selena - Benny đã gặp khó khăn khi xếp lịch đám cưới khớp theo lịch trình dày đặc của cô bạn thân nổi tiếng Taylor Swift: "Selena không tổ chức đám cưới chỉ để đón Taylor, nhưng cô ấy muốn Taylor tham dự và rất mong Taylor có thể đi cùng Travis".

Selena Gomez - Benny Blanco tổ chức đám cưới vào cuối hè...

... vì lịch trình cuối năm của họ và người bạn thân Taylor Swift đều rất bận rộn

Trong thế giới phù phiếm và đầy biến động của Hollywood, nơi các mối quan hệ thường đến rồi đi chóng vánh, tình bạn giữa Taylor Swift và Selena Gomez nổi lên như một câu chuyện cổ tích hiện đại, một minh chứng hiếm hoi về sự gắn bó bền chặt kéo dài hơn một thập kỷ. Họ không chỉ là những ngôi sao lớn của ngành giải trí mà còn là tri kỷ, luôn ở bên nhau qua mọi thăng trầm của cuộc đời.

Mối duyên của Taylor Swift và Selena Gomez bắt đầu từ năm 2008, khi cả hai đều đang hẹn hò với hai anh em nhà Jonas: Taylor hẹn hò với Joe Jonas, còn Selena hẹn hò với Nick Jonas. Dù những mối tình này không kéo dài, nhưng lại là chất xúc tác để hai cô gái trẻ tìm thấy nhau. Selena từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 rằng: "Chúng tôi thực sự đã hẹn hò với anh em nhà Jonas cùng lúc! Thật hài hước. Chúng tôi đã hợp nhau ngay lập tức và đó là người bạn của tôi".

Taylor Swift - Selena Gomez gặp nhau khi còn là những cô gái tuổi teen

Từ đó, một tình bạn keo sơn đã được hình thành, vượt qua tuổi tác (Taylor hơn Selena 3 tuổi) và những cạnh tranh trong ngành. Hơn 16 năm qua, Taylor và Selena đã cùng nhau trải qua vô số cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Họ cùng xuất hiện trên thảm đỏ, hỗ trợ sự nghiệp của nhau, dành thời gian chơi đùa với nhau.

Điều khiến tình bạn của họ trở nên đặc biệt là sự hiện diện của nhau trong những giai đoạn khó khăn nhất. Taylor luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của Selena trong cuộc chiến với bệnh lupus, những vấn đề sức khỏe tâm thần và cả những sóng gió tình cảm (đặc biệt là với Justin Bieber). Ngược lại, Selena cũng luôn ở bên cạnh Taylor trong những vụ lùm xùm công khai, những tổn thương trong tình yêu và sự nghiệp.

Trong nhiều năm, tình bạn của Taylor và Selena đã phải đối mặt với không ít tin đồn rạn nứt, đặc biệt là khi cả hai đều trở nên kín tiếng hơn về mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, mỗi lần tin đồn xuất hiện, họ lại nhanh chóng dập tắt bằng những hình ảnh, thông điệp thể hiện sự gắn bó không đổi.

Qua 16 năm, tình bạn của họ vẫn bền chặt

Vào tháng 12/2024, Selena Gomez vỡ òa thông báo đã nhận lời cầu hôn của ca sĩ, rapper kiêm nhà sản xuất Benny Blanco sau 1 năm hẹn hò. Kể từ đó, dư luận không khỏi ngóng đợi về ngày cưới của cặp đôi hàng đầu Hollywood. Từ đầu năm nay, người hâm mộ cũng đã phát hiện Selena rục rịch chuẩn bị cho ngày lên xe hoa của mình khi theo dõi 1 tài khoản chuyên tổ chức đám cưới dành cho giới thượng lưu tại Mỹ.

Theo thông tin mới nhất mà tờ Daily Mail tìm hiểu được, hôn lễ của Selena Gomez và Benny Blanco đang đến rất gần. Nguồn tin thân cận cho biết 2 ngôi sao dự định tổ chức đám cưới kéo dài 2 ngày tại biệt thự xa hoa 35 triệu USD của họ tại California (Mỹ) vào tháng 9 tới đây. Đám cưới sẽ diễn ra theo nghi lễ thề nguyện Thiên chúa giáo (Selena Gomez) và Do Thái (Benny Blanco). Cặp đôi hy vọng ngày trọng đại sẽ diễn ra ấm cúng, riêng tư và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Cận cảnh biệt thự triệu đô nơi Selena Gomez làm đám cưới

Hiện, tin tức về thời điểm Selena Gomez và Benny Blanco làm đám cưới nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Các khán giả đã gửi lời chúc mừng đến cặp sao. Nếu đúng như thông tin mà tờ Daily Mail đăng tải, đám cưới của Selena Gomez và Benny Blanco sẽ là sự kiện giải trí hot nhất, chiếm sóng truyền thông lẫn MXH toàn cầu trong tháng 9 tới. Truyền thông đã liên hệ với người đại diện của 2 nghệ sĩ để xác nhận về ngày cưới, nhưng phía Selena Gomez và Benny Blanco chưa phản hồi.

Selena Gomez công khai bạn trai mới Benny Blanco vào tháng 12/2023. Thời gian qua, cả 2 thường xuyên tương tác, thể hiện tình cảm với nhau trên các trang mạng xã hội. Đáng chú ý, Selena Gomez khẳng định Benny Blanco đối xử tốt với cô hơn bất kỳ ai trên hành tinh này và gọi mối tình mới là "điều tuyệt vời nhất" từng xảy ra với cô. 1 nguồn tin thân cận tiết lộ tình cảm của cặp đôi bền chặt bất chấp khoảng cách địa lý và lịch trình bận rộn.

Benny Blanco - Selena Gomez đính hôn từ tháng 12 năm ngoái

Nguồn: Page Six