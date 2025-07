Jungkook (BTS) nổ "hint" hẹn hò nữ thần aespa, muốn công khai tình cảm?

Vào ngày 15/7, các thành viên BTS đồng loạt theo dõi 1 tài khoản Instagram mới mang tên @mnijungkook. Tài khoản này nhanh chóng được xác nhận là tài khoản mới của em út Jungkook.

Tuy nhiên, tên của tài khoản này nhanh chóng khiến người hâm mộ ngờ vực đây là dấu hiệu cho thấy Jungkook hẹn hò Winter (aespa). 1 số fan cho rằng chữ "mni" trước tên Jungkook có thể ám chỉ đến tên thật của Winter là Minjeong. Ghép lại với nhau, chúng ta sẽ có tên "Minjungkook" (chữ Jung và Jeong giống nhau). Tiếp đến, fan phát hiện tài khoản này được lập từ tháng 1 - tháng sinh của Winter. Tên tài khoản ban đầu là @imjungkook, giống với cách mỹ nhân aespa đặt tên tài khoản là @imwinter.

Tên tài khoản mới của Jungkook...

... được cho là có liên quan đến Winter

Chưa dừng lại tại đây, người hâm mộ còn phát hiện giữa cặp đôi này có nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Jungkook - Winter cùng đặt làm tai nghe in-ear ở cùng 1 nơi và có thiết kế tương đồng nhau. Họ còn bị bắt gặp dùng mũ đôi. Trong tháng 3 vừa qua, em út BTS công khai đến xem concert của aespa. Đến đầu tháng 7, Jungkook - Winter lại sơn móng tay y hệt nhau để ủng hộ chiến dịch Polished Man, nhằm mục đích chấm dứt bạo lực đối với nam giới và phụ nữ.

Cận cảnh 2 chiếc tai nghe khá giống nhau của Winter và Jungkook

Hồi tháng 3, Jungkook công khai đến concert aespa

2 idol bị phát hiện dùng mũ đôi

Mới đầu tháng 7, họ lại sơn móng tay xanh trên ngón áp út giống nhau

1 lần có thể là trùng hợp, nhưng khi những dấu hiệu xuất hiện nhiều lần, netizen không thể không đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa Jungkook và Winter. Điều này đã gây ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây chưa thể là bằng chứng hẹn hò thuyết phục. Nhất là khi Jungkook đã lên tiếng giải thích trong livestream rằng "mni" là "my name is", tên tài khoản mới của anh có nghĩa "Tên tôi là Jungkook".

Số khác tỏ ý ủng hộ cặp đôi này, cho rằng họ xứng đôi về ngoại hình, tài năng và danh tiếng và người hâm mộ cần tôn trọng đời tư của nghệ sĩ. Tuy nhiên, số phản đối lại chiếm phần đông hơn. Instagram của Winter nhanh chóng "ngập lụt" trong các bình luận khủng bố quá khích, chế giễu cô nàng chỉ vì vướng tin hẹn hò "em út vàng". ARMY (fandom BTS) nổi tiếng với độ máu chiến bậc nhất Kpop, nhất là với bộ phận toxic fan (người hâm mộ cực đoan, độc hại) sẽ sẵn sàng công kích “tình tin đồn” của thần tượng. Điều này nhiều lần gây ra phiền phức cho các nghệ sĩ khác trong Kpop.

Winter bị 1 bộ phận fan cuồng quá khích khủng bố

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh ngày 1/9/1997, là thành viên trẻ tuổi nhất và là giọng ca chính của nhóm nhạc nam toàn cầu BTS. Ở tuổi 13, Jungkook thử giọng cho chương trình tìm kiếm tài năng Superstar K của Hàn Quốc tại Daegu. Mặc dù không lọt vào vòng chung kết, anh đã thu hút sự chú ý của một số công ty giải trí. Cuối cùng, anh quyết định ký hợp đồng với Big Hit Entertainment (nay là HYBE Corporation), 1 phần vì ngưỡng mộ RM, người sau này trở thành trưởng nhóm BTS.

Năm 2013, Jungkook ra mắt cùng BTS ở tuổi 16. Trong nhóm, anh đóng vai trò quan trọng như giọng ca chính, nhảy chính và rap phụ. Anh được mệnh danh là "Golden Maknae" (em út vàng) vì khả năng đa tài. Cùng với BTS, Jungkook đã trải qua hành trình từ một nhóm nhạc vô danh trở thành một hiện tượng toàn cầu. Anh và BTS đã đạt được vô số giải thưởng và kỷ lục, bao gồm nhiều đề cử Grammy, chiến thắng Billboard Music Awards, và biểu diễn tại các sân vận động lớn trên thế giới. Jungkook cũng có sự nghiệp solo rất thành công với các bản hit Seven, Still With You...

Jungkook là "em út vàng" nức tiếng Kpop

Trong khi đó, Winter tên thật là Kim Minjeong, sinh ngày 1/1/2001. Nữ idol sinh ra tại Busan, Hàn Quốc và trải qua thời thơ ấu ở Yangsan, Gyeongsangnam. Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân nhân, ban đầu Winter từng ước mơ trở thành một người lính. Với niềm đam mê ca hát và nhảy múa, Winter đã quyết định theo đuổi con đường idol. Cô được đào tạo tại SM Entertainment trong khoảng 4 năm. Winter từng chia sẻ rằng cô đã trượt vòng tuyển chọn của SM đến 3 lần trước khi được nhận vào công ty.

Năm 2020, Winter ra mắt cùng aespa. Trong aespa, cô đảm nhiệm các vị trí Lead Vocalist (Giọng ca chính), Lead Dancer (Vũ công chính) và Visual (Hình ảnh đại diện). aespa là một nhóm nhạc có concept độc đáo, kết hợp giữa thế giới thực và ảo (metaverse), và là nhóm nhạc nữ đầu tiên của SM Entertainment kể từ Red Velvet ra mắt năm 2014. aespa nhanh chóng đạt được thành công, dẫn đầu làn sóng Kpop gen 4. Winter được đánh giá cao về nhan sắc nổi bật, khả năng thanh nhạc nội lực và kỹ năng trình diễn tốt. Cô thường được ca ngợi về vẻ đẹp trong trẻo, visual chuẩn "nhà SM".

Winter là mỹ nhân nổi bật của aespa và Kpop