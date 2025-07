Cặp trai đẹp BTS "sững người" khi bị người đàn ông lạ làm 1 việc tại Đà Nẵng

Từ ngày 25-27/6 vừa qua, fan Việt đã phát sốt khi phát hiện bộ đôi Jimin - Jungkook (BTS) đổ bộ Đà Nẵng. Đây chính là chuyến xuất ngoại đầu tiên của 2 nam thần BTS sau khi xuất ngũ. Chi tiết chuyến đi sẽ có mặt trong chương trình truyền hình thực tế Are You Sure? mùa 2, do Disney+ sản xuất.

Đến ngày 14/7, Jimin - Jungkook đã livestream trò chuyện cùng fan và nói về chuyến đi Đà Nẵng. Jimin khen chuyến đi rất vui vẻ và thú vị. Sau đó, anh kể câu chuyện gặp 1 ông chủ quán rất tốt bụng tại Đà Nẵng. Đáng nói, ông chủ này rất kinh ngạc trước visual đẹp trai của Jungkook, ông vừa khen em út BTS đẹp trai vừa... bẹo má cưng nựng anh chàng. Jimin - Jungkook cùng tái hiện lại khoảnh khắc này kèm vẻ bất ngờ thích thú. Cả 2 cười không ngớt và cũng khá ngượng ngùng khi được khen.

Jimin vui vẻ kể về chuyến đi Đà Nẵng với Jungkook trên sóng livestream

Anh cho biết chuyến đi rất vui vẻ

Jimin kể tiếp chuyện họ gặp 1 ông chủ quán tốt bụng

Jimin tái hiện lại cảnh ông chủ bẹo má cưng nựng Jungkook khiến anh chàng bật cười

Rất nhanh chóng, đoạn livestream trên đã trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Việt Nam. Netizen Việt "bật chế độ hóng" đến ngày show lên sóng, để được xem hành trình khám phá Đà Nẵng của 2 nam thần BTS đình đám.

Vào tối ngày 25/6, Jimin - Jungkook được phát hiện đáp chuyến bay đến Đà Nẵng và sau đó là đến thăm 1 khu chợ địa phương. 2 nam idol được nhân viên bảo an cao lớn hộ tống, liên tục có cameraman ghi hình lại chuyến đi và nhân viên thuộc ekip cũng ngăn cản người xung quanh quay phim chụp ảnh. Nhiều người suy đoán 2 thành viên BTS đến Đà Nẵng để ghi hình chương trình thực tế.

Những hình ảnh hiếm hoi về chuyến đi của Jimin và Jungkook nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Tuy nhiên, nó cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi. Nhiều fan BTS đã kêu gọi cư dân mạng giữ quyền riêng tư, không tiết lộ vị trí của 2 nam nghệ sĩ hàng đầu, chỉ tiết lộ hình ảnh khi họ đã về nước để tránh làm xáo trộn chuyến đi của họ. Đến khi Jimin và Jungkook ra về, nhiều người bắt gặp 2 anh chàng ở Đà Nẵng mới chính thức "xả source".

1 số hình ảnh của 2 nam thần BTS ở Đà Nẵng

Jimin - Jungkook đi ngắm bình minh từ rất sớm, chỉ khoảng 4h30 sáng

Fan đều kỳ vọng BTS sẽ sớm trở lại Việt Nam thêm lần nữa

