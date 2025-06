Hóa ra đây là lý do Jungkook và Jimin (BTS) bất ngờ đến Đà Nẵng!

Jimin - Jungkook (BTS) đã có chuyến đi đến Đà Nẵng từ ngày 25-27/6. Đây chính là chuyến xuất ngoại đầu tiên của 2 nam thần BTS sau khi xuất ngũ. Lịch trình của Jimin - Jungkook được giữ kín tuyệt đối từ thời điểm khởi hành đến Việt Nam đến lúc họ trở về Hàn Quốc. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng tò mò về lý do Jimin và Jungkook đột ngột đến Đà Nẵng.

Và câu trả lời đã có vào sáng 30/6, không phải du lịch nghỉ dưỡng, Jimin - Jungkook đến Đà Nẵng để quay show truyền hình thực tế Are You Sure? mùa 2, do Disney+ sản xuất. Việt Nam là điểm dừng chân của ekip show và khách mời sau Thụy Sĩ. Như vậy, đã rõ về lịch trình của Jimin - Jungkook tại Đà Nẵng. Với việc ghi hình Are You Sure? mùa 2, cặp bạn thân trong BTS có thể nói là "1 công đôi việc" khi vừa làm việc, vừa có cơ hội trải nghiệm du lịch, ẩm thực Việt Nam trong 2 ngày. Với hé lộ từ Disney+, các fan càng thêm mong chờ tập phát sóng về chuyến đi của Jimin - Jungkook ở Đà Nẵng. Người hâm mộ cũng hy vọng Jimin - Jungkook có thiện cảm với Việt Nam sau chuyến đi vừa qua và sớm mang concert của cả nhóm đến đất nước hình chữ S.

Jimin - Jungkook đến Đà Nẵng để ghi hình show thực tế do Disney+ sản xuất

Trước đó, vào ngày 25/6, 2 nam thần BTS được phát hiện đáp chuyến bay đến Đà Nẵng và sau đó là đến thăm 1 khu chợ địa phương, đi phố cổ Hội An và ngắm bình minh. Jimin - Jungkook được nhân viên bảo an cao lớn hộ tống, liên tục có cameraman ghi hình lại chuyến đi và nhân viên thuộc ekip cũng ngăn cản người xung quanh quay phim chụp ảnh. Để đảm bảo riêng tư cho 2 anh chàng, fan đã cố giữ kín thông tin và chỉ "xả source" khi Jimin và Jungkook đã trở lại Hàn Quốc.

Hình ảnh Jimin và Jungkook hạ cánh ở sân bay quốc tế Đà Nẵng vào ngày 25/6

1 số hình ảnh của 2 nam thần BTS trên phố, được staff và vệ sĩ theo sát bảo vệ

Jimin - Jungkook đi ngắm bình minh trên bãi biển từ rất sớm, khi mới 4h30

2 nam thần nhóm BTS đội nón lá đi dạo phố cổ, ngồi thuyền ngắm đèn lồng ở Hội An

Jimin - Jungkook trở về Hàn Quốc vào ngày 27/6

Nguồn: X, Facebook