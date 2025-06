Jungkook (BTS) "gặp biến", Jimin cũng vạ lây ngay khi vừa trở về từ Đà Nẵng

Ngày 28/6, tờ KoreaBoo đưa tin Jungkook (BTS) bất ngờ bị "ném đá" và hứng chịu vô số bình luận chỉ trích trên MXH. Nguồn cơn đến từ loạt lịch trình không được lòng 1 bộ phận fan gần đây của nam idol sinh năm 1997. Theo đó, đầu tháng này, Jungkook đã chính thức xuất ngũ. Sau khi tái xuất, anh tham dự concert của J-Hope và mới nhất là cùng đồng đội Jimin bí mật sang Đà Nẵng vào hôm 25/6.

Các hoạt động nói trên của Jungkook gây ra sự bất mãn. Nhiều người hâm mộ đã chỉ trích nam ca sĩ bỏ bê sự nghiệp cá nhân, không lên kế hoạch ra mắt sản phẩm âm nhạc mới hay dự sự kiện để phủ sóng tên tuổi trở lại sau gần 2 năm vắng bóng. Không ít fan cảm thấy khó chịu với việc Jungkook cùng các đồng đội trong BTS dành nhiều thời gian thư giãn, nghỉ ngơi và du lịch. Đáng chú ý, 1 bộ phận fan còn sử dụng ngôn từ kỳ thị đồng tính, nói xấu về khoảng thời gian Jungkook ở bên Jimin để yêu cầu thần tượng tập trung vào công việc.

Jimin - Jungkook ra sân bay Đà Nẵng vào chiều ngày 27/6 để trở lại Hàn Quốc

1 bộ phận fan đã chỉ trích và "ném đá" Jungkook vì bất mãn với lịch trình gần đây của nam idol gen Z

Các fan này cũng đã có những từ ngữ kỳ thị đồng tính, nói xấu về khoảng thời gian Jungkook ở bên Jimin để gây sức ép cho thần tượng

Ngay sau khi Jungkook và Jimin bị tấn công, các fan BTS đã lên tiếng phản đối hành vi tiêu cực và bảo vệ 2 nam ca sĩ. Theo người hâm mộ BTS, việc fan Jungkook lo lắng cho thần tượng là điều dễ hiểu, nhưng không nên biến nỗi lo này thành sự thù ghét và có hành vi lẫn lời nói gây tổn thương cho người khác.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cho rằng khi chưa rõ Jungkook và Jimin đến Đà Nẵng để làm gì, fan cá nhân của Jungkook không nên vội đánh giá xấu. Trước đó, 1 số nguồn tin cho biết 2 nam thần nhóm BTS bay sang Việt Nam để quay mùa mới của chương trình Are You Sure?! do Disney+ sản xuất.

Ngoài ra, theo công chúng, tải qua thời gian dài phục vụ trong quân ngũ, Jungkook cũng cần nghỉ ngơi, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi trước khi bước vào lịch trình nhóm bận rộn sắp tới. Vì thế, nếu cả Jungkook và Jimin đến Đà Nẵng nghỉ dưỡng vài ngày, đây cũng là nhu cầu cá nhân chính đáng và không có gì để họ phải nhận chỉ trích cũng như những lời miệt thị ác ý về mối quan hệ thân thiết của mình.

Fan BTS lên tiếng bảo vệ cả Jungkook lẫn Jimin trước hành vi tấn công, chỉ trích cực đoan của fan nam idol sinh năm 1997

Vào ngày 25/6, 2 nam thần BTS được phát hiện đáp chuyến bay đến Đà Nẵng và sau đó là đến thăm 1 khu chợ địa phương. 2 nam idol được nhân viên bảo an cao lớn hộ tống, liên tục có cameraman ghi hình lại chuyến đi và nhân viên thuộc ekip cũng ngăn cản người xung quanh quay phim chụp ảnh.

Những hình ảnh hiếm hoi về chuyến đi của Jimin và Jungkook nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Tuy nhiên, nó cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi. Nhiều fan BTS đã kêu gọi cư dân mạng giữ quyền riêng tư, không tiết lộ vị trí của 2 nam nghệ sĩ hàng đầu, chỉ tiết lộ hình ảnh khi họ đã về nước để tránh làm xáo trộn chuyến đi của họ.

1 số hình ảnh của 2 nam thần BTS ở Đà Nẵng

Nguồn: X, Facebook