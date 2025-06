Tranh cãi về chiếc mũ của Jungkook (BTS): Bài học về trách nhiệm của người nổi tiếng toàn cầu

Jungkook đã xin lỗi vì đội chiếc mũ có dòng chữ "Make Tokyo Great Again" trong buổi tập vào tuần trước. Đây là hoạt động giải trí đầu tiên thành viên của BTS tham gia sau khi xuất ngũ. Trong bài xin lỗi, Jungkook thừa nhận những hàm ý chính trị của dòng chữ ghi trên chiếc mũ lưỡi trai anh đội.

Vào sáng sớm ngày 14 tháng 6, Jungkook đã đăng trên nền tảng giao tiếp với người hâm mộ Weverse lời xin lỗi của mình: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây thất vọng và bất tiện cho nhiều người do dòng chữ trên chiếc mũ tôi đội trong buổi tập hôm nay. Tôi vô cùng hối hận vì đã không kiểm tra kỹ lưỡng ý nghĩa lịch sử và chính trị của cụm từ này. Không có lý do gì để bào chữa, bất kể lý do là gì. Tôi đã không đủ trình độ và bất cẩn".

"Chiếc mũ đã bị bỏ đi ngay lập tức" - Jungkook nói thêm.

Quay trở lại với sự cố đáng tiếc của Jungkook, vào ngày trước, Jungkook đã tham gia biểu diễn tại buổi hòa nhạc encore trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của J-Hope - người anh em trong BTS - được tổ chức tại Sân vận động Goyang ở Goyang, tỉnh Gyeonggi. Đây là lần đầu tiên Jungkook xuất hiện trên sân khấu kể từ khi xuất ngũ vào ngày 11 tháng 6. Chính vì thế, sự xuất hiện của Jungkook đã nhận được sự quan tâm và thu hút lớn. Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra khi chiếc mũ anh đội trong sân khấu tập có dòng chữ "Make Tokyo Great Again". Khẩu hiệu này, bắt nguồn từ khẩu hiệu tranh cử của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, được coi là một cụm từ mang tính chính trị.

Cư dân mạng chỉ trích sự việc, cho rằng một ngôi sao K-pop có tầm ảnh hưởng toàn cầu như Jungkook nên thận trọng hơn về những hàm ý mang tính biểu tượng như vậy. Sai lầm nhỏ của Jungkook đã dẫn đến việc các nhà tạo mẫu và quản lý của anh bị quy trách nhiệm, dẫn đến việc leo thang thành một vấn đề quốc tế. Trên thực tế, các cộng đồng cực hữu Nhật Bản đã ăn mừng việc này khi đưa ra bình luận: "Ngay cả Jungkook của BTS cũng sử dụng cụm từ này". Và trớ trêu thay, chiếc mũ có giá 13.200 yên (khoảng 125.300 won) này sau đó đã bán hết, làm tăng thêm sự cay đắng cho cuộc tranh cãi.

Sự cố của Jungkook sau đó đã được các chuyên gia về truyền thông coi như một ví dụ nghiên cứu điển hình cho tác động chính trị và văn hóa đáng kể - đến từ hành động nhỏ của một ngôi sao toàn cầu, và ảnh hưởng tiêu cực của hành động ấy đến công chúng.