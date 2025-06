Rầm rộ loạt tin nhắn, ghi âm nghi vấn Thiên An "thao túng tâm lí" 1 cô gái lên tiếng phốt Jack?

Từ sau vụ ồn ào tình ái cách đây 4 năm, Jack và Thiên An chưa một lần đối diện trực tiếp nhưng nhưng cuộc "đấu tố" nhau vẫn thường xuyên diễn ra trên MXH. Gần đây nhất, cả hai đã chuyển sang "cuộc chiến pháp lý", nhờ cơ qua chức năng vào cuộc để giải quyết vấn đề. Trong khi Thiên An uỷ quyền cho luật sư thì Jack lên tiếng trên Fanpage, có nhân vật đại diện phát ngôn tên M.

Mới đây, trên kênh mạng xã hội của người tự dưng là quản lý truyền thông của Jack đã tung loạt ghi âm, tin nhắn được cho là của Thiên An đã "thao túng tâm lý" một cô gái lên T.V lên tiếng phốt Jack. Thời điểm 4 năm trước, chính bài đăng của T.V chính là nguồn cơn làm bùng lên bê bối tình ái của Jack. Theo đó, trong đoạn ghi âm được cho là giọng của Thiên An đã nói: "Chị nói xong em suy nghĩ thử, nếu như em thấy ok thì có thể làm. Còn không nếu lương tâm em thấy không cắn rứt thì chị không thúc ép ai hết. Bản thân chị đủ năng lực làm tất cả mọi thứ". Trong loạt tin nhắn, người được cho là Thiên An đã khẳng định mình minh bạch nhưng từng lo sợ việc dùng chung icloud với người cũ sẽ bị lộ bằng chứng...

Chúng tôi đang liên hệ với phía Thiên An để tìm hiểu sự việc nhưng chưa nhận phản hồi. Trong khi đó, tài khoản TikTok của người được cho là quản lý của Jack liên tục livestream và có những cập nhật mới gây hoang mang dư luận.

MXH rầm rộ đoạn ghi âm nghi vấn Thiên An bắt tay với T.V để "phốt" Jack

Tài khoản của người tự nhận là quản lý truyền thông của Jack cũng tung loạt tin nhắn gây hoang mang, gọi thẳng tên "Thiên An"

Đây không phải lần đầu sự việc như thế này rầm rộ trên MXH. Từ lúc bê bối tình ái của Jack nổ ra đã xuất hiện rất nhiều đoạn ghi âm, tin nhắn được người trong cuộc tung ra. Hồi tháng 1/2025, chủ tài khoản tên T.V - nhân vật tự nhận là cô gái trong vụ đăng bài tố Jack "bắt cá hai tay", có con với Thiên An vào năm 2021 bất ngờ lên tiếng tiết lộ nhiều thông tin gây sốc. Theo đó, cô gái này cho biết năm đó đã bị nhân vật "T.A" đứng sau "giật dây". Trong đoạn video dài hơn 10 phút, T.V cho rằng thông tin cô đăng tải 4 năm trước là do T.A cung cấp và không phải sự thật. Người này cho biết cô chỉ là một người hâm mộ của Jack và rất áy náy khi thấy nam ca sĩ bị ảnh hưởng trong 4 năm qua. Cô gái này cho biết T.A "tâm cơ" khi sắp xếp cả thời gian để đề nghị cô đăng bài.

Mặc dù chỉ bị nhắc tên là "cô A" thế nhưng Thiên An nhanh chóng lên tiếng sau khi T.V đăng clip. Thiên An cho biết mong bạn nữ T.V nói rõ tên nhân vật "T.A" mà cô ám chỉ là ai. Đồng thời, Thiên An sẽ nhờ pháp luật vào cuộc để bảo vệ uy tín, danh dự. Khi đó, nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "Mình vừa nhận được thông tin vu khống, sai sự thật. Nhiều người cho rằng clip của bạn nữ kia đang nhắc đến mình dù bạn không nói rõ tên. Nếu bạn nói mình, bạn có thể kêu rõ tên mình. Mình không muốn tranh chấp đôi co những chuyện riêng tư trên mạng xã hội như thế này nữa, vì những năm qua bản thân mình, con của mình, gia đình của mình đã gánh nhận đủ những thiệt hại to lớn về tinh thần. Vì vậy, mình sẽ tiếp tục làm việc với luật sư để lập vi bằng những trường hợp cố ý tấn công gia đình mình theo đúng quy định của pháp luật. Xin chào mọi người!".

Tiếp đến, nữ diễn viên không trực tiếp nhắc đến tên ai mà chỉ gọi là "bạn nam" và "bạn nữ" để lên tiếng đính chín cho bản thân. Liên quan đến việc bị nói cố tình soạn tin nhắn, dàn xếp kịch bản, Thiên An nhấn mạnh: "Cả nhà để ý lại clip đầu, bạn nữ nói không liên quan gì bạn nam, mà sao bạn nữ phốt bạn nam 4 năm qua bạn nam không đi kiện tội vu khống? Bạn nữ nói không liên quan gì bạn nam sao lại có những tin nhắn vờn nhau giữa đêm khuya thanh vắng? Bạn nữ kêu An là người soạn tin nhắn, sắp xếp kịch bản nhưng nếu An sắp xếp những đoạn tin nhắn đó, chắc An cũng là một nhà biên kịch xuất sắc. An không đủ khả năng và không làm mọi người ơi, chuyện này hoàn toàn sai sự thật. Thêm nữa, nếu kêu dàn dựng tin nhắn, thì An bảo bạn đó xoá tin nhắn làm gì? Dàn dựng phải để tin nhắn làm bằng chứng để bóc phốt bạn nam kia, chứ kêu xoá làm gì?".

Thiên An từng lên tiếng phủ nhận chuyện "giật dây" cô gái kia tố Jack

Năm 2021, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều cuộc gọi, tin nhắn cho rằng Jack có mối quan hệ tình cảm với cô gái T.V trong thời gian Thiên An ở ẩn để sinh con. Cụ thể, theo cô gái này, cô và Jack hẹn hò từ tháng 3/2020. Trong một lần tình cờ, cô có được số điện thoại của Thiên An, bạn gái tin đồn của Jack và tra hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Cũng từ đây, cô nàng phát hiện nhiều nghi án về nam ca sĩ, trong đó có chuyện Jack "bắt cá hai tay", có con riêng và người đó chính là Thiên An.

Ồn ào giữa Jack và Thiên An tiếp tục bùng nổ sau 4 năm khi cả hai bên liên tục phát đi thông cáo. Tối 26/5, fanpage của J97 Entertainment đăng tải văn bản phủ nhận những thông tin sai lệch về đời tư và cho biết Jack đã ủy quyền công ty luật nộp đơn tố cáo bài viết của Thiên An đăng hồi tháng 1/2025. Phía Jack khẳng định Thiên An là người chấm dứt liên lạc và ngăn cản quyền thăm con. Ngay sau đó, đến ngày 28/5, phía Thiên An phản hồi rằng cô tự nguyện xóa bài, chưa nhận văn bản từ tòa án, và sẽ hợp tác đầy đủ khi có yêu cầu. Tối 29/5, J97 xác nhận TAND TP. Thuận An đã chính thức thụ lý đơn kiện của Jack từ ngày 20/5.

Trưa 5/6, Thiên An lần đầu lên tiếng qua một tâm thư gửi đến Jack và con gái – bé Sol. Cô cho biết từng mong một lời xin lỗi, nhưng giờ chỉ muốn khép lại mọi ồn ào để con được bình yên. Cùng ngày, phía Jack ra Thông báo số 3, cho biết không có phản hồi gì thêm ngoài việc chờ kết luận từ cơ quan chức năng, đồng thời phủ nhận tin đồn về hai tấm bài vị đang lan truyền.