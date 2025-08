Châu Bùi thụt lùi trước Quỳnh Anh Shyn ở Em Xinh Say Hi

Ngay từ khi dàn thí sinh Em Xinh Say Hi được công bố, Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn lập tức trở thành cặp đôi được truyền thông đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, ngoài việc cùng là các thành viên mùa đầu tiên, họ có xuất phát điểm giống nhau đều là fashionista đình đám, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Điểm giao nhau của cả hai còn nằm ở việc họ đều bứt phá ngoạn mục khỏi giới hạn "hot girl", xây dựng cho mình thương hiệu cá nhân mạnh mẽ, có chỗ đứng riêng trong giới thời trang và lifestyle.

Với những người theo dõi giới thời trang nói chung, Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn nói riêng thì đã chẳng xa lạ với việc cả hai bị so sánh với nhau. Tuy nhiên, Em Xinh Say Hi được xem là một cú "chạm trán" đáng chú ý nhất, bởi ở đây họ không chỉ thể hiện mình mặc đẹp thế nào, sáng tạo ra sao mà còn bị soi nhiều yếu tố khác. Có thể cho rằng với Quỳnh Anh Shyn và Châu Bùi, Em Xinh Say Hi không chỉ là nơi để thể hiện tài năng, mà còn là phép thử về sự linh hoạt, khả năng thích nghi, EQ và cả độ đi đường dài của mỗi người trong showbiz. Khán giả không chỉ xem để biết ai đẹp hơn, ai hát hay hơn, mà còn để theo dõi ai đủ thông minh và bản lĩnh để nổi bật giữa dàn thí sinh toàn những giọng ca đình đám Vbiz.

Tính đến thời điểm hiện tại, Em Xinh Say Hi đã lên sóng được 10 tập, nhiều người dần được khán giả công nhận nhưng có người bắt đầu đối diện với những sóng gió, khiến khán giả hoài nghi "thùng rỗng kêu to". Lướt một vòng Threads sau tập vừa qua, chủ đề được nhiều người quan tâm, bàn tán sôi nổi chính là so sánh giữa Em Xinh Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn. Vậy ở thời điểm hiện tại, ai mới là người chiếm ưu thế?

Ngoài cuộc đua chung, Em Xinh Say Hi đang có thêm "cuộc chiến ngầm" giữa Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn

Châu Bùi có đang "hụt hơi" trước Quỳnh Anh Shyn?

Từ khi Em Xinh Say Hi lên sóng, MC Trấn Thành đã nói: "Năm nay Em Xinh Say Hi không chỉ là chương trình âm nhạc thực tế mà còn là show truyền hình định hướng xu hướng makeup và thời trang của phái đẹp". Có thể, đây cũng là lý do mà Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn - những người chẳng có quá nhiều sự nổi bật về âm nhạc trước đó lại xuất hiện ở đây.

Như ở tập đầu tiên, Châu Bùi đã có màn "flex" gây chú ý. Theo đó, liên quan đến màn giới thiệu của Châu Bùi khi lên sóng, cô nàng đã sử dụng hashtag "3 triệu đô la Mỹ" để làm gợi ý cho sự xuất hiện của mình. Khi được MC Trấn Thành hỏi về ý nghĩa của con số này, Châu Bùi đã giải thích đó chính là tổng giá trị truyền thông (MIV) mà cô từng đạt được ở một mùa Fashion Week.

Châu Bùi từng chia sẻ cô đến với Em Xinh Say Hi để định vị lại bản thân

Châu Bùi cho biết cô bước vào Em Xinh Say Hi không đơn thuần với tâm thế một fashionista "lấn sân" thử sức, mà là một nghệ sĩ thực sự mong muốn chuyển mình. Lần đầu tiên, Châu Bùi tiết lộ đã âm thầm học thanh nhạc suốt 6 năm, một hành trình dài lặng lẽ, không ồn ào trên truyền thông. Ở thời điểm bao người vẫn nghĩ cô chỉ biết “pose dáng”, Châu Bùi lại chọn đứng trước micro, đối diện với áp lực sân khấu để khẳng định bản thân. Dù sở hữu lợi thế vượt trội về hình ảnh và thời trang, cô vẫn mong khán giả nhớ đến mình bởi giọng hát, thứ Châu đã nỗ lực rèn giũa trong im lặng suốt nửa thập kỷ.

Ở livestage đầu tiên của Em Xinh Say Hi, Châu Bùi giữ vai trò đội trưởng và cô đã tạo được ấn tượng. Tiết mục Run của đội Châu Bùi là một trong những phần trình diễn được đầu tư công phu, hoành tráng. Dù chưa giành vị trí cao nhất về lượt bình chọn, chỉ xếp thứ 2 trong tổng số 6 tiết mục nhưng Run vẫn là phần trình diễn hiếm hoi chạm tới top 1 thịnh hành sau khi chương trình lên sóng. Thành tích này cho thấy sức hút của Châu Bùi không chỉ đến từ hình ảnh cá nhân mà còn nhờ sự phối hợp và dẫn dắt nhóm hiệu quả trên sân khấu.

Châu Bùi từng tạo ấn tượng khi làm đội trưởng, tạo nên tiết mục Run ấn tượng

Tiết mục Run của đội Châu Bùi tạo ấn tượng ở những vòng đầu tiên

Cứ tưởng thừa thắng xông lên, thế nhưng Châu Bùi lại hụt hơi ở những livestage sau đó. Trên mạng xã hội, khán giả tranh cãi cho rằng giọng hát của Châu Bùi càng đi sâu càng lộ khuyết điểm yếu, giọng thiếu nội lực, bị nhận xét "thiều thào" dù trước đó từng khoe có đến 6 năm học hành, muốn khai thác khía cạnh là một ca sĩ trong mắt công chúng.

Thực chất, lý do khiến công chúng ngày càng khắt khe với Châu Bùi xuất phát từ chính định hướng ban đầu của cô trong chương trình. Nhắc lại là từ lúc nhận lời tham gia Em Xinh Say Hi, Châu Bùi đã xác định đây sẽ là bước đệm để cô chuyển hướng sang sự nghiệp ca hát. Với mục tiêu đó, khán giả đương nhiên dành cho cô nhiều kỳ vọng hơn, không chỉ về gu thẩm mỹ hay sức hút sân khấu, mà còn cả về kỹ năng chuyên môn như giọng hát, cảm nhạc và phong thái trình diễn. Khi kỳ vọng đã khác nhau, khán giả cũng nhìn nhận hai cô gái theo hai lăng kính khác biệt. Và khi phần thể hiện của Châu Bùi không đáp ứng được kỳ vọng ấy, sự khắt khe là điều dễ hiểu.

Ở những vòng sau, Châu Bùi liên tục xếp top thấp trong bảng điểm cá nhân

Khác với Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn bước vào Em Xinh Say Hi không mang theo kỳ vọng chứng minh điều gì quá lớn lao. Cô chọn một tâm thế nhẹ nhàng hơn – không đặt nặng chuyện giọng hát, mà ưu tiên phát huy trọn vẹn những thế mạnh sẵn có. Đối với Quỳnh Anh Shyn, đây là hành trình thử thách bản thân theo cách thoải mái và chân thật nhất. Thời điểm nhận lời mời tham gia chương trình, Quỳnh Anh Shyn từng đắn đo khá lâu. Âm nhạc là điều cô yêu thích từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng chưa từng đủ dũng cảm để thể hiện nó trước công chúng. Chính Bích Phương là người đã truyền thêm động lực, khơi lại ngọn lửa đam mê trong Quỳnh Anh Shyn.

Nhưng cũng chính trong sự "không trông đợi nhiều ấy", Quỳnh Anh Shyn lại khiến người xem bất ngờ vì màn thể hiện vượt xa mong đợi. Từ kỹ năng trình diễn, tư duy hình ảnh đến tinh thần đồng đội, cô cho thấy mình là một người hiểu rất rõ mình mạnh gì, yếu gì – và biết cách phát huy điều đó đúng thời điểm. Là một fashionista đình đám với phong cách cá nhân nổi bật, Quỳnh Anh Shyn vẫn giữ được sự chỉn chu, chuyên nghiệp, nhưng không biến nó thành khoảng cách với người xem. Trái lại, cách cô giao tiếp, ứng xử và tương tác với đồng đội luôn toát lên sự duyên dáng, gần gũi và vô cùng tinh tế. Cô không cố gồng để trở nên hoàn hảo, mà biết cách "show off" bản thân theo một cách vừa đủ, đủ để thu hút, đủ để gây thiện cảm.

Từ đầu, Quỳnh Anh Shyn đã không đặt quá nhiều tham vọng khi tham gia chương trình

Không chỉ về giọng hát, ở khía cạnh thời trang vốn thế mạnh của cả hai, Châu Bùi cũng bị nhận xét là đang "lép vế". Thời trang của Châu Bùi trong các tập vừa qua bị đánh giá là khá an toàn, thiếu đột phá và chưa thật sự mang cá tính riêng. Chỉ ở livestage 4, Châu Bùi mới thật sự đánh dấu sự trở lại của mình. Khi là thành viên đội Phương Ly, Châu Bùi đảm nhiệm phần lên concept chính với sự đồng hành từ cố vấn Lim Feng. Tất cả trang phục do team Phương Ly đặt nghệ nhân thiết kế riêng. Trên sân khấu, các thành viên tiết lộ giá trị mỗi bộ trang phục có thể lên đến 3000 USD (khoảng 80 triệu đồng). Tổng cộng, team Phương Ly chi gần 400 triệu đồng chỉ để làm 5 bộ đồ diễn. Trên trang cá nhân, Châu Bùi cũng chia sẻ đầy hào hứng: "Trang phục các chị em cỡ này thì Châu Bùi đã trở lại chưa ạ, đủ wow chưa ạ".

Ở vòng gần nhất, Châu Bùi "trả đũa" bằng màn đầu tư trang phục hàng trăm triệu

Nếu Châu Bùi có sự "tiến bộ" ở vòng mới nhất thì Quỳnh Anh Shyn tiếp tục được nhận xét giữ vững phong độ. Quỳnh Anh Shyn luôn khiến khán giả giữ được cảm giác háo hức và tò mò mỗi lần cô bước ra sân khấu. Không cần hứa hẹn hay tuyên bố lớn lao, cô để chính hình ảnh của mình kể câu chuyện. Hôm nay Quỳnh Anh Shyn sẽ diện gì? Concept lần này có gì mới? Tạo hình sẽ tiếp tục “chặt đẹp” hay bung phá ở một khía cạnh chưa ai từng thử?

Sự biến hóa không ngừng trong mỗi lần xuất hiện chính là "vũ khí mềm" mà Quỳnh Anh Shyn nắm rất vững. Cô không chỉ mặc đẹp mà là mặc thông minh, có chủ đích, và phù hợp với thông điệp tiết mục. Từ những outfit phóng khoáng, sắc màu cho đến tạo hình cổ điển, gai góc, tất cả đều được kết nối nhịp nhàng với phần âm nhạc và tinh thần biểu diễn.

Quỳnh Anh Shyn giữ vững phong độ suốt hành trình vừa qua

Ở Quỳnh Anh Shyn, công chúng không tìm thấy sự an toàn hay lặp lại mà luôn biết cách làm mới chính mình. Từ Đồng Dao Xinh Gái với trang phục mang đậm nét văn hóa dân tộc, đến Gã Săn Cá lấy cảm hứng từ nàng tiên cá với tạo hình cầu kỳ, hay Lời Thật Lòng Khi Say, Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời biến cả nhóm thành những nữ ninja. Không chỉ đẹp, những tạo hình này còn thể hiện rõ thông điệp, màu sắc thẩm mỹ và chiều sâu câu chuyện được kể thông qua thời trang. Chính sự chỉn chu và đầu tư đó khiến khán giả nhìn nhận cô như nhân tố chủ chốt góp phần định hình phong cách cho nhóm – một fashionista thật sự biết dùng thời trang để nâng tầm sân khấu.

Cư dân mạng cho rằng Quỳnh Anh Shyn không cần hô hào quá lớn lao, cô đã giữ đúng tinh thần nói được làm được khi từng tuyên bố: "Ai vào đội mình chắc chắn sẽ mặc đẹp!". Đó cũng là do mà Quỳnh Anh Shyn đường như là một trong những Em Xinh đầu tiên được các đội trưởng săn đón trong mỗi vòng lập team mới.

Quỳnh Anh Shyn tạo ấn tượng trang phục trong màn trình diễn Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời

Trang phục do Quỳnh Anh Shyn làm ở Lời Thật Lòng Khi Say, màu sắc có ý "nịnh" nhà tài trợ

Dù không được đánh giá quá cao về giọng hát, nhưng Quỳnh Anh Shyn làm tốt việc phát huy lợi thế của mình

Một điểm nữa khiến Quỳnh Anh Shyn "ghi điểm" là thái độ. Dù có phần mạnh mẽ, cá tính, nhưng cô luôn giữ được sự hài hoà trong nhóm, biết lắng nghe và điều tiết cái tôi nghệ sĩ. Không hề có sự lấn lướt đồng đội hay “chiếm spotlight” quá đà. Từ những lần đối thoại cùng MC Trấn Thành đến cách phản ứng với các đồng đội trong những tình huống "nhạy cảm", Quỳnh Anh Shyn cho thấy cô hiểu rõ điều gì nên nói, điều gì nên tiết chế. Không quá ồn ào, không cố gắng giành spotlight, nhưng mỗi lần lên tiếng, cô đều khiến người xem gật gù vì cách nói chuyện duyên dáng, gần gũi mà không kém phần thông minh. Chính Trấn Thành cũng nhiều lần bật cười, thừa nhận Quỳnh Anh Shyn là người rất hài hước, duyên dáng trong dàn Em Xinh.

Như mới đây nhất, Quỳnh Anh Shyn tiếp tục ghi điểm nhờ phản ứng khéo léo trong tình huống dễ gây hiểu lầm. Khi LyHan bày tỏ lo lắng với Châu Bùi rằng: “Em cũng lo chị bị loại lắm nên em sẽ giúp chị nhiều”, netizen không khó để nhận ra ánh mắt và biểu cảm của Quỳnh Anh Shyn lúc đó. Thay vì tỏ ra khó chịu hay phản ứng thái quá, cô chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: “Cái gì? Cái gì cơ?” – vừa đủ thể hiện sự ngạc nhiên, vừa tránh làm căng bầu không khí. Trước đó không lâu, thái độ “điềm nhiên” của Quỳnh Anh khi bị gọi là “anh cờ ring cờ ring” cũng khiến nhiều người bật cười vì quá duyên.

Phản ứng của Quỳnh Anh Shyn trước câu nói của LyHan hướng về Châu Bùi

Chính những phản ứng tự nhiên, không sân si nhưng vẫn giữ được chính kiến cá nhân này giúp Quỳnh Anh Shyn tạo được thiện cảm rõ rệt trong mắt khán giả. Giữa một chương trình đầy áp lực và dễ phát sinh mâu thuẫn, việc giữ vững phong độ EQ như vậy không chỉ thể hiện bản lĩnh, mà còn chứng minh sự trưởng thành trong cách làm nghề của Quỳnh Anh Shyn.

Những khoảnh khắc của Quỳnh Anh Shyn và anh "Cờ Ring" cũng gây bão

Quỳnh Anh Shyn lầy lội, hài hước và nhận được nhiều "fan cứng" ở chương trình

Trong khi đó, Châu Bùi người từng được đánh giá cao là thông minh, tinh tế lại cho thấy sự vụng về ở môi trường tập thể. Đỉnh điểm tranh cãi gần đây là hành động lè lưỡi ăn mừng khi giành chiến thắng trước đội Bích Phương – một hành động tưởng chừng vô hại nhưng lại bị đánh giá là thiếu tinh tế, nhất là trong bối cảnh chương trình mang tính cạnh tranh văn minh. Hành vi này ngay lập tức khiến netizen “soi” EQ của Châu, cho rằng cô không kiểm soát tốt cảm xúc và thiếu sự nhạy cảm trong giao tiếp công chúng. Dù có thể chỉ là phút cao hứng cá nhân, nhưng đối với khán giả, đặc biệt là những người yêu mến team Bích Phương, đây là hành động không phù hợp, làm dấy lên nghi ngờ về thái độ của Châu với đối thủ và chương trình nói chung.

Có thể nói, sự đối lập của Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn tại Em Xinh Say Hi chính là minh chứng rõ ràng cho việc, không phải cứ có tiếng tăm sẵn là sẽ chiếm ưu thế trong show thực tế. Ở một chương trình đòi hỏi sự linh hoạt, nhiệt huyết và hòa đồng, người giữ được năng lượng tích cực và biết dung hoà, phát triển được năng lực cá nhân, nói được làm được mới là người chiến thắng thật sự trong lòng công chúng.

Phần thi dance battle gây tranh cãi của Châu Bùi

Thái độ gây bức xúc của Châu Bùi khi team Bích Phương thua

Lo cho Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn

Em Xinh Say Hi không còn đơn thuần là một chương trình giải trí. Với Châu Bùi và Quỳnh Anh Shyn nói riêng, đây như một bài kiểm tra thực chiến xem họ đã bước ra khỏi vùng an toàn để đối diện với áp lực trình diễn, teamwork, âm nhạc và phản ứng công chúng hay chưa. Trong “bài thi” này, Châu Bùi – vốn nổi danh với tư duy hình ảnh sắc bén, visual cuốn hút và kỹ năng tạo trend – lại không thật sự bứt phá như kỳ vọng.

Nhưng cần nhấn mạnh, sự cố gắng của Châu Bùi cũng đãng được ghi nhận. Em Xinh Say Hi không phải là một cú ngã chí mạng trong sự nghiệp của Châu Bùi nhưng rõ ràng đây cũng không thể xem là một điểm sáng. Sau nhiều tập phát sóng, thứ đọng lại không phải là cảm giác một Châu Bùi đa tài đang lột xác" mà là một hình ảnh thiếu dấu ấn, dễ kích động. Nếu Châu Bùi thực sự muốn tiến xa hơn ở lĩnh vực ca hát, cô buộc phải học cách cân bằng, lắng nghe góp ý nhiều hơn và nghiêm túc với mọi thứ mình là. Một ngôi sao thời trang có thể nổi bật bằng concept hay outfit, nhưng một nghệ sĩ toàn năng cần chiếm trọn cảm tình bằng năng lực, thái độ và sự tinh tế hơn nữa.

Dù Quỳnh Anh Shyn đang tạo được thiện cảm nhờ thái độ cầu thị và khả năng trình diễn có màu sắc, nhưng để thực sự tiến sâu và tạo dấu ấn vững chắc trong showbiz, cô vẫn cần phát triển toàn diện hơn, đặc biệt là ở khía cạnh chuyên môn. Việc Quỳnh Anh Shyn liên tục lọt nhóm xếp hạng thấp trong các vòng đánh giá của chương trình là một dấu hiệu cho thấy sự thiếu ổn định về kỹ năng âm nhạc và giọng hát. Dù khán giả dễ cảm mến vì cô không đặt nặng chuyện "phải hát hay", nhưng nếu muốn đi xa trong vai trò một nghệ sĩ biểu diễn – người có thể đứng trên sân khấu độc lập và truyền cảm hứng – Quỳnh Anh Shyn buộc phải trau dồi nhiều hơn nữa.

Cô biết cách làm nổi bật chính mình, biết ăn mặc, biết dẫn dắt concept, biết tạo vibe cho sân khấu. Nhưng ở một sân chơi thiên về âm nhạc như Em Xinh Say Hi, nếu chỉ dừng lại ở phần nhìn mà thiếu phần nghe, cô sẽ sớm chạm trần giới hạn. Điều khán giả mong đợi ở Quỳnh Anh Shyn không còn đơn thuần là sự chỉn chu và sáng tạo mà là một cú "lên level" thật sự trong biểu diễn và kỹ năng thanh nhạc.

Em Xinh Say Hi không đơn thuần là sân khấu để đo lường tài năng, cũng chẳng phải nơi phân định thắng – thua theo những tiêu chí thông thường. Đây là cuộc chơi của bản lĩnh, sự thích nghi và tinh thần cầu tiến – nơi mỗi cá nhân phải không ngừng chuyển động để giữ lấy ánh đèn sân khấu và sự công nhận từ công chúng. Ai cũng có cơ hội toả sáng nếu đủ tỉnh táo để hiểu mình là ai, đang thiếu gì, và cần làm gì để vượt lên. Nhưng giữa hành trình ấy, vẫn có những người chọn bước nhanh hơn, dứt khoát hơn và biết nắm bắt khoảnh khắc để tiến về phía trước. Và đó chính là sự khác biệt tạo nên người chiếm ưu thế trong cuộc chơi.