Lộ kết quả của Châu Bùi ở Em Xinh, netizen "nổi cơn thịnh nộ"

Những ngày qua, mạng xã hội ngập tràn bài đăng réo tên Châu Bùi vì khoảnh khắc bị cho là kém duyên với Bích Phương. Khi mà lùm xùm thái độ chưa hạ nhiệt thì mới đây, người yêu Binz tiếp tục bị chỉ trích khi cư dân mạng lan truyền thông tin cô sẽ góp mặt ở livestage 5 vòng chung kết của Em Xinh Say Hi.

Cụ thể, hình ảnh từ một fanpage quản lý FC Châu Bùi đã đăng tải danh sách cổ vũ, xác nhận việc nữ fashionista sẽ trình diễn tại vòng đấu cuối cùng. Thông tin này lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Bởi trước đó, không ít người đã tranh cãi trước phần thể hiện của Châu Bùi tại chương trình, từ kỹ năng trình diễn còn yếu, giọng hát chưa tròn trịa cho đến phong độ sân khấu không ổn định. Một bộ phận khán giả cho rằng cô vẫn đang loay hoay định hình vai trò của mình giữa dàn Em Xinh vốn đã có nhiều gương mặt nổi bật hơn hẳn về chuyên môn.

Rầm rộ thông tin Châu Bùi vào livestage 5 ở Em Xinh Say Hi khiến cư dân mạng bùng lên tranh cãi

Tuy nhiên, giữa làn sóng phản ứng gay gắt, vẫn có không ít ý kiến lên tiếng bênh vực Châu Bùi. Một số cư dân mạng cho rằng, Em Xinh Say Hi là một chương trình giải trí hướng đến tính trình diễn và tổng thể sân khấu, chứ không phải là một cuộc thi chuyên môn thuần về âm nhạc. Do đó, giọng hát chưa phải là yếu tố then chốt để quyết định ai được đi tiếp, ai bị loại. Thậm chí ở nhiều sân khấu, phần vocal của Châu Bùi cũng không chiếm quá nhiều thời lượng, thay vào đó, cô tập trung lo cho phần ý tưởng, định hình concept và truyền tải thông điệp biểu diễn.

Bên cạnh ý kiến bênh vực thì Châu Bùi nhận nhiều ý kiến cho rằng kết quả vào chung kết là chưa hợp lý

Trước đó, câu chuyện chuyên môn của Châu Bùi đã khiến dân mạng tranh luận dữ dội. Bắt nguồn từ stage So Đậm, Châu Bùi đảm nhận một verse rap trong tiết mục. Sau khi lên sóng, có bài đăng nhận xét Châu Bùi "overrated", giọng hát chưa đủ sức thuyết phục. Thậm chí bài đăng này còn nặng lời chê Châu Bùi "hát dở kinh khủng", yêu cầu cô đừng nói mãi về 6 năm học thanh nhạc.

Cũng trong livestage 3, Châu Bùi tiếp tục trở thành tâm điểm bị chỉ trích vì biểu cảm được cho là "ố dề" trong phần thi dance battle. Cư dân mạng cho rằng biểu cảm lấn át cả trình diễn là điều khiến dân mạng cảm thấy không thoải mái. Nhiều tài khoản cho rằng Châu Bùi đang cố tỏ ra nổi bật bằng mọi giá, dẫn đến việc thể hiện bị đánh giá là lố, gượng gạo và kịch. Một cư dân mạng thẳng thắn viết: "Xem 2 tập vừa rồi, không lần nào là không nhăn mặt với biểu cảm quá lố của Châu Bùi", người khác bình luận: "Châu Bùi hát dở, nhảy xấu, biểu cảm còn làm lố. Thà loại còn hơn để vào chung kết".

Châu Bùi gây tranh cãi khi vì biểu cảm khi trình diễn

Drama liên quan đến Châu Bùi bị đẩy lên đỉnh điểm khi netizen tiếp tục soi lại biểu cảm lè lưỡi của Châu Bùi trong khoảnh khắc team Bích Phương thua cuộc. Hành động bị đánh giá là thiếu tinh tế này đã khiến cô nhận làn sóng chỉ trích dữ dội vì "EQ thấp", kém duyên và thiếu tôn trọng đối thủ.

Trước sự bàn tán của netizen về ồn ào trong tập 10, Châu Bùi đến nay vẫn chưa có phản hồi. Lần trước, nữ fasionista lên tiếng về ý kiến tranh cãi là khi bị chê rap dở. Thời điểm đó, Châu Bùi chia sẻ thắng thắn với tài khoản chê bai mình: "Chị cũng có chia sẻ trong vlog của chị về hành trình luyện tập, đó là cơ địa lưỡi chị to dày và khó linh hoạt nên việc tập hát gặp rất nhiều khó khăn. Đến giờ chị vẫn phải tập lưỡi hằng ngày nếu không là nói không ai nghe được luônn. Và đó là những điều chị muốn nói trong hành trình luyện tập của chị, là ai cũng có những điểm yếu ngăn cản mình, cách duy nhất là kiên trì tập luyện, chứ không phải chị muốn mọi người biết chị học được bao năm hiểu không, ai dại dột làm vậy chị người ta đánh giá".