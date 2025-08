Em Xinh LyHan bị bạn sống chung nhà "bóc" tính cách thật

Sau vòng livestage 3, LyHan xếp top 1 trong bảng điểm cá nhân của các Em Xinh Say Hi. Kết quả này tạo nên luồng tranh cãi dữ dội, nhiều người còn đặt nghi vấn cô được "thiên vị". Không chỉ về mặt chuyên môn, LyHan còn vướng những tranh cãi như bị đánh giá EQ thấp, cố tình "gồng cứng người" để xây dựng hình tượng "chồng quốc dân". Giữa những ý kiến trái chiều, LyHan chọn cách im lặng, không phân bua, không đáp trả. Là những người trực tiếp làm việc với LyHan, những thành viên trong đội bất ngờ tiết lộ tính cách thật của đội trưởng gen Z này.

Theo đó, trong tập 10 Em Xinh Say Hi, Miu Lê thừa nhận từng e ngại khi hợp tác với LyHan: "Ở vòng 2, LyHan muốn vào đội em nhưng lúc đó em đã từ chối LyHan vì nghĩ rằng năng lượng của LyHan quá mạnh. Những lần này, khi được về chung đội cới LyHan thì tôi nghĩ mình đã sai quá. Bề ngoài có vẻ lạnh lùng, hơi khô nhưng bên trong LyHan rất ướt át, tình cảm". Sau chia sẻ này của Miu Lê, Trấn Thành cũng tiếp lời: "LyHan cất tiếng hát là không giấu được nội tâm bên trong, có cái gì đó rất mỏng manh, tình cảm".

Dàn Em Xinh "bóc" tính cách thật của LyHan trên sóng

Miu Lê tiết lộ từng từ chối hợp tác vì thấy LyHann có cá tính mạnh

Đáng nói, trên sân khấu, MaiQuinn và LyHan khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ sống chung nhà với nhau. MaiQuinn "bóc" LyHan là người rất cá tính nhưng biết cách dung hoà để có thể sinh sống và làm việc với nhau. MaiQuinn chia sẻ: "Em và LyHan về cá tính âm nhạc thì rất khác nhau, nhưng bọn em lại biết cách hoà hợp với nhau. Trước đó, khi ở nhà, bọn em có cùng nhau sáng tác những ca khúc. Em cực kỳ thích cách làm việc của LyHan".

LyHan chia sẻ thêm: "Em với MaiQuinn ở chung nhà từ trước khi tham gia chương trình, 2 chị em rất hiểu tính nhau dù tính cách rất trái ngược. Thế nhưng 2 đứa đều có điểm chung là rất hiền". Ngoài ra, LyHan còn tiết lộ vì hoàn cảnh gia đình, mẹ cô đã trải qua 3 cuộc hôn nhưng đều không trọn vẹn. Vì thế, hiện tại LyHan muốn mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được mẹ.

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những ai đang theo dõi từng chuyển biến trong hành trình của LyHan tại Em Xinh Say Hi. Từ trước đến nay, hình ảnh LyHan trên sóng truyền hình thường gắn với sự lạnh lùng, quyết đoán, đôi lúc bị đánh giá là EQ thấp vì những phản ứng thẳng thắn. Thế nhưng, góc nhìn từ người sống chung, làm việc chung lại phần nào giúp công chúng có thêm cái nhìn toàn diện hơn.

Ít ai biết MaiQuinn chính là bạn sống cùng nhà với LyHan, cả hai ở gần nhau để tiện cho việc làm việc, sáng tác

Trên MXH, LyHan cũng nhiều lần đăng clip nhún nhảy thân thiết cùng với MaiQuinn

LyHan chia sẻ lý do khiến cô mạnh mẽ là muốn trở thành chỗ dựa cho mẹ

LyHan tên thật là Trần Thảo Linh, sinh năm 1999, cô sở hữu trang TikTok với hơn 2 triệu người theo dõi. Trước khi tham gia Em Xinh Say Hi, LyHan từng góp mặt trong The Debut nhưng không thành công. Từ những tập đầu tiên của Em Xinh Say Hi, LyHan đã nhanh chóng trở thành thí sinh nhận được nhiều sự chú ý nhờ visual sắc sảo, thần thái cuốn hút cùng phong cách "cool ngầu" khác biệt. Không chỉ nổi bật về ngoại hình, cô nàng còn được kỳ vọng là một trong những ứng viên "át chủ bài" tiềm năng của chương trình.

Tuy nhiên, hiện tại LyHan cũng là một trong những thí sinh "ồn ào" nhất tại Em Xinh Say Hoi. Từng được tung hô nhưng chỉ sau vài tuần lên sóng, cô nàng bắt đầu đối diện với làn sóng tranh cãi xoay quanh thái độ ứng xử, cách phát ngôn và nghi vấn được chương trình ưu ái quá mức.

Hành trình của LyHan tại Em Xinh Say Hi đang gặp nhiều sóng gió