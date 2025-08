Quá khứ không "gồng cứng người" của "Em Xinh" LyHan

Những ngày qua, lướt một vòng mạng xã hội Threads cũng dễ dàng bắt gặp bài viết liên quan đến Em Xinh LyHan. Sau khi được công bố đứng top 1 trong đường đua Em Xinh Say Hi hiện tại, LyHan vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài việc thể hiện tài năng, chuyên môn, LyHan còn gây bàn tán vì bị cho rằng cố tình xây dựng hình ảnh lạnh lùng, ngầu, "gồng cứng người" mỗi khi xuất hiện. Nhiều người còn "đào" lại những hình ảnh, clip trong quá khứ để so sánh và phát hiện nhiều điểm khác biệt.

Mới đây, clip LyHan cùng các thành viên của O2O Girlband tập nhảy được đăng tải công khai vào năm 2019 bất ngờ được lan truyền lại. Nếu ở quá khứ, LyHan là cô gái năng động, dễ thương và cởi mở với phong thái mềm mại, nữ tính thì ở hiện tại, mỗi lần cô xuất hiện trên sân khấu Em Xinh Say Hi lại mang năng lượng hoàn toàn khác, từ ánh mắt sắc lẹm, gương mặt gần như không cười khiến khán giả cho rằng đang cố "tạo content" gây dựng hình ảnh khác đi.

Một số người thậm chí bày tỏ tiếc nuối với hình ảnh LyHan ngày trước vì lúc đấy trông cô tự tin, duyên dáng, không ngại cười tươi hay tương tác tự nhiên với đồng đội hơn. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, cũng có nhiều ý kiến bênh vực cho rằng LyHan hiện tại chỉ đơn thuần là sự thay đổi hình ảnh phù hợp với độ tuổi, định hướng mới. Ngoài ra, cư dân mạng còn phát hiện ra chi tiết hoá ra LyHan vÀ 52Hz đã quen biết nhau cách đây 6 năm vì cả hai cùng xuất hiện trong clip này.

Clip nhảy từ 6 năm trước của LyHan bất ngờ bị đào lại

Khi đó, LyHan rất vui vẻ, hoạt ngôn chứ không "lạnh tanh" và kiệm lời như hiện tại

Trước khi trở thành "soái tỷ", LyHan đã từng gợi cảm và nữ tính thế này

Nhiều clip biến hình trong quá khứ của LyHan được netizen xem đi xem lại

Nhiều năm trước, LyHan từng rất nữ tính, chuộng phong cách sexy

Khoảnh khắc khiến LyHan bị nhận xét là "gồng cứng người" (@langleshowbiz)

LyHan tên thật là Trần Thảo Linh, sinh năm 1999, cô sở hữu trang TikTok với hơn 2 triệu người theo dõi. Trước khi tham gia Em Xinh Say Hi, LyHan từng góp mặt trong The Debut nhưng không thành công. Ngay từ những tập đầu tiên của Em Xinh Say Hi, LyHan đã trở thành một trong những thí sinh nổi bật nhất nhờ kỹ năng trình diễn vượt trội, visual cá tính và phong thái tự tin. Sau vòng livestage 3 vừa qua, Lyhan xuất sắc vươn lên vị trí top 1, làm đội trưởng vòng tiếp theo.

Dù được khen ngợi là "cỗ máy nhảy" đáng gờm, LyHan cũng từng vướng không ít ý kiến trái chiều. LyHan là thí sinh bị Maitinhvi - người được xem là một trong những nữ Hip-hop dancer đời đầu đình đám tại Việt Nam nhận xét là phần thể hiện Dance Battle "chưa thấy nhảy gì, chỉ diễn diễn thôi" nhưng lại giành chiến thắng.

Có thể nói, LyHan là Em Xinh "ồn ào" nhất hiện tại

Ngoài ra, cô còn vướng tranh cãi thiếu tinh tế, EQ thấp khi tương tác với các Em Xinh khác. Điển hình là phát ngôn nói với Châu Bùi: "Còn chị Châu thì em sẽ hỗ trợ chị nhiều, em cũng lo chị bị loại lắm nên là em sẽ giúp". Nhiều khán giả cho rằng câu nói này mang tính "bề trên" và thể hiện thái độ thiếu tôn trọng, dễ làm tổn thương Châu Bùi. Trên sóng chương trình, có thể nhận ra Châu Bùi cười gượng gạo thấy rõ. Trước tình huống khó xử này, Bảo Anh phải lên tiếng giải thích: "Ý là LyHan là LyHan đã từng làm việc với Châu Bùi, được top 1, top 2 nè nên đó là cái vía để về với nhau".

Từ hình ảnh "center tương lai", LyHan dần đánh mất thiện cảm khi liên tục bị nhắc tên vì phát ngôn kém duyên, thái độ không phù hợp và nghi vấn được ưu ái quá đà. Trong môi trường giải trí thực tế, nơi thái độ cũng quan trọng không kém tài năng, một hình tượng cool ngầu chưa chắc đủ sức giữ chân khán giả nếu thiếu sự chín chắn và khả năng kiểm soát cảm xúc.