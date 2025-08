Mới làm ca sĩ được 6 ngày đã bị đuổi cổ vì phát hiện đóng phim khiêu dâm

ICECREAM SCREAM là nhóm nhạc thần tượng underground đến từ Hokkaido, Nhật Bản. Họ ra mắt từ tháng 3/2011 và trở nên khá nổi tiếng ở Nhật Bản. Vào ngày 22/7 vừa qua, nhóm thông báo bổ sung thêm thành viên Tsumugi Mugino. Tuy nhiên chỉ sau 6 ngày, thành viên này đã bị chấm dứt hợp đồng và đuổi khỏi nhóm. Sự việc này khiến các fan xôn xao không ngớt.

Nhiều fan "mắt cú vọ" soi ra dấu hiệu Tsumugi Mugino từng đóng ít nhất 3 bộ phim 18+ dưới nghệ danh Miyuki. Miyuki trong các bộ phim 18+ có ngoại hình giống đáng kinh ngạc với Tsumugi Mugino, từ nốt ruồi trên má trái, mũi và môi. Từ đây, cư dân mạng nghi ngờ rằng nữ idol này đã che giấu quá khứ khi tuyển chọn vào nhóm ICECREAM SCREAM, để rồi bị đuổi khỏi nhóm sau khi sự thật bại lộ.

Tsumugi Mugino bị đuổi khỏi nhóm sau khi ra mắt chỉ 6 ngày, với lý do được cho là từng đóng phim 18+

Đến nay, tài khoản chính thức của ICECREAM SCREAM đã lên tiếng xác nhận điều này. Họ thông báo Tsumugi Mugino bị khai trừ, chấm dứt hợp đồng do từng đóng phim 18+ và che giấu quá khứ trong quá trình tuyển chọn vào nhóm nhạc. ICECREAM SCREAM xin lỗi khán giả, nhanh chóng xóa tài khoản mạng xã hội của Tsumugi Mugino và kêu gọi công chúng không suy đoán về các thành viên khác trong nhóm.

ICECREAM SCREAM xin lỗi khán giả và kêu gọi không suy đoán về các thành viên khác

Đây không phải lần đầu tiên có thần tượng bị khai trừ do quá khứ đóng phim 18+. Trước đó, nữ idol 22 tuổi Nagase Kako cũng buộc phải rời khỏi nhóm Iroha Sakura với lý do được cho là tương tự. Công ty quản lý chỉ nói lý do là "vi phạm nghiêm trọng quy định của công ty", nhưng cư dân mạng đã soi thấy Nagase Kako xuất hiện trong 1 số bộ phim khiêu dâm.

Nguồn: China Times