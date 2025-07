Video nữ ca sĩ lau người giữa concert hot khắp MXH vì sexy nghẹt thở, giọt mồ hôi "thần thánh" là có thật?

Vào ngày 21/7, đoạn video nữ idol đình đám Sana (TWICE) dùng khăn lau mồ hôi giữa concert đã chiếm sóng mạng xã hội xứ Trung. Đây tưởng chừng như chỉ là 1 hành động đơn giản, nhưng đã khiến cả mạng xã hội bùng nổ vì thân hình và thần thái quá đỗi sexy của Sana.

Nữ thần TWICE diện chiếc váy 2 dây, vừa đủ khoe khéo vòng 1 sexy căng đầy cùng bờ vai trần quyến rũ. Từng cử chỉ của cô đều toát lên nét thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng không kém phần quyến rũ, khiến khán giả không thể rời mắt. Cách cô dùng khăn lau mồ hôi tuy đơn giản nhưng dưới ánh đèn sân khấu, nó lại biến thành một thước phim chậm đầy mê hoặc. Những giọt mồ hôi cũng trở nên "thần thánh", tôn lên vẻ đẹp vừa chân thực vừa quyến rũ đến lạ trên sân khấu của nữ idol 29 tuổi.

Cận cảnh clip Sana lau người giữa concert khiến fan Trung phát cuồng

Trong concert gần đây, nữ thần TWICE diện váy 2 dây, khoe khéo vòng 1 căng đầy gợi cảm cùng bờ vai trần vô cùng quyến rũ

Giữa giờ nghỉ, cô đến bên rìa sân khấu để lấy khăn lau mồ hôi

Cách cô dùng khăn lau mồ hôi tuy đơn giản nhưng dưới ánh đèn sân khấu, nó lại biến thành một thước phim chậm đầy mê hoặc

Những giọt mồ hôi bỗng chốc trở nên "thần thánh", tô điểm cho vẻ đẹp quyến rũ của nữ thần TWICE

Cử chỉ uống nước của mỹ nhân này cũng quyến rũ đến nghẹt thở

Sau khi lau người xong, Sana vui vẻ trở lại sân khấu để tiếp tục trình diễn

Loạt ảnh tĩnh cũng đẹp lung linh

Sana không chỉ là thần tượng trình diễn tốt trên sân khấu, mà còn xinh đẹp, tỏa khí chất và hào quang ngôi sao đích thực

Cô đẹp không tì vết ngay cả trong khoảnh khắc đã mệt nhoài vì trình diễn

Sana có tên đầy đủ là Minatozaki Sana, sinh năm 1996 tại Nhật Bản. Nữ idol được JYP Entertainment chiêu mộ từ năm 2012. Sau 3 năm thực tập, cuối cùng Sana cũng giành được suất ra mắt cùng TWICE năm 2015. Cô nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào, đáng yêu nhưng cũng không kém phần quyến rũ, cùng tính cách vui vẻ, hòa đồng và là "vitamin" năng lượng của nhóm.

Năm 2016, Sana nổi như diều gặp gió nhờ phần lời hát và vũ đạo Shy Shy Shy trong ca khúc Cheer Up. Cụm từ này và động tác đi kèm đã trở thành một hiện tượng, góp phần lớn vào thành công của TWICE và nâng tầm danh tiếng cá nhân của Sana. Nữ thần này cũng trở thành gương mặt hot nhất nhì, có lượng fan đông đảo trong TWICE. Ở độ tuổi U30, Sana lột xác từ "em gái nhà bên" thành mỹ nhân đẹp mặn mà, quyến rũ và vô cùng nữ tính.

Từng có thời cả Kpop phát sốt vì Shy Shy Shy

Sana ngày càng quyến rũ và xinh đẹp hơn

Nguồn: Weibo