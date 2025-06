G-Dragon phủ nhận tin đồn hẹn hò với Sana (TWICE)

Hôm nay (2/6, giờ địa phương), công ty quản lý của G-Dragon - Galaxy Corporation - cho biết họ muốn sửa chữa "những hiểu lầm" xung quanh tin đồn về chuyện tình cảm của thủ lĩnh nhóm BIGBANG. Tin đồn bắt đầu sau khi G-Dragon chia sẻ một bài đăng trên story có nội dung về buổi biểu diễn mở màn của TWICE tại buổi hòa nhạc Coldplay, nhưng thay vì gắn thẻ tài khoản chính thức của nhóm, anh đã gắn thẻ trang cá nhân của Sana và điều này ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng và làm dấy lên suy đoán cả hai hẹn hò.

Lời giải thích của Galaxy Corporation được đưa ra hơn một tuần sau khi tin đồn bắt đầu. Công ty quản lý cho biết ngôi sao K-pop này đã quay chương trình web trên YouTube "Dex and Sana's Fridge Interview" vào ngày 14 tháng 4 - một ngày sau khi chương trình "Good Day" của MBC phát sóng cuối cùng. Sau đó, vào ngày 22 tháng 4, G-Dragon đã tham dự buổi hòa nhạc "Coldplay Live in Korea - Goyang", nơi TWICE biểu diễn với tư cách là khách mời đặc biệt.

"Anh ấy đã đăng một bức ảnh từ buổi hòa nhạc và gắn thẻ tài khoản cá nhân của Sana như một cử chỉ thân thiện, vì mới quay chưa lâu" - đại diện phát ngôn của công ty cho biết.

Galaxy Corporation nói thêm rằng G-Dragon đã đồng ý xuất hiện trong chương trình vì tình bạn với Dex, và sự tham gia của Sana đã được hoàn tất vào ngày trước khi quay. Công ty cũng giải thích về sự chậm trễ trong việc giải quyết tin đồn: "Chúng tôi đã do dự không đưa ra bình luận ngay từ đầu, vì chúng tôi lo ngại rằng điều đó có thể làm hỏng buổi xuất hiện trong 'Fridge Interview'".