Bảo Uyên nói bị loại trước Chung kết The Voice vì "cô sợ bị soán ngôi", đây là câu trả lời của Mỹ Tâm

Sau 10 năm, những drama hậu trường của The Voice 2015 bất ngờ nóng trở lại. Mọi chuyện xuất phát từ việc Bảo Uyên - thành viên team HLV Mỹ Tâm bất ngờ lên tiếng cho rằng mình bị chèn ép, triệt đường làm nghề sau khi tham gia cuộc thi. Bảo Uyên cung cấp những thông tin do người khác kể lại, suy đoán một chiều mà không đưa ra bất kì bằng chứng nào khiến cư dân mạng khó hiểu, bùng lên tranh cãi dữ dội.

Trong clip kéo dài 5 phút, Bảo Uyên gây sốc khi tuyên bố: "Mình dừng lại ở bán kết, có rất nhiều anh chị vì thương mình nên đã nói với mình tại sao mình không được vào Chung kết, mình không được quán quân vì không được lòng cô. Thứ 2, vì mình là 'bản sao' nên có thể soán ngôi cô bất cứ lúc nào, có thể là bản sao của người khác nhưng đừng là của cô. Mọi người nói là, đêm Chung kết, nếu giọng hát của mình cao chót vót mà hát với cô, cô không cao bằng thì sẽ bị so sánh giữa mình với cô". Dù Bảo Uyên không nói rõ tên nhân vật "cô" nhưng Mỹ Tâm đã bị gọi tên, bởi lẽ chính "Hoạ mi tóc nâu" là người đưa ra quyết định loại Bảo Uyên để Đức Phúc tiến vào Chung kết, sau đó đăng ngôi quán quân.

Những chia sẻ mới nhất của Bảo Uyên khiến Đức Phúc - thành viên cùng đội HLV Mỹ Tâm ở The Voice 2015 cũng bị réo tên

Trên sóng chương trình The Voice 2015, Mỹ Tâm cũng thẳng thắn nói rõ lý do loại Bảo Uyên. Khi đó, dưới vai trò là huấn luyện viên của Đức Phúc và Bảo Uyên, Mỹ Tâm cho biết: "Rõ ràng với 2 giọng hát hay như vậy, Tâm không thể cho điểm nghiêng quá về bạn nào được. Nhưng Tâm tin vào khán giả, khán giả sẽ biết lựa chọn bạn nào để vào vòng trong. Trong quá trình làm việc, Tâm biết Phúc có nhiều điểm sáng, nhiều cố gắng, tập trung. Do đó, Tâm cho Phúc số điểm nhỉnh hơn Uyên. Nếu muốn thì Tâm vẫn có thể cho Đức Phúc 70% nhưng mà mức độ chênh giữa 2 giọng ca không nhiều, nếu có thì chỉ nằm ở sự quyết liệt, mạnh mẽ hơn của Đức Phúc mà thôi". Sau đó, Đức Phúc có tỷ lệ bình chọn từ khán giả cao hơn, nên chính thức vào Chung kết, Bảo Uyên phải dừng chân.

Thời điểm 10 năm trước, Bảo Uyên là thí sinh được đánh giá cao, vì thế cô bị loại trước thềm đêm thi quan trọng cũng khiến nhiều người tranh cãi. Sau đó, Mỹ Tâm thẳng thắn cho biết cô đánh giá cả quá trình, nếu chọn Bảo Uyên thay cho Đức Phúc thì chắc chắn khán giả sẽ có ý kiến. Cụ thể, Huấn luyện viên của The Voice 2015 nói: "Tâm có hơi 'sai' ở đây khi không đánh giá chỉ trong 1 đêm thi này để đưa ra quyết định % của mình mà Tâm đánh giá cả một quá trình. Tâm thấy Phúc xứng đáng đi tiếp và Uyên dừng lại là phù hợp, để nhận được tất cả tình cảm của khán giả ngay lúc này. Tâm có một chút cá nhân, cảm tính một chút xíu là nếu Uyên mà vào vòng trong nữa thì khán giả sẽ không thấy thuyết phục bằng Phúc. Đây là một điều Tâm làm cho Uyên, Uyên dừng ở vòng này là một điều đẹp nhất".

Mỹ Tâm từng chia sẻ lý do loại Bảo Uyên để Đức Phúc vào Chung kết

10 năm trước, chính Bảo Uyên cũng từng thừa nhận bản thân không quan trọng ngôi Quán quân, việc đi đến vòng Bán kết đã là một sự may mắn, đồng thuận với ý kiến của huấn luyện viên. Theo đó, trong cuộc trò chuyện với truyền thông, Bảo Uyên nói: "Đối với mình đi với vòng này (Bán kết) là đã quá may mắn rồi. Nếu có dừng chân thì mình cũng rất hài lòng, mãn nguyện. Mình đã thỏa được ước mơ được đứng trên sân khấu hát, thú thật là mình cũng không nghĩ nhiều đến giải Quán quân. Chỉ mong được khán giả biết đến, công nhận và từ đó được bước trên con đường mình đã chọn về lâu dài".

Trước câu hỏi có cảm xúc thế nào nếu bị loại trước Chung kết, Bảo Uyên cũng nói: "Thì cũng là do mình thôi. Nếu mình làm không tốt thì mình dừng lại. Nhưng tất nhiên mình phải cố gắng hết sức cho chính bản thân mình và cho những người đặt niềm tin ở mình. Lúc đó thì kết quả thế nào Uyên cũng rất đón nhận".

Bảo Uyên từng được khen là "viên ngọc quý" của đội Mỹ Tâm, cô bị loại trước thềm Chung kết

Vào năm 2015, khi được hỏi quan điểm về việc HLV Thu Phương bị một số học trò nói xấu, Mỹ Tâm căng thẳng đáp: "Tôi hoàn toàn phản đối việc học trò nói về cô giáo của mình như vậy. Học trò cũng có thể sai, nhưng vì là người lớn nên cô giáo của họ mới không lên tiếng này nọ. Còn con người không ai hoàn hảo cả nhưng thay vì chỉ nhìn điều xấu sao không nhìn điều tốt của họ". Khi đó, Mỹ Tâm khẳng định các thành viên trong đội của mình đều rất ngoan ngoãn, dễ thương và nghe lời. Đặt trường hợp nếu có chuyện ồn ào xảy ra, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi sống đúng không ngại bị nói xấu còn nếu học trò có nói này nọ thì phải xem lại các em ấy. Trách nhiệm HLV chỉ ở trong cuộc thi thôi, không có lý do gì học trò đi đòi quyền lợi với cô".

Mới đây nhất, Bảo Uyên tiếp tục lên tiếng làm rõ lý do bất ngờ "đào" lại ồn ào 10 năm trước: "10 năm rồi, mình luôn sống trong tâm thế chẳng có gì để mất. Vì thật ra, mình chưa từng nắm giữ điều gì để gọi là 'có'. Mình cũng không có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào như ra sản phẩm mới, hay debut hoành tráng. Mình không thuộc về công ty nào, đã hoạt động tự do được hơn một năm nay. Mình chỉ kể câu chuyện này, vì linh hồn mình đã chờ rất lâu để được lên tiếng. Âm nhạc sau này, nếu trái tim mình còn muốn hát thì mình hát. Không thì thôi. Mình đón nhận cả những lời động viên và cả những lời chỉ trích".

Hiện tại, Mỹ Tâm vẫn giữ im lặng trước những thông tin gây xôn xao từ phía học trò cũ.

Bảo Uyên đang vướng vào tranh luận trái chiều vì đào lại ồn ào nhưng không có bằng chứng, chỉ kể qua lời người khác