Bi kịch nữ ca sĩ bị công ty coi như "nô lệ" dẫn đến tai nạn chết người, còn bị quỵt gần 2 tỷ đồng bảo hiểm

Vào năm 2003, khi nền hài kịch Hàn Quốc đang ở thời kỳ đỉnh cao, 1 diễn viên hài có tên Kim Hyung Eun đã ra mắt và nhanh chóng nổi tiếng. 3 năm sau, cô ra mắt với tư cách ca sĩ trong nhóm nhạc Charlie's Angels (tên tiếng Hàn: MinyeoSamCheongSa). Nhóm còn có 2 thành viên khác là Shim Jin Hwa và Jang Kyung Hee.

Ban đầu, bộ 3 này đóng tiểu phẩm hài nhại lại loạt phim nổi tiếng Charlie's Angels. Nhưng họ đã ra mắt đĩa đơn Unmyeong và nhanh chóng được công nhận là ca sĩ. Charlie's Angels vụt sáng, được mời biểu diễn ở hết sự kiện này đến sự kiện khác. Dù là lễ hội, tiệc trường học hay sự kiện thương hiệu, Charlie's Angels phiên bản Hàn Quốc luôn hiện diện ở khắp mọi nơi.

Kim Hyung Eun là thành viên nhóm nhạc nữ Charlie's Angels

Tuy nhiên chỉ 3 tháng sau ngày ra mắt, tấn bi kịch đã đổ ập xuống nhóm và thay đổi cuộc sống của các thành viên mãi mãi. Charlie's Angels gặp tai nạn xe hơi, thành viên Kim Hyung Eun bị gãy xương cổ và cuối cùng qua đời khi chỉ mới 25 tuổi. Nhưng đây hoàn toàn không phải 1 vụ tai nạn đơn thuần. Thành viên Shim Jin Hwa sau đó đã đứng ra bóc trần sự thật cái chết của Kim Hyung Eun có liên quan đến công ty quản lý.

Theo báo cáo, vào ngày 16/12/2006, Charlie's Angels lên lịch biểu diễn liên tiếp tại 2 địa điểm. Buổi tối, họ dự kiến biểu diễn tại khu vực Gwanghwamun ở Seoul, sau đó phải di chuyển ngay đến khu vực Youngpyoung, cách đó 185 km. Vì buổi biểu diễn đầu tiên bị hoãn lại, nhóm có nguy cơ không thể đến địa điểm thứ 2 đúng giờ. CEO công ty vì không muốn mất tiền nên đã ra lệnh cho quản lý lái xe đưa Charlie's Angels đến Youngpyoung càng nhanh càng tốt.

2 địa điểm biểu diễn cách nhau 185km

Theo lời khai của Shim Jin Hwa, quản lý đã lái xe nhanh hết tốc lực. Cô cho rằng tốc độ lúc đó là 220km/h, vượt cả ngưỡng 200km/h của đồng hồ ô tô. Nữ ca sĩ này còn ngửi thấy mùi lốp xe cháy khét lẹt vì chạy quá nhanh. Trong lúc xuống dốc, chiếc xe lao vào dải phân cách ở khúc cua và bẹp rúm phần đầu.

Tất cả người ngồi trong xe đều bị thương nặng, trong đó Kim Hyung Eun bị nặng nhất. Cô rơi vào hôn mê và trải qua ca phẫu thuật định hình đốt sống kéo dài 9 tiếng vào ngày 26/12/2006. Tuy nhiên, những mạch máu ở cổ đã bị tổn thương, dẫn đến tình trạng mất máu quá nhiều. Đến ngày 31/12/2006, Kim Hyung Eun bị ngưng tim lần đầu tiên và phải hồi sức tim phổi (CPR), nhưng kết quả là lại làm tổn thương xương sườn bị gãy trước đó. Nữ ca sĩ phải dựa vào máy móc để duy trì dấu hiệu sinh tồn.

Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Những ngày sau đó, Kim Hyung Eun xuất hiện 1 số dấu hiệu cải thiện nhẹ. Tuy nhiên cô đã qua đời lúc 1h sáng ngày 10/1/2007 do cơn ngưng tim thứ 2. Được biết trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh, câu cuối cùng nữ ca sĩ nói là "Tôi muốn sống".

Cái chết của Kim Hyung Eun trở thành sự kiện gây xôn xao dư luận, khi công ty quản lý cố gắng che đậy sự thật xung quanh vụ tai nạn. Công ty này tuyên bố rằng chiếc xe không chạy quá tốc độ và họ không vội tham dự sự kiện tiếp theo. 1 chuyên gia về xe hơi sau đó đã bác bỏ những tuyên bố này. Các cuộc điều tra của truyền thông sau đó cũng tiết lộ rằng công ty này đang cố gắng che đậy sự thật.

Kim Hyung Eun qua đời khi mới 25 tuổi

Công ty quản lý che giấu sự thật cái chết của cô

Hoạt động mờ ám của họ không dừng lại ở đó. Shim Jin Hwa tố cáo công ty đã quỵt hoàn toàn số tiền bảo hiểm nhân thọ trị giá 100 triệu won (khoảng 1,9 tỷ đồng) từ vụ tai nạn. Điều khoản hợp đồng cho thấy trong trường hợp xảy ra tai nạn, số tiền sẽ được trả trực tiếp cho nghệ sĩ. Nhung trong trường hợp nghệ sĩ qua đời, công ty mới là bên thụ hưởng. Công ty nhận số tiền này từ bảo hiểm và tuyên bố đang gặp khó khăn tài chính, nên chỉ có thể trả cho bố mẹ Kim Hyung Eun 50 triệu won (950 triệu đồng). Tuy nhiên, bố mẹ của ca sĩ quá cố nói họ chỉ nhận được 24 triệu won (456 triệu đồng).

Công ty quản lý định nuốt trọn số tiền bảo hiểm, chỉ trả cho bố mẹ Kim Hyung Eun 24 triệu won (456 triệu đồng)

Shim Jin Hwa cũng tiết lộ họ sống như "nô lệ", kiếm tiền cho công ty nhưng chỉ được trả mức lương thấp không thưởng. Họ tham gia 47 chương trình truyền hình, 29 chương trình radio và 10 show biểu diễn trực tiếp nhưng mỗi thành viên chỉ kiếm được 2 triệu won (38 triệu đồng). Các nhân viên công ty, chuyên gia trang điểm, stylist cũng không được trả lương và cuối cùng đã rời đi.

Cái chết của Kim Hyung Eun đã ảnh hưởng sâu sắc đến các thành viên khác. Jang Kyung Hee đã từ bỏ hoàn toàn sự nghiệp hài kịch và phát thanh, sau đó chuyển sang diễn xuất tại sân khấu kịch. Shim Jin Hwa rơi vào trầm cảm và tạm dừng sự nghiệp. Sau đó, cô trở lại và trở thành 1 trong những nghệ sĩ hài hàng đầu trong ngành.

Shim Jin Hwa gục ngã trong đám tang của người bạn thân thiết

Cô còn vạch trần công ty quản lý ép làm việc như "nô lệ" nhưng chỉ trả lương bèo bọt

Tuy bi thảm, nhưng vụ việc của Kim Hyung Eun không phải là 1 bi kịch đơn lẻ tại Kpop. Trong những năm qua, nhiều nhóm nhạc đã gặp phải những tai nạn tương tự do lịch trình dày đặc và áp lực từ công ty quản lý. Super Junior gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng năm 2006, khiến các thành viên bị thương nặng. SECRET cũng gặp tai nạn vào năm 2012 nhưng may mắn bình an. Đến năm 2014, Kpop rúng động khi nhóm nữ Ladies Code gặp tai nạn tương tự, cướp đi mạng sống của 2 thành viên EunB và Rise.

Những sự việc này là lời nhắc nhở cay đắng về việc công ty quản lý coi nhẹ mạng sống của nghệ sĩ như thế nào. Mặc dù tiêu chuẩn Kpop ngày càng được cải thiện, người hâm mộ vẫn phải nhớ rằng sự hào nhoáng của idol trên sân khấu đôi khi không phải là toàn bộ sự thật cuộc sống của họ.

Nguồn: Koreaboo