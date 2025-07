HIEUTHUHAI quá bạo trong concert Mỹ: Khoe body cực nét uốn éo sexy "bỏng mắt", bạn gái ở nhà chắc "toát mồ hôi"!

Concert Anh Trai Say Hi diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý với loạt sân khấu "nóng như rang", quy tụ đầy đủ các Anh Trai đình đám. Trong đó, tiết mục Love Sand của HIEUTHUHAI hiện đang khiến cõi mạng dậy sóng vì quá mãn nhãn, quá cháy.

Focus cam của HIEUTHUHAI cũng nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Dân tình không ngừng bình luận về visual điển trai, thần thái sân khấu cuốn hút và đặc biệt là phong cách biểu diễn bạo hơn thường lệ.

Nam rapper xuất hiện với outfit ôm sát, ren trắng phối cùng quần jeans cạp trễ, phô diễn trọn body rắn chắc. Với thành quả sau một thời gian dài tập luyện, các chuyển động cơ thể của HIEUTHUHAI trong từng cú xoay hông, lắc vai đều khiến fan hú hét tại chỗ. Những động tác uốn éo sexy được anh chàng thực hiện đầy tự tin, khiến không ít netizen đỏ mặt.

Xem HIEUTHUHAI trình diễn mà nhiều người ghen giùm bạn gái hot girl

HIEUTHUHAI khiến khán giả hút hét không ngừng với màn trình diễn sexy cực táo bạo

Không chỉ "đốt mắt" người xem bằng phần trình diễn nóng bỏng, HIEUTHUHAI còn khiến khán giả có mặt ở Las Vegas phát cuồng với loạt khoảnh khắc tương tác siêu tình cảm. Từ việc chủ động khoác áo cho fan nữ, cởi đồ tặng khán giả đến ánh mắt si tình nhìn vũ công trên sân khấu.

Thậm chí, có người còn so sánh đây chính là giai đoạn HIEUTHUHAI quyến rũ nhất từ trước tới nay, khi anh không ngần ngại bung xoã hình thể, biểu cảm và cả tương tác trực tiếp khiến người xem không thể rời mắt.

Bên cạnh sự tán thưởng, một số netizen cũng "réo tên" Tăng Mỹ Hàn, bạn gái của HIEUTHUHAI, vì những tương tác "bỏng tay" với vũ công nữ. Tuy nhiên, phần đông đều cho rằng đó là một phần của sân khấu chuyên nghiệp.

Những khoảnh khắc như chiều fan hay tương tác với vũ công của HIEUTHUHAI khiến nhiều người xem mà "ghen giùm" Babyboo

Sáng 27/7 (theo giờ Việt Nam), concert Anh Trai Say Hi đã chính thức sáng đèn tại nhà hát Hollywood Planet ở Las Vegas, Mỹ. Lần đầu đổ bộ kinh đô ánh sáng xứ cờ hoa, 26 Anh Trai vô cùng hào hứng. Những ngày này, ekip và các Anh Trai tập trung tổng duyệt, luyện tập nghiêm túc để mang đến những màn trình diễn ấn tượng nhất. Nhà hát có sức chứa khoảng 7000 người, với tốc độ bán vé cũng khá khả quan. Anh Trai Say Hi thu hút đám đông ấn tượng trong lần đầu chào sân nước Mỹ.

Concert vẫn giữ những đặc sản không thể thiếu của Anh Trai Say Hi như ICON, WALK, Kim Phút Kim Giờ, Sao Hạng A, Ngáo Ngơ,... Dù khiếu 4 Anh Trai là Anh Tú Atus, Gin Tuấn Kiệt, Quang Trung và Tage, nhưng điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến các tiết mục được trình diễn ở concert Anh Trai Say Hi. Concert kéo dài với hơn 20 ca khúc quen thuộc được biểu diễn.

Không có MC Trấn Thành, các Anh Trai tự mình dẫn dắt show. Video ghi lại khoảnh khắc Isaac ra dáng anh cả, giao lưu với người hâm mộ bằng tiếng Anh đang gây chú ý trên Threads. Các Anh Trai cũng chiêu đãi fan bữa tiệc visual đã mắt. 26 nghệ sĩ ăn diện bung nóc, đổi đồ mới lung linh. Người hâm mộ ở Việt Nam cũng rất "hóng" diễn biến show tại Mỹ. Xong đêm diễn đầu tiên, Anh Trai Say Hi sẽ còn 1 đêm diễn vào ngày mai - 28/7 (giờ Việt Nam) ở Las Vegas.