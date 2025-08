Vietnam's next top model 2025 trở lại: Mở màn hoành tráng, thử thách “thót tim”

Phát sóng vào tối 03/08, tập 1 không chỉ khiến mạng xã hội dậy sóng vì loạt tình tiết hấp dẫn, mà còn ghi điểm mạnh với góc nhìn chuyên môn, thử thách kịch tính và hình ảnh mãn nhãn. Được MultiMedia JSC đầu tư hoành tráng, mùa giải năm nay hứa hẹn là "cú nổ lớn" trên màn ảnh nhỏ và trong lòng giới mộ điệu.

Drama có – nhưng chuyên môn vẫn là trọng tâm

Trở lại sau nhiều năm, Vietnam’s Next Top Model 2025 không chạy theo drama đơn thuần. Những nhận xét từ giám khảo mang tính xây dựng cao, giúp thí sinh từng bước định hình cá tính và phong cách của một top model trong tương lai.

Tập 1 mở đầu bằng một "đặc sản" quen thuộc của VNTM – cuộc chiến giành giường tại Nhà chung. Nhưng thay vì những màn khẩu chiến căng thẳng như trước, mùa giải năm nay cập nhật luật chơi hoàn toàn mới: mỗi thí sinh phải tự tìm tấm ảnh của mình và đặt đúng vào vị trí mong muốn. Nếu có nhiều hơn hai ảnh trùng vị trí, một trận catwalk đối kháng sẽ diễn ra để phân định ai là người chiến thắng. Không còn lời qua tiếng lại hay thái độ hơn thua, Vietnam’s Next Top Model 2025 khẳng định sự đổi mới khi đặt yếu tố fair play và chuyên nghiệp lên hàng đầu.

Đặc biệt, phần photoshoot trên không với cây kháng lực cao 5 mét không chỉ là màn "thử lửa" về thể lực, thần thái mà còn đòi hỏi kỹ năng tạo dáng cực cao. Trong thử thách khắc nghiệt này, những lời nhận xét từ bộ ba giám khảo – đặc biệt là Host Thanh Hằng – đều mang tính xây dựng rõ rệt, giúp thí sinh nhìn thẳng vào điểm yếu để hoàn thiện bản thân.

Bảo Ngọc là thí sinh có tấm hình đẹp nhất trong thử thách đầu tiên và trở thành thủ lĩnh của nhà chung ở tập 1

Đáng chú ý nhất trong tập 1 là khoảnh khắc Trà My (biệt danh "Nàng mơ") – thí sinh từng được đồn đoán là được ưu ái nhờ nổi tiếng trên mạng xã hội – bị host Thanh Hằng cho dừng phần thi giữa chừng vì thể hiện quá yếu trong thử thách photoshoot trên không. Không vì sức ảnh hưởng online hay sự nổi tiếng trước đó, Ban giám khảo đã thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu nghiêm trọng trong kỹ năng photoshoot của Trà My, điều đó thể hiện: đây là một cuộc thi người mẫu khắc nghiệt – nơi mà sự công bằng và năng lực thực sự mới là tiêu chí đánh giá. Vẻ ngoài nổi bật hay lượng follow cao không thể thay thế cho kỹ năng, thần thái và sự nghiêm túc với cuộc thi.

Thử thách không chỉ đòi hỏi sức bền và sự dẻo dai để giữ vững thăng bằng khi đứng trên cây kháng lực, mà còn là bài kiểm tra khắc nghiệt về khả năng tương tác với ống kính trong điều kiện không thuận lợi.

Ngoài ra, cú twist ở vòng loại cũng là chi tiết tăng phần kịch tính nhưng cũng ẩn chứa một thông điệp sâu sắc. Ngay khi khán giả tưởng rằng sẽ có 5 cái tên bị loại là Diệp Lục, Giang Phùng, Mi Lan, Vũ Mỹ Ngân và Trà My, Ban giám khảo bất ngờ "quay xe": giữ lại cả 15 thí sinh, trao thêm cơ hội để họ chứng minh bản thân. Một cái kết "gây lú" nhưng cũng thể hiện rõ tinh thần đào tạo và rèn luyện mà Vietnam’s Next Top Model theo đuổi – khắt khe nhưng sẵn sàng trao cơ hội cho những ai dám thay đổi.

Host Thanh Hằng cùng top 15 thí sinh tại vòng loại đầu tiên mang tên "buổi tiệc định mệnh"

Sự trở lại lần này được đầu tư cực kỳ hoành tráng bởi nhà sản xuất MultiMedia JSC

Không chỉ đơn thuần là một mùa giải trở lại, Vietnam’s Next Top Model 2025 đánh dấu cột mốc được đầu tư bài bản và hoành tráng bậc nhất từ trước đến nay bởi MultiMedia JSC – đơn vị tiên phong tổ chức các chương trình truyền hình thực tế thời trang tại Việt Nam.

Ngay từ những giây đầu tiên, khán giả đã choáng ngợp với hình hiệu hoàn toàn mới – mang đậm tinh thần thời trang, thời đại nhưng vẫn giữ trọn bản sắc "Next Top". Với mức đầu tư tiền tỷ, hình hiệu mùa này được xây dựng chỉn chu từ nội dung đến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ quay dựng hiện đại và kể chuyện bằng ngôn ngữ thị giác đậm chất điện ảnh. Đây là lần đầu tiên chương trình bắt tay cùng đạo diễn Tony Nhật Nguyễn – "phù thủy hình ảnh" đứng sau nhiều MV triệu view – kết hợp với nhà sản xuất âm nhạc – rapper Phúc Bồ, mang đến bản phối nhạc hiệu đúng tinh thần trẻ trung.

Không để khán giả phải đợi lâu, ngay sau hình hiệu là tập phát sóng đầu tiên – và đúng như kỳ vọng, chương trình lập tức đẩy thí sinh vào thử thách thời trang ngoài trời được dàn dựng công phu và sáng tạo: photoshoot trên không với cây kháng lực cao 5 mét. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống cáp an toàn, đội ngũ cascadeur chuyên nghiệp, các thí sinh phải tạo dáng lơ lửng giữa không trung – giữa thời tiết nắng gắt và gió lớn – thể hiện bản lĩnh trước ống kính nhiếp ảnh gia Mạnh Bi.

Bối cảnh thực hiện thử thách đầu tiên trong tập 1 Vietnam’s Next Top Model 2025

Không chỉ thử thách ở độ cao, yếu tố thời trang cũng được đẩy lên tầm cao mới khi dàn thí sinh diện các thiết kế được thực hiện riêng cho chương trình bởi Giám đốc thời trang Trần Đạt. Từng layout, từng bộ trang phục, từng phụ kiện đều được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng. Tất cả những chi tiết đó cho thấy, Vietnam’s Next Top Model 2025 không chỉ trở lại – mà trở lại với một phiên bản nâng cấp toàn diện, từ format thử thách mang tính thực tiễn cao, bối cảnh đắt giá, đội ngũ sản xuất chất lượng đến hình ảnh mãn nhãn.

Với màn "chào sân" hoành tráng như vậy, khán giả có quyền kỳ vọng rằng những thử thách kế tiếp sẽ còn "cháy" hơn nữa, và mùa giải năm nay sẽ là một cột mốc rực rỡ trong lịch sử Vietnam’s Next Top Model.

Madame Trang Lê - tổng đạo diễn kiêm giám đốc sản xuất chương trình Vietnam’s Next Top Model cùng top 15 thí sinh trong thử thách đầu tiên

Trở lại sau 8 năm vắng bóng, chương trình truyền hình thực tế đình đám Vietnam’s Next Top Model 2025 đã có màn tái xuất không thể ấn tượng hơn với một tập mở màn đầy bùng nổ, đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Giữ trọn tinh thần tiên phong và khắc nghiệt của truyền hình thực tế, mùa giải năm nay đánh dấu sự đồng hành đặc biệt cùng thương hiệu nước giặt xả 8 trong 1 Chanté – Hương hoa hồng Pháp, với chủ đề nổi bật "Sải bước thanh lịch". Đừng bỏ lỡ những diễn biến tiếp theo của Vietnam’s Next Top Model 2025, phát sóng lúc 20:00 tối Chủ nhật hàng tuần trên VTV9 và 21:00 cùng ngày trên YouTube – MultiTV Official. Một mùa giải bùng nổ chỉ mới bắt đầu!