Một nam diễn viên bị nghi ngờ là "tú ông", cầm đầu đường dây môi giới mại dâm

Ngày 7/8, tờ KoreaBoo đưa tin dư luận Hàn Quốc đang xôn xao trước vụ việc nam diễn viên Park Shi Hoo bị tố cáo làm "tú ông". Theo đó, cô A đã đăng đàn chỉ trích Park Shi Hoo môi giới mại dâm cho chồng cô, khiến gia đình cô tan nhà nát cửa. Cô A cho biết Park Shi Hoo đã tiếp cận, làm thân rồi dần dà dẫn dụ chồng cô mua dâm. Những lời gạ gẫm của ngôi sao đình đám 1 thời đã bắt đầu từ năm 2020.

Trong bài tố cáo của mình, cô A đã chụp màn hình tin nhắn trao đổi, giới thiệu phụ nữ của Park Shi Hoo và chồng. Trong 1 cuộc trò chuyện vào tháng 5/2021, tài khoản MXH được cho là của Park Shi Hoo đã chia sẻ ảnh của 1 cô gái trẻ trung và xinh đẹp, kèm với số tài khoản của đối phương cho chồng cô A. Người tố cáo tuyên bố sẽ công bố thêm bằng chứng Park Shi Hoo môi giới mại dâm trong những ngày tới. Cô cũng cho biết không sợ bị nam diễn viên này kiện ra tòa vì bản thân chẳng còn gì để mất và tag thẳng tài khoản chính chủ của Park Shi Hoo vào bài đăng trên MXH.

Park Shi Hoo bị tố làm "tú ông", cầm đầu đường dây môi giới mại dâm

Hiện, vụ việc Park Shi Hoo bị nghi vấn có hành vi vi phạm pháp luật - môi giới mại dâm đang gây dậy sóng showbiz Hàn Quốc. Truyền thông xứ kim chi đã liên hệ với nam diễn viên để hỏi về cáo buộc, nhưng chưa nhận được phản hồi. Đáng chú ý, vào ngày cô A đăng bài tố cáo, Park Shi Hoo vẫn livestream trò chuyện với người hâm mộ. Gần đây, nam diễn viên tham gia show Dad and Me của TV Chosun và tiết lộ rằng anh sắp tới xuất hiện trong bộ phim truyền hình The Mentalist.

Chưa rõ thực hư ra sao, tuy nhiên việc bị cáo buộc môi giới mại dâm càng khiến hình ảnh của Park Shi Hoo thêm hoen ố. Vào năm 2013, Park Shi Hoo từng vướng bê bối tình dục chấn động. Anh bất ngờ bị nữ thực tập sinh 22 tuổi (gọi là B) của 1 công ty giải trí tố cưỡng bức cô. Park Shi Hoo phủ nhận cáo buộc. Anh thừa nhận có quen biết và phát sinh mối quan hệ tự nguyện với B, trong khi B lại khẳng định tài tử họ Park giở trò đồi bại với cô khi cô say rượu.

Vụ đấu tố và kiện tụng này kéo dài rất lâu, nhưng cảnh sát không thể bắt giữ Park Shi Hoo vì không đủ chứng cứ. Cùng lúc này, B bị chứng minh là đã nói dối, cô không hề bất tỉnh trong đêm ở cùng Park Shi Hoo khi vẫn gửi tin nhắn cho mẹ, bạn thân C và một người đàn ông bí ẩn. Đặc biệt người bạn thân C còn đứng ra tố B là kẻ hai mặt, lợi dụng cô để hãm hại Park Shi Hoo. Cuối cùng, B quyết định rút đơn kiện, Park Shi Hoo được trắng án vả đâm đơn kiện nữ thực tập sinh B, bạn của cô và CEO của công ty quản lý cũ tội vu khống, tống tiền.

Park Shi Hoo tan tành sự nghiệp vì dính vào bê bối cưỡng dâm ầm ĩ

Dù được chứng minh vô tội nhưng Park Shi Hoo vẫn bị chỉ trích thậm tệ, sự nghiệp gần như chấm hết. Các hợp đồng quảng cáo đều mất hết, những dự án phim chưa quay của anh đều bị hủy bỏ. Park Shi Hoo phải qua Mỹ sống một thời gian. Đến năm 2020, anh quay lại showbiz nhưng không cách nào có thể lấy lại hào quang.

Park Shi Hoo từng là ngôi sao hạng A được đánh giá có cả tài lẫn sắc của showbiz Hàn. Trước khi dính tai tiếng đời tư, anh được biết đến với các tác phẩm Queen of Reversals, The Princess’ Man, Nàng Alice Phố Cheongdamdon. Theo tờ Nate, Park Shi Hoo từng nổi tiếng đến mức biên kịch phim Queen of Reversals phải sửa kịch lại kịch bản để nhân vật của anh có cái kết đúng ý khán giả hơn.

Nguồn: KoreaBoo