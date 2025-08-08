Chị Đẹp 9x đối mặt với tâm lý bất ổn khi mang thai con đầu lòng

Cuối tháng 7 vừa qua, ca sĩ Thái Trinh thông báo tin vui mang thai con đầu lòng trên mạng xã hội. Ca sĩ sinh năm 1993 đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Trong suốt 5 tháng đầu mang thai, Thái Trinh giữ kín mọi thông tin với khán giả.

Mới đây, nữ ca sĩ 9x lên tiếng trải lòng về những thay đổi tâm lý khi có con. Cô thừa nhận bản thân dễ buồn và suy tư hơn trước. Trên trang cá nhân, Thái Trinh chia sẻ: "Bầu bí vô cái hay overthink đủ thứ trên đời, hay dễ tự buồn các thứ. Xong lại quẹt mắt quẹt mũi đứng dậy đi ăn cho đúng bữa uống thuốc cho đúng cữ. Được cái từ ngày bầu tôi dũng cảm hơn, đi tiêm đủ thứ hết sợ, để dành sau này lỡ có tiêm gây tê màng cứng sợ sau".

Từ khi mang thai, cô cũng tự nhủ phải mạnh mẽ hơn để chuẩn bị cho hành trình làm mẹ phía trước. Nhiều khán giả cũng gửi lời chúc sức khỏe và mong Thái Trinh giữ vững tinh thần để vượt qua giai đoạn nhạy cảm này.

Chia sẻ về cảm xúc khi lên chức, nữ ca sĩ bộc bạch: "Suốt 5 tháng nay là những trải nghiệm mới mẻ, hai vợ chồng vừa mừng vừa vui vừa lạ lẫm với danh xưng ông bố bà mẹ, ngại ngùng mãi chưa quen. Một chiếc ảnh nhỏ - một thay đổi lớn của cuộc đời tụi mình. Em bé ơi, bố mẹ đang đợi con bằng tất cả tình yêu".

Thái Trinh và Thái Minh tổ chức lễ cưới tại Hưng Yên. Chồng cô sinh năm 1999, làm việc trong ngành nhựa. Trong mắt Thái Trinh, chồng là người chững chạc, tử tế, mang đến cảm giác an toàn và là chỗ dựa tinh thần vững chắc. "Anh kiên nhẫn đồng hành, giúp tôi mở lòng sau những biến cố từng trải qua", cô nói.

Thái Trinh từng là một trong những “hiện tượng cover” nổi bật của YouTube Việt. Cô nhanh chóng ghi dấu ấn với khán giả nhờ chất giọng trong veo, đầy cảm xúc cùng khả năng tự sáng tác và chơi nhạc cụ điêu luyện. Năm 2012, Thái Trinh tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên và chinh phục người xem bởi hình ảnh trong sáng, gần gũi và nét đáng yêu tự nhiên.

Sau thời gian im ắng, năm 2020, cô trở lại với dự án Trinh Acoustic. Năm 2023, Thái Trinh tiếp tục ghi dấu tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, dù dừng chân sớm ở vòng công diễn thứ hai nhưng vẫn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Trước khi chính thức về chung một nhà, Thái Trinh và ông xã Thái Minh đã có khoảng 1 năm yêu đương hẹn hò