Tối 8/8, liveshow thiện nguyện Dốc Mộng Mơ - Anh Em Kết Đoàn 3 đã diễn ra tại Sân biểu diễn nghệ thuật Bảo tàng Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu thích như Duy Mạnh, Tuấn Hưng, Hoàng Tôn, Dương Edward, S.T Sơn Thạch,...

Một trong những nghệ sĩ góp mặt thu hút sự chú ý nhiều nhất phải kể đến Jack (J97) - nam nghệ sĩ gây tranh cãi với họp báo kể chuyện đời tư làm xôn xao dư luận gần đây. Trở lại sân khấu sau ồn ào, Jack mang đến bản hit Hồng Nhan và không quên giới thiệu với khán giả những ca khúc hoàn toàn mới chưa được ra mắt.

Clip Jack biểu diễn Hồng Nhan tại sự kiện Dốc Mộng Mơ - Anh Em Kết Đoàn 3

Mở đầu màn trình diễn tại liveshow Anh Em Kết Đoàn, Jack mang đến ca khúc Hồng Nhan - một trong những bản hit đình đám từng làm dậy sóng làng nhạc cách đây khoảng 6 năm. Tuy nhiên, màn thể hiện của giọng ca sinh năm 1997 lại gây nhiều tranh cãi ngay sau khi tiết mục được chia sẻ trên MXH.

Nhiều bình luận chỉ trích khi cho rằng Jack hát nhép toàn bộ ca khúc và không thể nghe rõ anh hát gì. Nhiều ý kiến khác lại cho rằng trên thực tế Jack đã lạm dụng bản thu và chỉ hát đè nên gây hiểu nhầm rằng anh hát nhép. Dẫu vậy, đa số ý kiến đều nhận định phiên bản Hồng Nhan trên sân khấu trở lại của Jack là khá tệ và gây nhiều thất vọng.

Jack gây tranh cãi với bản live hit Hồng Nhan khi nhiều ý kiến cho rằng anh hát nhép

Nhiều bình luận cho rằng Jack hát nhép trên sân khấu

Hay có ý kiến khẳng định không thể nghe thấy chữ nào khi Jack hát

Không dừng lại ở đó, từ mái tóc nhuộm nổi bật, bộ vest đỏ rực cho tới cách di chuyển, tương tác với khán giả, Jack đều khiến netizen liên tưởng mạnh mẽ đến hình ảnh G-Dragon. Nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ đang cố “lên level” với phong cách thời thượng nhưng cũng không ít người đặt dấu hỏi liệu đây chỉ là sự trùng hợp hay là “mượn vibe” quá đà từ huyền thoại Kpop. Màn trình diễn rap diss đầy ngông nghênh càng khiến cộng đồng mạng chia phe tranh luận khắp cõi mạng.

Jack gây tranh cãi với phong cách, trang phục dính nghi vấn học hỏi “ông hoàng Kpop” G-Dragon

Màn rap diss cùng cách biểu diễn khá “ngông” của Jack làm cộng đồng mạng liên tưởng đến G-Dragon

Một trong những bình luận cho rằng Jack nghiên cứu phong cách biểu diễn của G-Dragon