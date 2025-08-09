Từng bị xem là nước đi “khó nhằn”, Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối bất ngờ trở thành hiện tượng màn ảnh rộng, mở đường cho dòng phim chiến tranh “đổ bộ” vào phòng vé. Vì thế, sự xuất hiện của Mưa Đỏ - cũng là bom tấn lấy chủ đề cách mạng - hứa hẹn sẽ khuynh đảo dịp đại lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Bước vào tháng 8, trước ngày công chiếu, đoàn phim đang dốc sức đẩy mạnh truyền thông và không chỉ gây ấn tượng với những thước phim gây ám ảnh qua đoạn trailer, bản OST của bộ phim cũng nhận được nhiều sự chú ý - đó là Còn Gì Đẹp Hơn do giọng ca Nguyễn Hùng thể hiện. Từng rất thành công với bản hit Phép Màu, Nguyễn Hùng một lần nữa đảm nhiệm hát chính kiêm sáng tác cho nhạc phẩm được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong thời gian tới.

CÒN GÌ ĐẸP HƠN - Nguyễn Hùng

MV lồng ghép những cảnh phim thiêng liêng thoáng qua trong bối cảnh đất nước đang gồng mình trước bom đạn: người mẹ tiễn con ra trận, người yêu gửi gắm tình cảm nơi hậu phương, những người đồng đội ngã xuống… Tại đây, tình gia đình, tình yêu và tình bạn hiện lên rõ nét và sống động - tôn lên vẻ đẹp của những người lính trẻ dấn thân vì lý tưởng, sẵn sàng đánh đổi tuổi xuân để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc.

MV lồng ghép những phút giây vô tư, vui vẻ giữa các đồng chí

nhưng không thiếu những người đã ngã xuống

Giai điệu Pop-Ballad nhẹ nhàng, sâu lắng tạo nên sự tương phản thú vị giữa khung cảnh u ám, xám xịt và ngập tràn khói súng. Nguyễn Hùng gây ấn tượng với chất giọng dạt dào xúc cảm, thành công chạm đến trái tim của đông đảo khán thính giả. Giọng hát của anh chàng được miêu tả như lời vỗ về tới những gia đình binh sĩ đã nằm xuống, đồng thời như lời tuyên bố chiến thắng - khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Nguyễn Hùng gây ấn tượng với chất giọng dạt dào xúc cảm, thành công chạm đến trái tim của đông đảo khán thính giả

Chỉ bằng một bản thu đơn giản, không cầu kỳ kỹ xảo hay dàn dựng hoành tráng, ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn đã nhanh chóng tạo hiệu ứng phủ sóng mạnh mẽ trên các nền tảng MXH trong thời điểm cả nước chuẩn bị hướng tới đại lễ 2/9. Với giai điệu mộc mạc và ca từ giàu cảm xúc, bài hát không chỉ khơi gợi nỗi nhớ sâu thẳm và niềm tin son sắt, mà còn góp phần đưa Mưa Đỏ đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Còn Gì Đẹp Hơn nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt nghe cùng hàng trăm nghìn lượt yêu thích. Phần lớn khán giả bày tỏ sự xúc động trước ca từ sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần bộ phim - một khúc bi tráng về tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử dân tộc. Không ít người sau khi nghe nhạc đều cảm thấy quặn lòng, đồng thời khen ngợi đây là “ca khúc hay nhất dịp 2/9”.

Ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn đã nhanh chóng tạo hiệu ứng phủ sóng mạnh mẽ

Sau hơn 11 ngày phát sóng, MV đã thu về hơn 1,7 triệu view - một con số ổn áp đối với một bản nhạc phim và được thể hiện bởi ca sĩ trẻ như Nguyễn Hùng. Còn Gì Đẹp Hơn được kỳ vọng sẽ tiếp nối dòng chảy cảm xúc ấy trong dịp lễ 2/9 sắp đến và lan tỏa tinh thần yêu nước bằng chính ngôn ngữ, thông điệp gần gũi với thế hệ trẻ hiện nay. Trước đó, vào dịp 30/4, một sáng tác khác của Nguyễn Hùng mang tên Phép Màu cũng từng trở thành hiện tượng, được chia sẻ rộng rãi qua những video tri ân, clip xúc động tưởng nhớ thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc hay những kỷ niệm cá nhân về gia đình, bạn bè.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc hiện nay chuộng tính giải trí và “mì ăn liền”, sự hiện diện của những bản nhạc phim giàu chiều sâu như Còn Gì Đẹp Hơn cho thấy âm nhạc mang màu sắc lịch sử, tinh thần dân tộc vẫn có chỗ đứng vững chắc trong trái tim người Việt.