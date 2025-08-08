Mariah Carey với siêu phẩm Sugar Sweet: kết hợp cùng Shenseea, Kehlani - Bùng nổ sau 7 năm!

Mariah Carey bây giờ ra sao?

Mariah Carey - nữ nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 200 triệu đĩa đã bán ra, đã phát hành Sugar Sweet hợp tác với Shenseea và Kehlani. Sugar Sweet là đĩa đơn thứ hai được Mariah phát hành thuộc album phòng thu đầu tiên của cô sau 7 năm - Here for it all, sẽ ra mắt vào ngày 26-9.

Sugar Sweet kết hợp phong cách sáng tác đặc trưng của Mariah với năng lượng dance sôi động của Shenseea và giọng hát R&B êm dịu của Kehlani. Với giai điệu ngọt ngào và quyến rũ, Sugar Sweet là một bản nhạc cực kỳ bắt tai, hứa hẹn sẽ là thanh âm hoàn hảo cho những đêm hè dài.

Sự trở lại của Mariah Carey khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Album của cô cũng trở thành xu hướng trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội. Chỉ riêng việc đặt trước đĩa cứng đã chiếm 4/5 doanh số bán chạy nhất của Amazon Music. Người hâm mộ đang háo hức đếm ngược từng ngày cho đến khi được trải nghiệm trọn vẹn chương tiếp theo trong âm nhạc của Mariah.

“Type Dangerous”: Mariah Carey trở lại rực rỡ với lễ trao giải BET và kỷ nguyên mới!

Đầu mùa hè năm nay, Mariah đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới với việc phát hành Type Dangerous, đĩa đơn chủ đạo của Here for it all, khiến người hâm mộ phát cuồng. Type Dangerous đi kèm với một video âm nhạc gây sốt với sự góp mặt của Mr. Beast. Đầu tháng này, Mariah đã tỏa sáng tại Lễ trao giải BET khi cô biểu diễn trực tiếp Type Dangerous lần đầu tiên và được Rakim và Anderson Paak đồng hành trên sân khấu. Mariah đã rải vàng kim giấy lên sân khấu để kết thúc màn trình diễn của mình, khẳng định rõ ràng rằng Mimi đã trở lại. Và sau đó, cô đã được vinh danh với Giải thưởng Biểu tượng Tối thượng của BET - xem bài phát biểu nhận giải của cô tại đây.

Billboard tuyên bố, "Type Dangerous cho thấy Mimi đang thể hiện bản thân quyến rũ và tự tin nhất của mình", Rolling Stone thốt lên "Mariah Carey trở lại với đĩa đơn đầy nhiệt huyết 'Type Dangerous'", trong khi Tạp chí PAPER ca ngợi Type Dangerous là tất cả thái độ - "và bạn còn muốn gì hơn nữa?" và Tạp chí V tuyên bố, "Mimi đã trở lại với đĩa đơn chính hấp dẫn nhất mà cô ấy có được trong nhiều năm qua".

Trên Radio, Type Dangerous đã giành được vị trí số 1 được thêm vào nhiều nhất tại Hot AC, Rhythm, Urban và R&B và vị trí số 2 được thêm vào nhiều nhất tại Top 40 ở Hoa Kỳ.