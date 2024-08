Mariah Carey chuẩn bị tái xuất với chuyến lưu diễn dịp Giáng sinh

Sự nghiệp lừng lẫy của Mariah Carey những năm gần đây được duy trì sức hút bằng các sản phẩm âm nhạc, những chuyến lưu diễn mùa Giáng sinh với "át chủ bài" là ca khúc All I Want for Christmas Is You. Ca khúc là một hiện tượng độc đáo của làng nhạc thế giới khi tận 25 năm sau ngày phát hành mới vươn lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Thế nhưng từ đó tới nay, cứ mỗi khi đến mùa lễ hội hàng năm, All I Want for Christmas Is You lại thăng tiến với tốc độ nhanh đến chóng mặt để chiếm lĩnh trở lại những vị trí trong Top đầu về âm nhạc trên các nền tảng.

All I Want for Christmast Is You nằm trong album phòng thu thứ tư của Mariah Carey. Với giai điệu vui tai, sôi động, ca từ cuốn hút, tràn ngập sự tích cực kết hợp với giọng hát tuyệt vời, All I Want for Christmas Is You nhanh chóng trở thành sự lựa chọn được yêu thích dịp Giáng sinh bên cạnh các ca khúc kinh điển.

Mariah Carey có nhiều hoạt động trình diễn mỗi mùa Giáng sinh (Ảnh: AP)

Ước tính, đến năm 2023, ca khúc trên đã mang về tới 100 triệu USD tiền bản quyền. Với riêng Mariah Carey, dù hàng chục năm hoạt động nghệ thuật của diva này có rất nhiều bản "hit" thì All I Want for Christmas Is You vẫn được xem như điểm sáng rực rỡ, mang đến danh xưng "Nữ hoàng nhạc Giáng sinh" và đều đặn đưa diva trở lại vị thế dẫn đầu vào dịp tháng 12 hàng năm.



Nhân kỷ niệm 30 năm phát hành album Merry Christmas và đĩa đơn đi kèm trong album, All I Want for Christmas Is You, Mariah Carey sẽ thực hiện chuyến lưu diễn qua 20 thành phố. Ngoài các bài hát Giáng sinh nổi tiếng, nữ ca sĩ sẽ mang tên loạt bản "hit" đình đám trong sự nghiệp của mình. Chuyến lưu diễn do Live Nation sản xuất sẽ bắt đầu vào đầu tháng 11 và kết thúc vào giữa tháng 12.