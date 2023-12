"Quái vật" Giáng sinh Mariah Carey đã bị đánh bại bởi 1 huyền thoại âm nhạc khác!

Kết quả BXH Billboard Hot 100 tuần lễ đầu tiên của tháng 12 năm 2023 đã có với sự đổ bộ của hàng loạt các ca khúc Giáng sinh. Và lần đầu tiên sau 4 năm, ca khúc Giáng sinh đạt vị trí Quán quân Billboard Hot 100 không phải là All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey mà lại thuộc về Rockin' Around The Christmas Tree của huyền thoại âm nhạc Brenda Lee.

Ca khúc Giáng sinh kinh điển Rockin' Around The Christmas Tree ra mắt vào năm 1958 và mất đến 65 năm để vươn lên vị trí Quán quân BXH Billboard Hot 100. Năm 1960, ca khúc vươn lên vị trí số 14, và trong suốt 4 năm qua (kể từ mùa Giáng sinh 2019 cho đến 2022), vị trí ca khúc đạt được cao nhất luôn là vị trí Á quân, luôn bị All I Want For Christmas Is You ngăn cản lên vị trí cao nhất. Tuy nhiên đến năm thứ 5, mọi thứ đã thay đổi khi phía hãng đĩa Universal quyết định "chơi tất tay", thực hiện một MV mùa Giáng sinh cho riêng ca khúc để tạo hiệu ứng mạnh mẽ đẩy ca khúc lên vị trí số 1.

Brenda Lee - Rockin' Around The Christmas Tree

Ca khúc được sáng tác bởi Johnny Marks, người đứng sau loạt ca khúc Giáng sinh kinh điển khác như Rudolph, The Red-Nose Reindeer và A Holly Jolly Christmas. Chia sẻ với Billboard tại trụ sở của UMG Nashville, Brenda Lee xúc động nói: “Tôi thích việc Chúa đã ban cho tôi sự ưu ái để tôi có thể đứng sang một bên và nhìn, biết rằng sản phẩm không chỉ có tôi, đó là sự kết hợp của rất nhiều người đã tạo nên bài hát này". Thông tin về việc huyền thoại Brenda Lee đạt vị trí Quán quân Billboard Hot 100 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông thế giới.

Brenda Lee năm nay đã 80 tuổi, cũng phá kỉ lục trở thành nghệ sĩ cao tuổi nhất có hit đạt top 1 Billboard Hot 100.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 năm nay.

Ở vị trí Á quân đầy ngậm ngùi - All I Want For Christmas Is You của Mariah Carey. Tuy nhiên khi tháng Giáng sinh chỉ vừa mới bắt đầu và vẫn chưa bước vào tuần lễ cao điểm, cơ hội để bản hit của Mariah Carey vươn lên vị trí Quán quân là điều không hề khó khăn. Đặc biệt khi All I Want For Christmas Is You và Rockin' Around The Christmas Tree có các chỉ số rất gần với nhau, sự cách biệt là rất nhỏ!