Mariah Carey thông báo tour diễn Giáng sinh

(Ảnh: James Devaney/CBS/Getty Images)

Mặc dù chỉ vừa bắt đầu tháng 10 nhưng Mariah Carey đã sẵn sàng cho tour diễn Giáng sinh vào cuối năm nay. Theo như thông báo, tour diễn mới của diva sẽ mang tên Merry Christmas One And All Tour, lưu diễn tại nhiều địa điểm thuộc nước Mỹ.

Cụ thể, tour Giáng sinh năm nay sẽ bắt đầu khởi động tại California vào 15/11, sau đó tiếp tục trải dài ra nhiều thành phố lớn như Los Angeles, Denver, Toronto, Chicago, Boston, Montreal, Philadelphia. Cuối cùng, tour diễn kết thúc tại nhà thi đấu Madison Square Garden, New York.

Đây không phải lần đầu tiên Mariah Carey tổ chức concert Giáng sinh. Trước đó, ngôi sao sinh năm 1969 đã thực hiện concert Merry Christmas to All tổ chức trong 2 ngày tại Canada và Mỹ vào năm 2022. Concert nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, chính vì vậy danh ca quyết định mở rộng concert thành tour diễn trong năm nay.

Mariah Carey vốn được coi là "Bà hoàng Giáng sinh" khi ca khúc All I Want for Chrismas is You của cô luôn quay trở lại các bảng xếp hạng trên toàn thế giới trong dịp lễ này. Chính vì vậy, việc tổ chức tour diễn phiên bản đặc biệt vào mùa lễ hội cũng là một cách để nữ ca sĩ tri ân tới khán giả và người hâm mộ của mình.