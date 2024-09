Pháo: "Nhãn hàng nhắn 'tóc của Pháo làm chúng tôi khóc thét', bạn muốn mời tôi hay chỉ muốn than phiền về hình ảnh?"

Nữ rapper Pháo của những năm qua đã có bước tiến dài trong sự nghiiệp. Kể từ sau bệ phóng của King Of Rap, Pháo đã đi tiếp con đường sự nghiệp của cô theo cách rất riêng, gặt hái được những thành tựu bất ngờ đến mức có lẽ chính cô cũng khó lí giải tưởng tận. Nhất là khi bản hit Hai Phút Hơn của Pháo trở thành một "hiện tượng" khắp toàn cầu.

Thời gian gần đây, Pháo lại tiếp tục khiến dư luận xôn xao khi cắt phăng mái tóc ngắn của mình, xuất hiện với chiếc đầu đinh tại họp báo ra mắt show Sao Nhập Ngũ. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Pháo để cùng lắng nghe những điều mà nữ rapper đã trải qua kể từ sau khi rời khỏi King Of Rap cho đến thời điểm hiện tại.

Trên thế giới, mỗi khi nữ nghệ sĩ cắt phăng đi mái tóc, thường là dấu hiệu của một điều gì đó rất lớn trong cuộc sống. Ví dụ như Britney Spears cũng cắt tóc, cạo trọc trong giai đoạn cô khủng hoảng nhất. Vậy, việc cắt tóc của Pháo lần này ngoài những gì bạn chia sẻ trên MXH rầm rộ những ngày qua, có còn để phản ánh về một tổn thương nào đó trong bạn?



Cuộc sống của Pháo khá vui vẻ nên tôi hoàn toàn hài lòng và mãn nguyện. Việc cắt tóc không phải do tôi gặp biến cố, chỉ vì đơn giản muốn mang lại cho mọi người thông điệp nếu thích thì cứ làm, miễn không ảnh hưởng đến ai.

Trong năm nay, tôi sẽ ra mắt 1 E.P gồm 4 sản phẩm hoàn toàn khác. Trước đây, mọi người sẽ hình dung Pháo là một cô nàng dịu dàng, nữ tính, vui vẻ và hơi bánh bèo. Dù có phần gai góc nhưng đó chỉ là phần thể hiện trên sân khấu. 4 năm trước mọi người vẫn gọi tôi là công chúa của King Of Rap. Tôi cần làm điều gì đó mới hơn về mặt âm nhạc nên chuẩn bị cho ra mắt E.P gai góc và cá tính. Nhưng chỉ thay đổi về mặt âm nhạc là chưa đủ. Tôi tình cờ được mời tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ, đây cũng là nơi để tôi thể hiện cho mọi người thấy tôi đã cứng cỏi, gai góc và cũng có chiều sâu riêng.

Sau khi xem chương trình Sao Nhập Ngũ, tôi để ý chỉ có mùa của các chiến sĩ nam mới phải cắt tóc. Theo tiêu chuẩn của quân đội thì nữ không phải cắt có thể vì nữ là phái đẹp. Nữ vẫn nên cần tóc để phân biệt được đây là một cô chiến sĩ chứ không phải là một anh chiến sĩ. Tôi mới nghĩ rằng tại sao phải để cho mái tóc là rào cản. Vậy nên khi tham gia vào môi trường quân đội, một phần tôi muốn trải nghiệm kiểu tóc mới. Trước khi nhập ngũ, tôi có đi hỏi những ai đã từng tham gia, mọi người đều nói chỉ đi làm nhiệm vụ, không có thời gian gội đầu, tắm giặt,... Tôi muốn thử một giao diện mới để phục vụ cho bản thân, từ đó cảm thấy mình mới mẻ. Tôi sẽ tham gia chương trình truyền hình thực tế đầu tiên. Tôi sẽ có một kiểu đầu mới cho khán giả thấy được những góc cạnh mới như tính cách và sản phẩm âm nhạc mới.

Nghĩa là cũng đã có sự tính toán từ ekip để việc cắt tóc có “điểm rơi”phù hợp với việc tham gia Sao Nhập Ngũ, ra E.P mới, MV mới,... một công đôi ba chuyện đúng không?

Đây không phải là tính toán, mọi thứ đến với tôi một cách trùng hợp. Trong khi tôi đang suy nghĩ sẽ phải thay đổi hình ảnh như thế nào, tự nhiên có một chương trình mình theo dõi từ lâu mời tham gia. Thậm chí gần sát ngày tôi mới thông báo cho quản lý biết rồi mới đến gia đình. Mọi người chỉ nghĩ rằng tôi sẽ cắt tóc ngắn nhưng thực tế hơi khác so với những gì mọi người tưởng tượng. Tôi đã xin phép cắt tóc ngắn và cũng chỉ đang làm đúng với những gì mà mình xin.

Còn về phần bà với mẹ tôi, họ đã sốc từ lúc tôi bước chân vào nhà. Tôi có giữ 1 video của bà, tôi nhớ câu đầu tiên bà bảo chính là “Khiếp”. Dù không phải vấn đề gì nhưng đó là ánh mắt của bà với mẹ khi nhìn thấy tôi trong giao diện mới đó. Sau đó, tôi phải ngồi giải thích bà là “Sắp tới con sẽ tham gia chương trình này nên muốn trải nghiệm kiểu đầu như thế. Những hành động con làm đã có nghĩ trước rồi chứ không phải là nhất thời hay bồng bột và phần tóc này sẽ để làm gì”.

Ban đầu khi có dự định cắt đầu đinh, tôi đã tìm kiếm trên mạng cách hiến tóc. Nếu tóc đã qua hóa chất bắt buộc phải hiến 40cm trở lên nên tôi đã tính từ đỉnh đầu đến đuôi tóc thì vừa đủ. Trùng hợp là vừa đủ vì tôi chưa nghĩ đến trường hợp đi hiến tóc. Cũng trùng hợp là facebook của tôi ngày hôm đó hiện thông tin của nhiều người hiến tóc và của những bệnh nhân nhận tóc. Tôi nghĩ nếu sự thay đổi hình ảnh này làm được một việc gì đó ý nghĩa thì lại càng quyết tâm hơn!

Tôi có nhớ đoạn tin nhắn Pháo đăng tải về việc không nhận job yêu cầu đội tóc giả vì sẽ “không ra thể thống gì”. Điều ấy cũng khiến nhiều người tranh cãi là bạn đang “tạo nét”, một lần nữa Pháo có thể nói rõ hơn về vấn đề và toàn bộ câu chuyện này?

Cần phải nói rõ là không phải là tôi khăng khăng không đội tóc giả. Tôi vẫn sẽ đội tóc giả để đảm bảo yếu tố bí mật vì vẫn phải thực hiện những hợp đồng ký từ trước. Có những show yêu cầu đội tóc giả như đoạn quảng cáo đầu tiên của Sao Nhập Ngũ, tôi vẫn sẽ đội để mình đảm bảo được yếu tố bí mật của chương trình. Sau đó, tôi đã tặng bộ tóc giả ấy kèm mái tóc của mình. Khi tôi đã để lộ ra đầu đinh, tôi cảm thấy rất thoải mái với mái tóc này.

Vô tình có một brand nhắn tin cho quản lý của tôi. Mọi thứ sẽ không có vấn đề gì nếu như đại diện brand hỏi quản lý của tôi rằng “Pháo nghĩ sao về việc đội tóc giả?” vì sắp tới sẽ có một chương trình về trẻ con nên tóc của Pháo là vấn đề rất lớn. Lúc đó, chúng tôi chưa ký hợp đồng nào với nhau mà chỉ đơn thuần trao đổi. Quản lý của tôi có giải thích nếu có trẻ con thì sẽ mặc quần áo kín, không mặc hở hang, trang phục phù hợp với sự kiện. Brand sau đó đã nhắn thêm 1 câu “Tóc của Pháo làm bọn anh cảm thấy khóc thét”. Lúc đó là đỉnh điểm nóng giận của tôi, vì tôi không biết lý do brand nhắn tin thẳng cho quản lý của tôi như vậy.

Tôi thấy những hành động của mình không hề ảnh hưởng đến ai, cũng không tuyên truyền hay cài cắm tư duy tiêu cực đến mọi người. Vậy nếu bạn cảm thấy tôi không phải là một người phù hợp với định hướng của bạn thì lý do gì bạn tìm đến tôi? Khi bạn tìm đến tôi thì câu nói đó có ý nghĩa là như nào? Bạn có thật sự muốn mời tôi không hay chỉ muốn than phiền về hình ảnh của tôi? Nếu đúng như vậy thì đây là tôi. Tôi không có ý định trách brand hay một cá nhân, tổ chức nào. Tôi chỉ đơn giản muốn thông báo cho mọi người biết là đây là một hành động thiện nguyện, nếu như brand nào không thể chấp nhận được mà vẫn gay gắt thì chúng ta có quyền không liên hệ với nhau. Nếu như đã liên hệ rồi thì tôi cũng sẽ nói trước rằng mình sẽ không đội tóc giả!

Từ khi nào Pháo đồng ý tham gia Sao Nhập Ngũ? Trong Sao Nhập Ngũ, Pháo thân thiết với ai nhất? Ai là người khiến bạn cảm thấy bất ngờ nhất? Có kỉ niệm nào đáng nhớ trong quá trình quay Sao Nhập Ngũ?

Tôi nghĩ là chỉ có ghẻ là chữa mãi không hết. Như mọi người đã biết, trong môi trường quân đội, đôi khi sẽ phải để thân mình lấm lem bùn đất và đôi khi về nhà sẽ không có đủ thời gian để tắm kì cọ thật kỹ hoặc do bản thân tôi bị lạ nước làm cho tôi bị ngứa. Nhưng ngày hôm sau, tôi vẫn phải liên tục đổ mồ hôi và tôi nghĩ điều khó khăn nhất ở trong môi trường quân đội, nó không phải là việc chịu đau hay mệt như thế nào mà là nó ngứa như thế nào. Tại vì cảm giác ngứa khiến tôi cảm thấy rất bứt rứt, rất khó chịu. Đau thì một lúc sau sẽ hết nhưng ngứa vẫn cứ còn mãi.

Đặc biệt là trong đó có rất nhiều muỗi. Ở lữ đoàn đặc công 113 tại Vĩnh Phúc là một nơi bao quanh bởi rừng núi nên có rất nhiều muỗi. Đến nỗi muỗi rừng đốt 7 ngày, 7 đêm vẫn còn ngứa. Vết đốt sẽ để lại sẹo và vết thâm là những điều vẫn còn ám ảnh. Đặc công đôi khi sẽ có những bộ đồ tập hơi ngắn một chút trong một vài nhiệm vụ nhất định thì sẽ phải mặc đồ ngắn. Khi phải bò trườn qua đất đá sẽ phải bị xước tay chân vì chúng tôi phải bò bằng khuỷu tay và chân, nên sẽ phải xác định là sẽ vừa ngứa vừa đau.

Tôi thân với tất cả mọi người nhưng để mà nói là thân nhất thì tôi hợp và thân nhất với các chiến sĩ nam ở trong đội. Ở trong đội của tôi có 8 nữ và 8 nam. Và tôi là người nhỏ tuổi nhất. Tuy nhiên đôi khi trong giờ ăn chẳng hạn thì tôi lại rất hợp nói chuyện với các chiến sĩ nam để nghe xem cuộc sống đã ảnh hưởng các chiến sĩ nam như thế nào. Tôi có hỏi những anh sĩ quan rằng họ sẽ phải ở đây trong vòng bao lâu. Có những anh kể từ năm 18 tuổi vào đây và hiện nay đã ở trong này được 16 năm rồi. Suốt 16 năm các anh sây sát, trầy trật thì tôi nhận ra, khi đi ra ngoài, tôi có những áp lực riêng như đôi khi chỉ cần điều gì không như mong muốn, tôi đã giãy nảy lên, cảm thấy bất công và cảm thấy quá khó khăn.

Tuy nhiên các anh ở trong đó có những nhiệm vụ đôi khi phải dùng từ “bán mạng” mà các anh không kêu than, mà các anh chỉ im lặng và làm. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Vậy nên khi ra ngoài tôi biết là bản thân rất sung sướng và tôi nên biết trân trọng cuộc sống xung quanh cũng như những điều tôi đang có ở thời điểm hiện tại.

Có đọc được nhiều bình luận cho rằng Uyển Ân không tôn trọng nội quy chung, thường xuyên có thái độ không tốt, tiếp xúc với Uyển Ân, bạn thấy Uyển Ân là một người như thế nào?

Tôi nghĩ mọi người đang hơi khắt khe với chị Ân. Tôi có theo dõi và thấy mọi người thắc mắc là tại sao đến tập thứ ba rồi vẫn còn giật mình bởi tiếng súng hay tập thứ ba rồi vẫn còn “lơ ngơ” “lóng ngóng”,… Nhưng tôi nghĩ mọi người cần được biết là trong suốt ba tập thì nó vẫn chỉ là ngày đầu tiên thôi. Trong ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ làm rất nhiều nhiệm vụ và bản thân tôi tự tin là mình là một người rất mạnh mẽ nhưng khi vào đó, tôi còn bị bất ngờ và hoảng hốt.

Tôi vẫn giật mình và có những sự lúng túng, lóng ngóng riêng và đó là chuyện khá bình thường, vì lần đầu trải nghiệm ai cũng sẽ như thế. Đôi khi nhìn mọi thứ ở trên hình cảm giác như nó dễ lắm, nhưng phải vào trong môi trường quân đội thì mới biết được nó khắc nghiệt như thế nào. Tôi nghĩ đây không phải chuyện to tát và mọi người đang hiểu lầm thôi.

Pháo - tlinh - Liu Grace, 3 nữ rapper trẻ có thể xem là nổi bật nhất thị trường hiện tại. Nếu tự xếp hạng theo thứ tự thì Pháo sẽ sắp xếp như thế nào? Ai là người mà bạn mong muốn sẽ collab?



Tôi nghĩ tất cả đều top 1. Mỗi người đều đứng nhất trong lĩnh vực của họ. Ví dụ như tlinh hát rất hay và tôi nghĩ ai cũng xứng đáng top 1, ai cũng là hoa khôi, là người tốt nhất trong phiên bản tốt nhất của mình. Nếu có so sánh sẽ hơi chênh lệch và bất công đối với người còn lại. Thế nên nếu được tôi sẽ là cho ba người top 1.

Phải nói riêng về tlinh, cô nàng được xem là “đối thủ” của bạn khi được đặt lên so sánh từ ngay khi tham dự King Of Rap. Bạn có theo dõi những tranh cãi liên tục về hình tượng gợi cảm quá đà của tlinh, các ca khúc thậm chí bị lên sóng VTV về nội dung có phần quá “khiêu khích”. Phải chăng có những “rào cản vô hình” của các rapper nữ, vẫn có những định kiến khi người nữ đi làm nhạc rap, có những sản phẩm, hình tượng theo hướng quyến rũ?

Về bản chất, nam và nữ đã khác nhau, đặc biệt là môi trường nghệ thuật ở Việt Nam, đôi khi tôi cũng sẽ phải chịu những ý kiến, những luồng dư luận hơi khắt khe một chút. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, cơ thể của bạn, bạn muốn làm gì là việc của bạn. Tôi nghĩ dù là phụ nữ hay nam giới, chỉ cần mình thích và không làm ảnh hưởng đến ai thì ai cũng có quyền được sống theo những gì mà họ nghĩ là tốt nhất với họ. Mình không sống được thay cho cuộc đời của họ. Mình vẫn luôn ráo riết để mắng họ là “tại sao họ lại làm như này”. Nhưng biết đâu trong thâm tâm họ, họ cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Tôi cảm thấy, sau một quãng thời gian đột phá và trải nghiệm cũng như nhìn nhận mọi thứ xung quanh, đặc biệt là trải qua mùa dịch vừa rồi có thấy được là cuộc sống này rất vô thường. Thế nên nếu như mình cố gắng để làm hài lòng bất kỳ ai thì sẽ không thể nào làm hài lòng hết được. Vì mỗi người sẽ có một ý kiến. Nhưng bản thân mỗi người sẽ là một người khán giả công tâm nhất đối với nền âm nhạc của mình. Là một nghệ sĩ, tôi cảm thấy âm nhạc đó ổn và hay hơn thì tôi sẽ lan toả. Việc đầu tiên là phải phục vụ mình đã, bản thân mình có cảm thấy vui và hạnh phúc hay không.

Cùng bước ra từ những cuộc thi lớn về rap là Rap Việt và King Of Rap, số lượng các bạn nam thí sinh tiếp tục gặt hái thành công trên thị trường đã ít, các bạn nữ rapper số lượng lại càng ít hơn. Pháo nghĩ đâu là nguyên nhân khiến thị trường vẫn chưa thực sự ưu ái các bạn nữ rapper?

Tôi nghĩ là do số mệnh may mắn làm nghề của từng người. Đôi khi sẽ có một vài bạn không xác định rằng đây sẽ là nghề của mình thì tôi không bàn. Còn với một số bạn rất cố gắng nỗ lực và tôi cảm thấy âm nhạc của họ rất hay thì có thể thời điểm không phù hợp hoặc cũng vì nhiều lý do khác. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng khi làm nghề thì phải tâm huyết và cũng phụ thuộc vào may mắn. Đặc biệt là khi làm nghệ thuật. Bởi vì không phải ai cũng có cơ hội bỗng dưng không làm gì lại trở thành người nổi tiếng.

Thế nên khi có được sự nổi tiếng thì nên biết trân trọng. Nếu mà mình đã cố gắng hết sức, đã cực kỳ kiên trì, không bỏ cuộc thì tôi tin rằng đến một ngày, mọi người cũng sẽ đạt được những điều mọi người mong muốn. Nếu chưa làm đã bỏ cuộc thì không có quyền gì để trách khán giả khắt khe hay showbiz quá khắc nghiệt. Cứ làm đến khi mình cảm thấy hạnh phúc và nhận được kết quả phù hợp với bản thân thì đó là sự lựa chọn của họ.

Sau Hai Phút Hơn, Một Ngày Chẳng Nắng,... có vẻ như các ca khúc thành công của Pháo đã được bạn tự rút ra một công thức chung? Dạo gần đây lại thấy chưa có thêm ca khúc nào hit mới của Pháo ấy nhỉ, ban đang bí đề tài hay chưa có được sáng tác ưng ý?

Công thức ở đây có lẽ là nhạc house! Tôi đã nhận thức được điều này từ lâu. Tuy nhiên, rất may mắn khi bài nhạc house của mình được mọi người đón nhận và ủng hộ. Tôi cũng có nhiều người bạn nước ngoài, khi nghe thì họ thắc mắc đây là nhạc gì mà hay thế trong khi tôi cảm thấy đó là một điều quá đỗi bình thường. Thậm chí vài người cảm thấy khó nghe thì sẽ cho rằng đó là nhạc rác.

Có một giai đoạn tôi rap trên nhạc house thì mọi người cảm thấy đó không phải hiphop. Bản thân tôi cảm thấy điều này bình thường vì đã nghe quen rồi. Đối với khán giả và bạn bè từ khắp các nước, họ chưa được nghe nên khi thưởng thức xong họ cảm thấy khá vui vì có nhịp điệu và biến tấu mà chỉ có người Việt Nam đánh mới ra được. Đôi khi có những cái đã quen rồi nên mình không thấy chứ thực ra nó luôn ở đó. Đó cũng là một văn hóa để khi đi vào bar, pub hoặc thậm chí làm việc nhà cũng có thể nghe.

Tôi nghĩ khán giả của mình nên được nghe mình từ nhiều phiên bản để họ có nhiều sự lựa chọn và nhiều cảm xúc hơn. Tôi sẽ luôn hướng tới người nghe, dù thích hay không thích thì vẫn là nhạc của Pháo. Có thể ở thời điểm này, nhạc của tôi sẽ không phù hợp với các bạn thiếu nhi nữa nhưng có lẽ ở một thời điểm sau, đến một giai đoạn khác, tôi trở thành một phiên bản tốt hơn nữa thì lại phù hợp với một tệp người nghe khác. Cô Pháo sẽ là một người “tắc kè hoa”, sẽ ứng biến linh hoạt, sẽ cố gắng phù hợp cũng như để thuận mắt cả về phần nhìn và phần nghe đối với khán giả. Mục đích chung của tôi sẽ là mong muốn cho khán giả trải nghiệm được nhiều cung bậc cảm xúc cũng như thật nhiều những điều tích cực hơn trong cuộc sống.

Dạo gần đây có câu chuyện về việc Quán quân Rap Việt mùa 1 gây tranh cãi về việc thay vì ra bài để “chiến” thì chỉ có những dòng status chiến. Nói riêng về Pháo, bạn nhận định thế nào về việc battle của làng Rap hiện tại? Nếu gặp chuyện, Pháo có sẵn sàng “lên nhạc” hay sẽ bỏ qua vì dù sao mình cũng đã là 1 cái tên mainstream? Việc lên mainstream suốt 4 năm qua có “bào mòn” đi tinh thần “đường phố” của 1 rapper?

Nếu là Pháo ở thời điểm 2 - 3 năm trước thì tôi sẽ không ngại ngần điều gì. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi muốn hướng đến một hình ảnh với thông điệp và năng lượng tích cực. Theo quan điểm của tôi, ai cũng có quyền được lên tiếng về mong muốn của mình. Đôi khi những trận battle không phải là điều gì quá xấu xa và đôi khi chỉ là trận giao lưu xem ai tốt hơn, ai là người có những luận điểm đúng, chỉ là những trận để so trình. Vậy nên tôi cảm thấy nếu nó ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân tôi thì tôi sẽ lên tiếng. Còn nếu không thì tôi vẫn sẽ tôn trọng mọi người. Tôi có quyền được lựa chọn nghe và không nghe.

Vậy, trong E.P sắp tới, Pháo muốn gửi gắm điều gì?

Nội dung sẽ xoay quanh tình yêu. Trước giờ tôi rất hạn chế làm nhạc về tình yêu bởi vì bản thân tôi còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm về tình yêu. Tôi cũng không biết phải viết như thế nào về tình yêu, chỉ có duy nhất bài “2 phút hơn” nhưng không hẳn là tình yêu mà chỉ là một bài hát freestyle. Đây sẽ là lần tôi nghiêm túc và tôi tin rằng mình đã có đủ những cảm xúc để viết ra được những bài tình yêu để nghe mượt tai nhất.

Đây sẽ là những sự đổ vỡ chia ly, quay lại với người yêu cũ, phải làm gì,… EP sẽ bao gồm một vạn câu hỏi vì sao trong tình yêu.Và sẽ đến từ những trải nghiệm trực tiếp của Pháo.

Nhắc về trải nghiệm tình yêu trong E.P mới thì thẳng thắn mà nói rất nhiều khán giả sẽ nhắc về Tez, về câu chuyện tình cũ của cả 2 bạn,...

Tôi là người đã đưa Tez đi thi Rap Việt từ mùa 1 đến mùa 3, còn biết luôn chuyện mùa 3 bạn ấy ra bài nhạc “suy” về tình cũ ra sao mà! Chúng tôi là những người bạn đồng hành đặc biệt nên từ trước đến hiện tại, những sự kiện quan trọng của tôi như gần đây là họp báo “Sao nhập ngũ” có mời gia đình, người thân thì Tez cũng tham gia. Tôi thấy chuyện suy là bình thường. Nếu suy và buồn mà có thể viết được một bài hát để cho tất cả mọi người đồng cảm, chứng tỏ Tez là một người có năng lực cũng như tài năng đáng được trân trọng.

Tuy Tez là người bạn đồng hành đặc biệt nhưng nếu nói đến chuyện collab như mọi người vẫn hay nói thì nhạc không hay thì tôi vẫn sẽ từ chối. Nói chung là có thể người ta rất tốt, nhưng mà nếu ca khúc không phù hợp với tôi ở thời điểm đó hoặc tôi cảm thấy bản thân không đủ tự tin thì tôi cũng sẽ không nhận. Quan điểm của tôi là làm nhạc hay, không làm nhạc để kết nối giao lưu.

Dạo này Pháo độc thân vui tính hay đã có ai kia rồi nhỉ? Pháo có nghĩ một cô gái cá tính và quá mạnh mẽ như bạn hiện tại thì cũng sẽ hơi khó để có nửa kia ưng ý? Bạn yêu người mình thích hay yêu người thích mình? Liệu trong mối quan hệ, Pháo có khi lại là người nắm chủ động, người mạnh mẽ hơn trong khi chàng trai có thể sẽ soft hơn, nhẹ nhàng hơn để “cân bằng” mối quan hệ?

Thật ra thì tôi cũng “ế” đó. Tôi cũng muốn vớt được một anh nhưng không có anh nào. Tôi nghĩ bản thân mới là người e dè với mọi người. Nhưng nói mọi người có vẻ e dè tôi thì cũng đúng. Bởi vì với giao diện này sẽ khá kén các bạn nam. Đa phần những bạn nam sẽ mong muốn người bạn gái của mình sẽ có mái tóc dài. Hình dung đa phần của các bạn nam châu Á là con gái sẽ phải nhẹ nhàng, sẽ phải tóc dài dịu dàng, nữ tính. Tôi cắt tóc cũng một phần để “né” các chàng trai trong giai đoạn mà tôi đang làm việc, tôi đang trong giai đoạn sáng tác. Nhìn thấy tôi thì tránh xa tôi ra để cho tôi có cơ hội được độc thân. Tôi nghĩ, ở thời điểm này tôi nên độc thân.

Dường như bước qua một cuộc tình, Pháo và Tez vẫn là những người bạn tốt? Không biết bạn nghĩ thế nào về việc làm bạn với người yêu cũ? Việc bạn thân thiết với Tez có bao giờ đối diện với những dèm pha?

Thật ra, kể cả khi tôi không ra nhạc thì mọi người cũng gắn liền tên của chúng tôi với nhau. Tuy nhiên, tôi là một người sống thật nên có như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người như vậy. Như mọi người vẫn thấy, tôi và bạn Tez đều không có vấn đề với nhau và vui vẻ. Những câu chuyện ngoài lề về hai bạn thì tôi không biết nhưng cá nhân cả hai cảm thấy bình thường và không ngại đến việc nhắc tên cùng nhau. Bởi vì chúng tôi đã từng là bạn và là những người bạn đồng hành vô cùng đặc biệt, nên không đáng quan ngại lắm.

Không phải ai cũng đủ dũng khí, đủ tốt như Pháo và Tez. Nếu trong quá trình quen nhau, cả hai không làm tổn thương nhau đến mức không nhìn được mặt nhau nữa thì ai cũng có thể làm bạn. Dù gì đi chăng nữa, thêm bạn thì bớt thù. Ở thời điểm hiện tại, cả hai thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm tình hình làm nhạc như thế nào. Dù không quá thường xuyên nhưng cả hai vẫn còn liên lạc. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn trêu nhau trên mạng cho “vui nhà vui cửa” và không có những suy nghĩ như mọi người vẫn nghĩ. Nếu có vấn đề thì hai đứa sẽ bảo ban nhau. Còn những bài đăng chỉ là vui thôi, không có vấn đề gì hết.