Trải lòng cùng Anh Tài Neko Lê

Neko Lê có lẽ là một trong các Anh Tài gây nhiều tò mò nhất khi xác nhận tham gia chương trình Anh Trai Vượt Chông Gai 2024 với tinh thần chơi hết mình. Năm 2009, Anh Tài Neko Lê tham gia cộng đồng Southside Rap và bắt đầu và bắt đầu con đường rapper underground. Đến năm 2015, Neko Lê bén duyên với phim ảnh. Anh được mời vào vị trí Đạo diễn, Giám đốc sản xuất nội dung và đứng sau loạt sản phẩm mạng ăn khách của Phở Đặc Biệt, nhóm hài BB&BG.

Khi trào lưu web-drama bùng nổ, Anh Tài Neko Lê đã nắm lấy cơ hội và cho ra mắt các sản phẩm ăn khách. Bên cạnh đó, anh chàng còn là vị đạo diễn "mát tay" của loạt MV đình đám: Người Hãy Quên Em Đi (Mỹ Tâm), Em Chào Tết (Bích Phương),... Các sản phẩm của Anh Tài Neko Lê luôn được đầu tư chỉn chu và dẫn đầu xu hướng, bởi tâm huyết cùng dấu ấn cá nhân đậm nét của riêng anh. Ngoài ra, để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc, Anh Tài Neko Lê đã remake lại những bài nhạc xưa với phong cách rap trên nền nhạc lo-fi, gồm: Liều Thuốc Cho Trái Tim, Không Phiền Em Nữa,… Bên cạnh đó, anh cũng là một nhân vật "cộm cán" MXH với việc reaction các clip âm nhạc, đặc biệt nổi lên sau series reaction mùa 3 Rap Việt vừa qua.

Trước thềm Neko Lê chuẩn bị "vượt ngàn chông gai", hãy cùng lắng nghe những chia sẻ chân thành và sâu sắc của anh về chặng đường đã qua và con đường sắp đến!

Câu hỏi đầu tiên chắc mọi người cũng thắc mắc: vì sao một nhân vật nổi tiếng được netizen hài hước gọi là “mỏ hỗn” như Neko Lê lại đồng ý tham gia show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai? Trước đó, Neko có xem phiên bản Trung Quốc cũng như xem chương trình Chị Đẹp?



Nhà sản xuất đã liên lạc với một người bạn trong nghề của tôi, lúc này tôi chỉ nghĩ họ đang kiểm tra ai có thể tham gia. Vậy nên, tôi đã phản hồi rằng nhà sản xuất có chắc chắn sẽ mời tôi hay chỉ để kiểm tra. Khi nhà sản xuất trả lời chắc chắn, tôi muốn biết mình có yếu tố gì để tham gia vì showbiz có rất nhiều người hát hay, nhảy đẹp, tài giỏi. Đây là một trong những bí mật của nhà sản xuất.

Cảm giác của tôi trước khi đi quay và sau đó khác nhau hoàn toàn vì xem bản Trung, tôi thấy họ rất căng thẳng việc trên dưới của tiền bối và hậu bối, mọi người sẽ giữ kẽ với nhau. Họ sẽ chia nhóm rõ ràng, nếu xem bản Trung thì khán giả sẽ thấy nhóm hip hop khác với nhóm diễn viên, nhóm diễn viên khác với nhóm nhạc công. Tôi đã từng làm việc qua với các anh lớn, các bạn nghệ sĩ nên tôi nghĩ mình sẽ dễ hòa đồng. Nhưng đi quay xong, tôi mới biết không chỉ bản thân hòa đồng mà 32 người còn lại ai cũng hòa đồng như người một nhà. Mọi người không có khoảng cách như bản Trung. Dường như mọi người không còn xem đây là cuộc thi, nói đúng hơn thì đây là một cuộc chơi. Sau khi đi quay, tâm lý tôi cũng dễ chịu và thoải mái hơn nhiều.

Bạn chuẩn bị và tập luyện những gì cho show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai? Điều khó khăn nhất đến hiện tại khi anh tham gia show này đó là gì?

Tôi nghĩ mình là một trong những nhân tố bí ẩn vì mọi người chỉ thấy hình ảnh Neko ngồi trước máy tính reaction, một đạo diễn ít nói hay một người hát nhạc nhẹ. Khán giả chưa bao giờ thấy Neko cháy trên sân khấu nên sẽ chưa biết tôi sẽ làm gì và bùng nổ như thế nào. Tôi nghĩ những điều mình làm sắp tới sẽ khiến khán giả bất ngờ. Nhạc tôi làm phải tính bằng năm vì vài năm mới ra bài, vậy nên tệp fan đó sẽ vẫn chờ đợi tôi làm một điều gì mới mẻ hơn. Tôi nghĩ sự bí ẩn là thế mạnh của bản thân. Tôi không thể nhảy được 10 điểm như Trọng Hiếu nhưng tôi tự tin mình nhảy trên trung bình.

Chắc chắn tôi sẽ rap và sẽ làm thứ chưa xuất hiện trước đây trên mạng xã hội. Tôi sẽ hát và còn nhiều thứ bất ngờ hơn không chỉ dừng lại ở hát. Tôi sẽ rap kiểu mới và mới như thế nào thì mọi người hãy đón chờ.

Nhiều người sẽ cho rằng các “Anh Tài” sẽ khó có thể thu hút về độ drama, các câu chuyện bên lề như các “Chị Đẹp” vì các “Anh Tài” đa phần hiền hơn, ít nói hơn,...

Đối với tôi, một gameshow hay chưa chắc sẽ cần drama, tôi cũng không qua tâm nhiều đến những drama bên ngoài cuộc thi. Với những cuộc thi hay gameshow, tôi sẽ xem vì chất lượng chương trình. Một gameshow không chất lượng thì dù có bao nhiêu drama vẫn sẽ không đi vào lòng của khán giả. Ngược lại, một gameshow hay thì dù không có drama vẫn là một gameshow thành công. Tôi nghĩ drama rất nguy hiểm vì bản thân cũng từng là người sản xuất chương trình. Drama là việc không ai mong muốn, kể cả ban tổ chức hay người tham gia. Vậy nên mọi người sẽ ưu tiên việc không có drama.

Giữa 3-4 người bạn chơi với nhau cũng đã có 3-4 luồng ý kiến chứ đừng nói đến hơn 30 con người. Hiện tại, mọi người vẫn vui vẻ với nhau nhưng trong một nhóm sẽ có rất nhiều luồng ý kiến, dù vậy vẫn không đến mức bất hòa. Mọi người vẫn đang lắng nghe và thông cảm với nhau. Ví dụ: Team chỉ có nhiêu đó thành viên, tôi và vài người nữa không giỏi nhảy nên một trong số những thành viên đã đề xuất nhảy ít lại. Một người trong đó lại có ý kiến rằng tại sao phải bớt lại khi mình có thể nhảy tốt lên để những người làm chưa được sẽ tốt theo.

Được biết chương trình đã ghi hình xong 1 đợt, bạn có thể chia sẻ cảm xúc của bạn khi tham gia các vòng ghi hình vừa rồi? Nếu có thể dùng các từ để miêu tả những sân khấu sắp tới của các Anh Tài, Neko Lê sẽ dùng những từ gì?

Với tôi, đây là một trong những sân khấu âm nhạc gameshow hoành tráng nhất mà mình từng biết. Tôi cực kỳ tôn trọng chương trình vì không có một tiết mục nào bị bỏ rơi. Những tiết mục của những anh lớn hát ballad cứ ngỡ rằng sẽ chỉ đứng trên sân khấu hát đơn giản. Nhưng ngay những bài hát đơn giản nhất, chương trình cũng sẽ làm cho nó ấn tượng nhất. Tất cả mọi thứ đều được đầu tư từ âm thanh ánh sáng, cú máy. Chương trình sử dụng những thiết bị khủng nhất chỉ được sử dụng phổ biến ở concert, nhưng nay lại xuất hiện ở gameshow.

Trong 33 Anh Tài, Neko Lê thân thiết với ai nhất từ trước khi tham dự chương trình? Đến hiện tại Neko Lê đã kết thân thêm được với Anh Tài nào? Ai là anh tài thân thiện và quảng giao nhất? Ai là người Neko cảm thấy ấn tượng và khâm phục nhất? Ai là người mà Neko “thấy ghét” nhất?

Với Binz và Kay Trần, chắc hẳn khán giả sẽ không biết rằng chúng tôi rất thân với nhau. Tôi còn nhớ thời điểm giới underground hoạt động, Binz về Việt Nam lần đầu, giữa tôi và Binz có một kỷ niệm rất dễ thương. Anh em hiphop ngày xưa rất nghèo, Binz thì có điều kiện. Ngày đó, nhà Binz là một quán cà phê rất to trên đường Phan Xích Long nên nhà Binz như một đại bản doanh. Anh em đi làm văn phòng tầm 5-6 giờ về sẽ tập trung ở nhà Binz để ăn uống hoàn toàn miễn phí. Điều này đã kéo dài nhiều năm, Binz hào sảng với tất cả mọi người. Binz có một phòng nhỏ trong quán cà phê được làm để thu âm, đó cũng là phòng riêng của Binz.

Thời đó việc thu âm tại nhà rất phức tạp và chỉ những ai có điều kiện mới có thể làm được, nhưng Binz cởi mở với mọi người. Ai cũng có thể sử dụng phòng thu miễn phí và chúng tôi thân đến mức như vậy. Sau này lớn lên, mỗi người một con đường. Binz cũng trở về Mỹ để tiếp tục học kiến trúc sư, sau đó Binz lại nổi tiếng và trở về Việt Nam làm rapper. Tôi cũng đã có con đường riêng của mình. Hai anh em vô tình gặp nhau ở sự kiện cũng chỉ chào hỏi vì không có thời gian, Binz cũng ít xài mạng xã hội nên chúng tôi cũng không trò chuyện nhiều. Khi gặp lại nhau ở chương trình lần này, chúng tôi rất vui vì có thời gian trò chuyện nhiều hơn để khơi gợi lại những kỷ niệm. Tôi rất trân trọng tình cảm này vì giới underground có rất nhiều người nổi lên sau đó xa cách những người bạn cũ. Người ta không sai, họ có thể có lý do riêng hoặc mình không cùng tần số với họ.

Ngoài ra, tôi có một người bạn nữa là Kay Trần. Khán giả sẽ không thấy chúng tôi tương tác nhiều trên mạng xã hội nhưng chúng tôi có một thời gian rất thân. Có một thời gian tôi và Kay mất kết nối, sau này gặp lại Kay cũng trình bày lý do và vấn đề được giải quyết.

Sau chương trình, tôi thân hơn với ST. Tôi và ST biết nhau qua một người bạn chung là Ngọc Thanh Tâm nhưng không có lý do để hai người nói chuyện với nhau. Trong cuộc thi này, chúng tôi khá giống nhau về tần số và phong cách nên ST đã chủ động liên lạc. Tôi cũng mở lòng và hai anh em bắt đầu đi tập nhảy, nhào lộn,… cùng nhau để biết chúng tôi đang thiếu gì.

ST luôn hướng dẫn tôi lên sân khấu phải làm gì, đi đứng ra sao hay chọn bài như thế nào. Hiện tại, tôi cũng nói chuyện với ST rất nhiều. ST luôn quan tâm, để ý trấn an vì sợ tôi không quen sân khấu hay biểu diễn.

Có một người nữa là anh Phạm Khánh Hưng. Tôi rất bất ngờ vì với tôi, anh Phạm Khánh Hưng là một tượng đài sở hữu một kho tàng kinh điển nhạc. Với tôi, anh chính là tiền bối vì khi anh nổi tiếng thì tôi chỉ đang là học sinh cấp 2. Tôi nhớ rất rõ vì trường cấp hai của tôi kế bên nhà của anh, ngày nào đi học về tôi cũng đạp xe và nhìn vào nhà xem có anh hay không. Trong cuộc thi, anh đã chủ động nói với tôi rằng “Anh nghĩ anh rất hợp với màu sắc của em, hai anh em kết hợp với nhau sẽ tạo nên nhiều thứ hay ho”.

Neko Lê đặc biệt hâm mộ Phạm Khánh Hưng.

Tôi trân trọng anh Thành Trung nhất dù chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau và tôi chỉ thấy anh qua tivi. Anh Thành Trung tốn rất nhiều năng lượng vì trong 33 người phải có một người đủ tuổi nghề, tuổi đời để có tiếng nói cho mọi người nghe theo. Anh Trung như một người giáo viên chủ nhiệm, việc phân công như vậy cũng là một thử thách. Tôi từng là leader và cũng lead rất nhiều dự án nhưng cũng không thể làm việc này.

Thành Trung selfie cùng dàn Anh Tài.

Người làm tôi sửng sốt nhất chắc phải là anh Hoàng Hiệp. Tôi không nghe nhạc rock nên chỉ biết nhóm Ngũ Cung. Ở ngoài, anh Hoàng Hiệp là một người rất kiệm lời, trầm tính vì nhạc rock không kết nối nhiều với phần còn lại của showbiz. Mọi người cố gắng kết nối với anh Hiệp nhưng chỉ nhận được những phản hồi như: “Ồ vậy hả”, “Ok em”, “Cảm ơn anh”,… Nếu như đây là cuốn truyện tranh thì anh Hiệp là Nobita, nhưng khi lên sân khấu anh Hiệp như siêu Saiyan cấp cuối. Tôi hay nói rằng anh Hiệp như đa nhân cách vì ngoài đời ảnh rất hiền, ai nói gì cũng chịu.

Thậm chí anh Hiệp hướng nội tới mức khi Neko ngỏ ý muốn chụp hình với anh Hiệp thì anh hỏi “Thiệt hả, em muốn chụp với anh hả?”. Lúc tôi chia sẻ rằng bản thân rất vui khi được kết bạn thì anh hỏi “Thiệt không?”. Anh Hiệp không tự tin là có người muốn kết bạn. Nhưng mọi người phải đợi lúc anh Hiệp lên sân khấu vì anh là một trong những nhân tố khiến mọi người ngất xỉu. Nếu có một nhân vật được đánh giá là số 0 bay lên đến số 1000 thì đó chính là anh Hiệp. Mọi người xem ông này ít nói nhưng mà mọi người phải chờ vì anh Hiệp kinh khủng lắm! Anh Hiệp ở ngoài đời như gái 18, ví dụ như việc tôi nhờ anh hát lại đoạn đó, anh Hiệp sẽ e thẹn “Thôi em ơi, kỳ lắm không hát đâu”.

Hoàng Hiệp là nhân tố khiến Neko Lê sửng ốt nhất.

Nhưng anh có cảm thấy việc show Anh Tài mời các anh thuộc nhiều ngành nghề (VĐV, võ sĩ, MC,... ca sĩ, diễn viên) ban đầu có thể tạo nên bộ mặt đa dạng. Nhưng nếu đi sâu vào chương trình sẽ dẫn đến các màn trình diễn chất lượng không đồng đều?

Tôi sẽ không nói quá nhiều. Nhưng tôi nghĩ đây sẽ là một show bùng nổ về tiết mục, nội dung, truyền thông vì người tham gia còn thấy bất ngờ thì khán giả cũng sẽ như vậy!

Show Anh Trai Say Hi - đối đầu trực tiếp với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, đang là đề tài thảo luận và “đối đầu” khắp MXH, anh có áp lực khi mình không chỉ thi đấu tại show Anh Tài mà còn phải “sao cho xem được” khi đối đầu với Anh Trai Say Hi?

Bên đó cũng là những người em, những người bạn của tôi, kể cả nhà sản xuất cũng chỉ toàn những người quen. Tôi thấy vui khi 2 show có sự cạnh tranh như câu chuyện của King of Rap và Rap Việt. 2 show ra cùng thời điểm sẽ khiến khán giả đồ dồn vào, điều này sẽ tạo yếu tố bùng nổ hơn khi chỉ có 1 show. Tôi hỏi nhưng mọi người giấu kỹ quá nên tôi không biết được format chương trình bên đó như thế nào. Mọi người cũng đang luyện tập ráo riết. Tôi rất trông đợi vào chương trình vì khi xem behind the scene, các anh em “chơi” rất căng, sân khấu hoành tráng không thua kém Anh Trai Vượt Ngàn Chông Ngai.

Trước đó, Neko Lê đã có một quãng thời gian “lăn lộn” trong nghề trước khi trở thành một đạo diễn có tiếng tăm, anh có thể trải lòng về quãng thời gian bắt đầu bén duyên với nghệ thuật và con đường để có ngày hôm nay?



Từ năm học lớp 7 tôi đã đi nhảy B-boy. Tôi lớn lên trong một xóm lao động ở một cái hẻm gần chợ Phú Nhuận. Trong khu xóm lao động và sống trong một căn nhà tập thể với đông hộ dân. Ở đó không ai công nhận cái tôi và tiếng nói của tôi không được ai lắng nghe. Dường như tôi không hề tồn tại trong xã hội đó. Mọi người chỉ thấy tôi ăn, ngủ và đi học. Tất cả tiếng nói của bản thân đều không có giá trị và mọi việc tôi làm đều không có ý nghĩa.

Vào những năm 2000, Hiphop bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Như bao đứa trẻ khác, tôi cũng tò mò và thích thú. Tôi bắt đầu đi nhảy và tiếp xúc với các anh em nhảy hiphop. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được người khác lắng nghe ý kiến, được tôn trọng sự tồn tại trong môi trường hiphop. Vậy nên từ đó tôi yêu hiphop. Tôi đã suy nghĩ rằng tại sao ở một đám đông mà mình nói gì mọi người cũng nghe và mình không biết cái gì họ cũng sẽ chỉ bảo. Mọi mơ ước của tôi đều được tôn trọng.

Từ năm 2015, tôi bắt đầu tiếp quản “Phở” từ anh Khương Vũ và đó là lúc tôi biết về con đường của một content creator. Từ đó tôi hiểu được thế nào là tạo content chuyên nghiệp và giá trị content đem lại về mặt thương mại. Sản phẩm tôi cảm thấy tự hào nhất là bộ phim Web drama “Bà 5 Bóng” của Duy Khánh. Đó là bộ phim đầu tiên mà tôi thực sự coi là phim. Trước đây, tôi đã làm nhiều phim có Hồng Thanh, chị Việt Hương và anh Trấn Thành hay bộ phim “Nam phi liên hoàn kế” của chị Nam Thư. Nhưng đối với tôi đây là những tiểu phẩm hài ghép lại, không phải phim. Sau khi làm xong 2 bộ phim trên, dù rất nổi nhưng tôi đã tự dằn vặt vì đây không phải phim. Bộ phim thành công do những người diễn viên giỏi, họ đã làm cho sản phẩm trở nên phong phú.

Nhưng tay nghề đạo diễn của tôi rất chán. Tôi đã tốn nhiều thời gian để nghiền ngẫm và xem thế nào là phim. Sau đó, tôi gặp lại Duy Khánh. Lúc đó, tôi đề xuất Khánh làm một bộ phim tên là “Cương thi biến”. Đây là một bộ phim hay nhưng nội dung không phù hợp với thị trường Việt Nam. Chủ đề này rất nổi trên nền tảng YY tại Trung Quốc.

Đó là bộ phim chuẩn chỉnh đầu tiên của tôi. Sau đó, tôi rút được kinh nghiệm rằng thị trường Việt Nam cần gì và tôi tiếp tục làm Bà 5 Bóng. Bà 5 Bóng đã thành công ở cả 2 phần và có thể nói là tôi khá tự hào.

Đối với sản phẩm âm nhạc, bài hát khiến tôi được biết đến nhiều nhất là một bài hát nhạy cảm tên là XL2010. Đây là một bài hát khá nhạy cảm và làm nên tên tuổi của tôi trong giới underground nhưng cũng làm tôi phải dừng lại con đường làm rapper. Bởi vì bài hát nổi nhưng tôi không kiếm được tiền từ bài hát đó.

Người Hãy Quên Em Đi, MV đình đám của Mỹ Tâm cũng do Neko Lê đạo diễn.

Từng là một rapper với một số sản phẩm có tiếng, Neko Lê đánh giá thế nào về câu chuyện đang khá “thời sự” trong làng rap hiện tại: việc battle rap đã không còn giữ được tinh thần như xưa khi “ánh sáng” của mainstream rọi vào? Các trận battle rap của làng Rap Việt, nhất là với các rapper có tiếng, từ nay sẽ chấm dứt?

Thế hệ rapper đi trước đã đấu tranh rất nhiều để được công nhận. Vậy nên không thể vì một vấn đề như vậy lại khiến cho hình ảnh nhạc rap trở nên xấu xí. Tức là, trong quá khứ, khi không ai biết tới, mọi người có thể làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi đã được công nhận thì phải có sự chuẩn mực, không còn sự ngông cuồng. Nếu muốn ngông cuồng, nhạc rap sẽ không thể phát triển được. Khi đã được đưa ra ánh sáng, nhạc rap phải đàng hoàng như những dòng nhạc khác thì mới được công nhận.

Chúng ta vẫn có thể căng nhưng theo một cách khác. Ngày xưa, mọi người sẵn sàng chửi cha, mắng mẹ hay công kích bất kì một người nào đó. Gần đây, Dế Choắt có khơi mào một cuộc battle so vần. Các anh em đều tham gia nhưng hoàn toàn không công kích cá nhân hay body shaming, không chửi thề, không miệt thị nhưng mọi người đều căng. Tôi cho rằng đó là một sự tiến hóa trong nhạc rap.

Từng làm reaction không ít sản phẩm âm nhạc, Neko Lê hẳn đối diện với rất nhiều ý kiến cho rằng: sản phẩm của Neko Lê vẫn còn nhiều khuyết điểm, lại đi phê bình người khác? Bạn suy nghĩ và ứng xử thế nào trong hoàn cảnh ấy?

Các anh chị em khi gửi sản phẩm cho tôi thường bảo tôi cứ góp ý thoải mái. Nếu chỗ nào không tốt, tôi cứ chê và họ nói là họ sẽ không buồn. Mọi người không gửi sản phẩm qua để tôi khen. Khi làm một sản phẩm, mọi người đều muốn nghe nhiều luồng ý kiến. Tôi luôn nói với mọi người rằng mình sẽ nhận xét thẳng thắn, nếu không tốt tôi sẽ nói không tốt. Vậy nên bạn bè tôi rất vui vẻ với việc tôi nhận xét về tác phẩm đó.

Nhiều nghệ sĩ khi làm sản phẩm thường bị chủ quan. Họ sẽ không tiếp nạp thêm ý kiến vì họ sợ bản thân ‘ba phải’. Vậy nên khi ra sản phẩm, họ muốn lắng nghe những ý kiến trung lập.

Nói một chút về ồn ào về việc reaction MV Từng Là của Vũ Cát Tường. Dù câu chuyện đã được thu xếp ổn thỏa, Neko Lê rút ra được bài học gì cho bản thân? Bên cạnh đó, việc reaction MV rõ ràng là một phương thức truyền thông được nhiều ekip chú trọng khi quảng bá 1 MV, vậy những tiêu chí anh đặt ra cho các clip reaction của mình là gì? Reaction có cần kiến thức như thế nào, hay chỉ đơn thuần “cảm tính” là xong?

Tôi và Tường đã nói chuyện và cả hai đều nhận thấy câu chuyện không có gì phải ồn ào thêm nữa. Tôi đã chủ động nhắn tin cho Tường và Tường đã vui vẻ tiếp nhận.

Cái cần đầu tiên đó là bản quyền. Nền tảng tôi hoạt động mạnh mẽ nhất là TikTok. Nếu mọi người livestream, mọi sẽ hiểu được nếu phát một video trên TikTok sẽ bị ‘ăn gậy’. Vậy nên tôi cần giải quyết bản quyền với TikTok. Tôi cần chứng minh được việc làm của mình là hợp pháp. Thứ hai, tôi luôn cân nhắc yếu tố giải trí và yếu tố toxic. Đây là một mối quan hệ win-win, khi một người nghệ sĩ ra mắt sản phẩm, họ sẽ muốn nhiều người reaction.

Nhiều người bạn sẽ chủ động gửi sản phẩm cho tôi vì showbiz quá nhiều người và tôi không thể theo dõi toàn bộ. Tôi sẽ không xem trước những sản phẩm đó. Ngoài ra, nếu trong một sản phẩm tôi cứ khen thì sẽ rất buồn ngủ. Có nhiều sản phẩm rất tốt và tôi sẽ không chỉ khen mà sẽ tìm kiếm những điều khác nữa để nói về sản phẩm đó. Tôi sẽ nói về kỹ thuật, cách thực hiện,…

Có một quãng thời gian tôi reaction rất nghiêm túc. Sau khi coi lại tôi không cảm thấy vui và cũng không được nhiều view. Vậy nên tôi tự nhủ là bản thân cứ là chính mình và hạn chế việc toxic hết mức. Tuy tôi không nghĩ mình sẽ toxic bất kỳ ai nhưng tôi sẽ cố gắng hạn chế hết mức.

https://kenh14.vn/neko-le-bat-mi-ve-su-bat-hoa-trong-anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-goi-1-anh-tai-la-giao-vien-chu-nhiem-khen-ngoi-binz-het-loi-20240610214656407.chn