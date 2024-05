Binz bị 1 nam diễn viên làm lộ chuyện tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai?

26 trên 33 anh tài đã lộ diện, chỉ còn 7 cái tên nữa cho đội hình hoàn chỉnh của Anh trai vượt ngàn chông gai 2024. Ngoài những gương mặt quen thuộc của làng nhạc thì mùa giải đầu tiên quy tụ dàn thí sinh đông đảo ở các lĩnh vực khác nhau, có thể kể đến như: diễn viên Tự Long - Tiến Luật - Liên Bỉnh Phát - BB Trần - Duy Khánh, MC Thành Trung, đạo diễn Kiên Ứng - Neko Lê, võ sĩ Duy Nhất...

Tiến Luật khoe hình hội ngộ với các anh tài

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng thì có vẻ như các thí sinh đã tập trung để chuẩn bị cho những buổi quay hình đầu tiên cho chương trình. Nam diễn viên Tiến Luật còn tranh thủ diện áo đồng phục selfie với đàn anh Tự Long và nam ca sĩ/ diễn viên Trương Thế Vinh. Ngoài ra, ông xã Thu Trang còn hào hứng chia sẻ câu chuyện khi gặp Binz: "Binz nói thích tôi, kiểu xem mấy chương trình rồi lên FB thấy tui vui vẻ quá trời. Chú đâu biết tui cũng khoái chú nên lúc gặp cũng hơi lao xao nên không biết nói gì he he, cũng may là hai anh em có điểm chung là trẻ và có bạn gái xinh nên câu chuyện đỡ nhạt".



Tiến Luật chia sẻ cảm xúc khi gặp gỡ Binz

Theo đó, Tiến Luật cũng như Binz đều có ấn tượng tốt về nhau trước khi chính thức gặp gỡ, nam diễn viên còn hài hước chia sẻ điểm chung của cả 2 là... "trẻ và có bạn gái xinh". Một mũi tên trúng hai đích, Tiến Luật không những "nịnh" Binz cũng như bà xã Thu Trang mà còn khéo léo khen nhan sắc bạn gái của nam rapper là hot girl Châu Bùi.



Không những nịnh vợ mà Tiến Luật còn khen khéo Châu Bùi - bạn gái Binz

Tuy nhiên, cũng chính chia sẻ này của Tiến Luật cũng vô tình làm lộ chuyện Binz sẽ xuất hiện ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Đây là thời điểm mà chương trình chuẩn bị ghi hình, Tiến Luật đã khoe hình hội ngộ các anh tài thì việc ông xã Thu Trang gặp gỡ Binz ở 1 sự kiện khác chắc cũng khó xảy ra. Nhiều người dự đoán Tiến Luật gặp gỡ Binz ở Anh trai vượt ngàn chông gai thì mới có đoạn hội thoại hóm hỉnh như trên!

Còn nhớ ở chung kết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Binz bất ngờ xuất hiện biểu diễn với vai trò khách mời, điều này như thả hint cho việc anh sẽ tham gia mùa giải dành cho các anh trai và có lẽ, nam rapper sẽ nằm trong 7 cái tên cuối cùng được chương trình công bố!



Binz trong đêm Chung kết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

