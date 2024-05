3 thành viên nhóm nam đình đám Vpop rủ nhau làm "anh trai", người còn lại đang làm gì?

Những ngày gần đây, 2 show thực tế được dự đoán sẽ hot khi lên sóng vào tháng 6 là Anh trai "say hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai đã hé lộ dần dần dàn thí sinh của mùa giải đầu tiên. Nếu như 30 sao nam của Anh trai "say hi" chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc thì Anh trai vượt ngàn chông gai lại đa dạng hơn khi có diễn viên Tự Long - Tiến Luật - BB Trần - Liên Bỉnh Phát - Duy Khánh, MC Thành Trung, đạo diễn Kiên Ứng, võ sĩ Duy Nhất, nhiếp ảnh gia Thiên Minh...

Bên cạnh đó là những cuộc đối đầu của các sao nam có mối quan hệ thân thiết, không thể không kể đến các thành viên 365. Nếu như "thỏ trắng" Jun Phạm đối đầu cùng em út S.T Sơn Thạch ở Anh trai vượt ngàn chông gai thì anh cả Isaac tiếp tục trở thành anh cả của Anh trai "say hi". Như vậy, 3 thành viên 365 đều rủ nhau làm "anh trai" và sẽ cùng đối đầu trong tháng 6, vậy thành viên còn lại - Will đang ở đâu và làm gì?

Jun và S.T đối đầu ở Anh trai vượt ngàn chông gai

Isaac làm anh cả của Anh trai "say hi"

Những năm gần đây, Will dần hạn chế ở các hoạt động cá nhân mà tập trung rèn luyện trở thành người đứng sau các tài năng trẻ. Linh Ka chính là gương mặt đầu tiên debut dưới trướng "ông bầu" Will.

Trong buổi họp báo ra mắt của Linh Ka năm 2023, nam ca sĩ cho biết sự khó tính của anh nhiều lần khiến Linh Ka bật khóc trong phòng thu: "Suốt ba năm qua, mỗi khi đứng ngoài hướng dẫn Linh Ka hát, tôi thấy ai cũng sợ vì mình quá khó tính. Về sau tôi không đến phòng thu để giảm áp lực cho cô bé". Will đồng thời nói anh thấy khó khăn khi đảm nhận vai trò mới. Gần 1 năm sau debut, Linh Ka tiếp tục cho ra mắt sản phẩm thứ 2 do chính mình tự sáng tác.

Will có sự nghiệp ổn định sau khi rời 365, thậm chí còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh

Will lui về ở ẩn, tập trung đào tạo Linh Ka

Học trò đã có thể tự "bơi" được thì Will giờ đang ở đâu? Đầu năm 2024, Will cho biết mình đang quay lại chăm chút cho các dự án cá nhân sau thời gian dài tập trung hoàn thành công việc sản xuất dự án cho nghệ sĩ khác. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh trong phòng thu chuẩn bị cho mini album gồm 4 bài.

Nam ca sĩ từng nhá hàng về việc ra album mới vào đầu năm 2024

Anh vẫn tiếp tục công việc sản xuất

Bên cạnh đó, Will cũng dành thời gian rèn luyện thể lực cũng như tiếp tục công việc sản xuất, chăm sóc "gà nhà". Một số ý kiến cho rằng có lẽ do quá bận với các dự án cá nhân nên Will chưa sẵn sàng trở thành "anh trai" chăng?

Tuy nhiên, dàn thí sinh Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn chưa được công bố hết nên biết đâu Will sẽ trở thành ẩn số bất ngờ ở phút cuối thì sao?

Hình fan làm để đặt "ngôi sao hi vọng" cho sự xuất hiện của Will

365 được ra mắt chính thức vào ngày 16/12/2010 với 5 thành viên: Isaac, Jun, Tronie, Will, S.T Sơn Thạch. Năm 2013, vì một vài lý do mâu thuẫn cùng công ty quản lý mà Tronie bất ngờ tách ra solo, 4 thành viên còn lại vẫn duy trì, hoạt động và nỗ lực để đưa 365 trở thành một trong những nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Vpop. 4 mảnh ghép dưới sự dẫn dắt của "đả nữ" Ngô Thanh Vân đã làm nên một boyband trẻ trung, năng động và luôn giữ được phong độ trong thị trường âm nhạc chẳng mấy mặn mà với mô hình nhóm nhạc.

Đội hình ban đầu của 365

Tronie rời nhóm, 365 hoạt động với 4 thành viên cho đến khi tan rã

Vì được đào tạo chuẩn mô hình Kpop nên 36 cũng gặp phải những tình cảnh "dở khóc dở cười" với cộng đồng fandom của mình. Những hình ảnh người hâm mộ khóc lóc thảm thiết trước cửa công ty chủ quản bày tỏ sự phản đối khi Will không còn cùng xuất hiện với nhóm vì lý do bị kỷ luật khiến cộng đồng mạng một phen "ngán ngẩm".

Khoảnh khắc "để đời" của Will khi còn hoạt động cùng 365

Sẽ là thiếu sót nếu nhắc tới 365 mà quên đi MV Bống bống bang bang, bởi ca khúc hiện đang giữ loạt kỉ lục cực khủng của Vpop, thậm chí dư âm còn kéo dài tới tận hiện tại. MV bài hát này đạt được gần 600 triệu lượt view và được mệnh danh là "ca khúc dỗ cơm" khi vẫn được bật đi bật lại để... cho em bé ăn, nhạc "quẩy" học đường, nhạc nền cho các sự kiện đậm chất văn hoá hay như các ngày lễ hội, ngày Tết.

Bống bống bang bang là hit lớn của 365

Nhóm từng hội ngộ trong đám cưới "bà bầu" Ngô Thanh Vân

Sau 5 năm đồng hành, tối 30/7/2016, liveshow cuối cùng kết thúc chặng đường hoạt động của 365 với chủ đề The Impact - Những ngôi sao mới đã diễn ra với rất nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn khác nhau. Các thành viên mỗi người một hướng đi riêng và giờ đây lại chuẩn bị đụng độ trong 2 show anh trai siêu hot.