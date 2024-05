BB Trần quả xứng danh "chông gai", sơ hở là làm lộ loạt anh trai chưa ra mắt

So với show đối thủ là Anh trai "say hi" đã công bố đầy đủ 30 thí sinh chỉ trong vỏn vẹn 1 ngày thì Anh trai vượt ngàn chông gai lại "nhàn nhã" hơn hẳn, mỗi tuần tung ra vài gương mặt mới để thu hút sự chú ý từ khán giả. Trước đó, BTC cũng tạo một mini game tung hint để netizen trổ tài dự đoán về thí sinh tiếp theo sẽ xuất hiện và một trong những người chơi game này nhiệt tình nhất là... BB Trần.

BB Trần là 1 trong những anh tài tham gia mùa đầu tiên

Cứ mỗi lần BTC tung hint gì đó về thí sinh là sẽ thấy tài khoản của BB Trần vào bình luận và thường thì nam diễn viên sẽ để lộ luôn người được tung hint. Nói chi đâu xa xôi, khi ekip đưa loạt hình ảnh liên quan đến series Cô giáo Khánh thì BB liền khoe luôn hình Duy Khánh, rồi khi có hint liên quan đến Tấm Cám thì BB Trần không gọi tên Will, Huỳnh Lập mà lại chỉ đích danh S.T Sơn Thạch. Và với những gợi ý dễ đoán về Thỏ trắng, BB Trần cũng nói luôn người anh em từng đồng hành cùng mình ở Chạy đi chờ chi là Jun Phạm. Tất nhiên, những dự đoán của BB Trần đều hoàn toàn chính xác.

Thấy hình Thỏ Trắng là đoán ngay Jun Phạm

Gợi ý về cô giáo Khánh quá dễ đoán

Phim có rất nhiều diễn viên nhưng BB chỉ chọn S.T Sơn Thạch

Và tất cả những dự đoán của BB Trần đều chính xác

Chưa dừng lại ở đó, ngoài việc "spoil" tên, BB Trần còn làm nhiễu loạn thông tin khi gợi ý liên quan đến võ sĩ thì anh đưa hình... Ngọc Phước, còn với hình micro giữa trời đông, nam diễn viên lại đăng... ảnh của mình cực sexy.

Không đoán nữa thì vào "nhiễu loạn" thông tin thế này!

Những người chung team thích spoil của BB Trần có thể kể đến Đăng Khôi khi BTC vừa mới nhá hàng thì anh lập tức "khoe" luôn trên trang cá nhân rằng "từ nay hãy gọi mình là anh trai", Tăng Phúc thì tag luôn tên của Bùi Công Nam dưới ảnh gợi ý về người đồng nghiệp.

Đăng Khôi...

... và Tăng Phúc cũng thuộc team thích spoil

Trước đó, BB Trần từng chia sẻ trong 1 bài phỏng vấn rằng anh đã nhận lời tham gia luôn khi được BTC ngỏ lời mà không biết mình thi với ai: "Thú thật khi chương trình mời tôi mừng quá nên quyết định liền chứ không quan tâm, không cần biết có ai tham gia chung. Đến giờ ngồi đây tôi nghĩ sao mình vô tư vậy, ít ra phải biết những nhân vật mà mình sắp tham gia chung là ai chứ nhỉ? Biết đâu có những đối thủ mạnh quá rồi tính sao, mình phải có dự án, dự tính trước cho mình chứ, sao mình không quan tâm luôn vậy?". Biết đâu được những dự đoán của BB Trần lại "vô tình" trùng hợp với đáp án của chương trình thì sao? Tuy nhiên, với anh tài thích làm chông gai này thì BTC cũng hơi mệt nha!

BB Trần cũng gặp đủ thứ chông gai