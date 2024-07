Lou Hoàng: “Xoài Non có gương mặt rất điện ảnh, câu chuyện chia tay với Xemesis là một yếu tố bất ngờ”

Là một trong những nam nghệ sĩ nổi bật của Vpop, sự nghiệp của Lou Hoàng gắn liền với loạt bản hit mang tầm “quốc dân” như Mình Là Gì Của Nhau (114 triệu view), Yêu Em Dại Khờ (59 triệu view), Yêu Một Người Có Lẽ (49 triệu view), Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao (37 triệu view)... Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, vào năm 2021, anh buộc phải ngừng ca hát vì bị bệnh liệt dây thần kinh số 7, nửa mặt không cử động được. Nam ca sĩ chia sẻ mình bị liệt nửa mặt, ảnh hưởng đến tuyến lệ, niêm mạc miệng, mũi, hầu, tuyến nước bọt, vị giác…Trải qua quá trình chữa trị, Lou Hoàng dần hồi phục.



Mãi cho đến gần đây, Lou Hoàng đã có sự trở lại đầy ấn tượng với MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay, bản hit viral khắp TikTok, vươn lên top 2 trending chỉ chịu “dừng chân” trước MV mới của Sơn Tùng. Bên cạnh đó, anh cũng tham dự cuộc thi cùng với nhiều nam nghệ sĩ khác và tiếp tục tạo sự chú ý. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với Lou Hoàng để nghe anh trải lòng về hành trình vượt qua bạo bệnh vừa qua, cũng như về sản phẩm trở lại đầy ấn tượng này.

Hiện tại tình trạng bệnh tình của Lou Hoàng đã hoàn toàn hồi phục chưa? Liệu những di chứng sau căn bệnh có làm ảnh hưởng đến quá trình trở lại với nghệ thuật của anh với lịch trình cực kì dày đặc?

Khi đến với chương trình, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần và thể trạng sức khỏe nhất định nhưng không nghĩ sẽ có những ngày quay liên tục như vậy. Lịch trình dày đặc đến mức anh em chia nhóm về với nhau chưa kịp thân đã phải chuẩn bị cho những điều sắp tới. Đây là sân chơi lâu năm mới có một lần nên tôi sẽ mang những điều tinh hoa, thể trạng tốt nhất và những demo mới để thêm vào năng lượng mới cho chương trình.

Từ lúc phát hiện bị bệnh cho đến quãng thời gian bình phục là một khoảng lặng trong sự nghiệp của Lou Hoàng. Trong thời gian đó, anh đã mất gì và được gì?

Căn bệnh đã ảnh hưởng nhiều đến khả năng làm nghề của tôi khiến tôi thậm chí đã có ý định bỏ nghề. Căn bệnh đó đã khiến tôi cảm giác mình không đủ năng lực để nắm bắt cơ hội. Cơ hội đi qua tiếc thì cũng có tiếc. Tuy nhiên, điều đó cũng không phải là một viên đá đè nặng trong lòng tôi. Cơ bản là vì tôi đã trải qua quãng thời gian và khi nhìn lại tôi chỉ nghĩ đến những điều tích cực. Vậy nên nuối tiếc chắc chắn là có nhưng không nhiều, giống như bài Yêu Là Tha Thu của tôi vậy.

Điều tích cực thời điểm này có lẽ cũng chỉ là âm nhạc thôi. Khi tôi đóng tất cả những cổng thông tin của mình lại để chữa bệnh cũng như là dưỡng thương, đây là thời gian tôi tự chữa lành bằng âm nhạc. Tôi viết rất nhiều demo trong thời gian đấy và nghĩ rằng đó là hành trang trong chặng đường sắp tới. Thông qua những demo, tôi có thể mình gửi gắm những thông điệp cũng như lan tỏa những năng lượng trong thời gian tôi cố gắng vượt qua căn bệnh truyền tải thông qua âm nhạc.

Tôi còn nhớ khi tôi bị bệnh, anh Only C là người đầu tiên hỏi thăm và cũng là người kêu gọi tất cả những anh em quen biết với tôi quay một clip khoảng 30 - 40 người gửi lời động viên cho tôi. Tôi rất trân quý khoảng thời gian đó. Bởi vì khi tôi vừa sụp xuống thì những người thân nhất mới kề cạnh.

Anh Only C có chia sẻ là tôi đừng quá bi quan, đến khi tôi thực sự quay trở lại với thể trạng tốt nhất thì nhũng anh em vẫn còn ở đây. Đó là điều trong quá trình làm nghề tôi trân quý nhất, có một người anh, một người thầy luôn luôn bên cạnh. Mặc dù bây giờ tôi không còn chung công ty với anh Only C nữa nhưng anh em vẫn luôn là nơi sinh hoạt âm nhạc mỗi khi nhớ đến nhau. Tôi nghĩ đây là những điều mà tiền không mua được.

Bản thân tôi từ khi theo nghề không có nhiều scandal hay xích mích với bạn bè và anh em. Vậy nên mối quan hệ của tôi và mọi người ở thời điểm hiện tại vẫn rất yên bình. Tôi chưa cảm nhận được có ai nói xấu sau lưng mình. Tất cả những người tôi tiếp xúc và mối quan hệ đồng nghiệp đều là những người tốt và mang lại những giá trị tốt cho nhau.

Sau khi bị bệnh, tôi cảm thấy bản thân suy nghĩ chín chắn hơn và điềm đạm hơn. Ngày xưa, sẽ có những lúc tôi bốc đồng và sốc nổi. Thậm chí có những lúc khi lên sân khấu, tôi không có một chút năng lượng nào. Bây giờ, sau khi tôi trải qua kha khá những biến cố, tôi cảm giác bản thân nên sống trọn từng phút giây khi làm nghề. Đó là điều trân quý nhất.

Lou Hoàng đã có một màn comeback thành công. Ca khúc Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay đến với Lou Hoàng như thế nào? Có phải nhờ kinh nghiệm… chia tay nhiều mà viết nên được những lời hát như thế này?

Ca khúc Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay đã được tôi ấp ủ tầm 4 năm. Tôi đã chừa trống verse 2 của bài hát trong 3 năm vì tôi chưa viết được. Tôi không tìm được một màu sắc hay một trường từ vựng nào để có thể lột tả được hết những năng lượng mà tôi muốn hướng tới. Ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ muốn chữa lành nên ‘sad song’ hay ‘happy song’ thì tôi đều chú trọng vào lyrics. Tôi muốn lyrics sẽ là một thông điệp để người nghe có thể hiểu, cảm nhận và lan tỏa.

MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay của Lou Hoàng, với Xoài Non đóng vai nữ chính

Nhạc sĩ Brozi Nguyễn Sỹ Đồng là người đã tạo cảm hứng để cùng sáng tác với tôi trong ca khúc này. Tôi mất khoảng 3 năm không hề liên lạc gì với nhạc sĩ. Cho đến một ngày đẹp trời, tôi gọi điện cho Prozi và nói rằng anh muốn sửa lại verse 2 để đúng tinh thần hơn vì “ba năm rồi chưa tìm được một ngày đẹp trời nào”. Sau 28 bản phối, tôi đã đến tìm gặp anh Only C bởi vì tôi nhận ra bản thân chưa đủ khả năng để thực hiện và cần sự trợ giúp từ anh. Anh Only C đã ngủ lại nhà tôi 4 ngày liên tục vì phải xóa hết project để làm lại từ đầu. Tôi đã thu bài hát này trên dưới 50 lần, song song với lúc dự thi. Quãng thời gian đó vô cùng căng thẳng nhưng vô cùng đáng nhớ. Bởi vì thời gian ấy khiến bản thân tôi vô cùng bận rộn và không còn thời gian để tiêu cực nữa.

Tôi cảm thấy thích những thông điệp có một chút xíu mâu thuẫn ở trong đó, có mâu thuẫn đó mới có thể phát triển và sản sinh ra những yếu tố mới. Ví dụ như Yêu Em Dại Khờ này, rồi bây giờ là Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay.

Verse 2 tôi viết dựa trên một số những chất liệu sống của riêng bản thân mình. Tôi nghĩ rằng bản thân có lẽ thất tình nhiều nên mới viết nhạc hay. Làm cách nào để sau chia tay chúng ta vẫn mãi là một kỉ niệm đẹp trong lòng nhau. Tôi nghĩ năng lượng này sẽ là năng lượng phù hợp ở thời điểm hiện tại.

Thường trong mối quan hệ, tôi sẽ là người nói lời chia tay trước. Bởi vì bản thân tôi cũng có những thế giới quan và cách sống riêng. Đồng thời phạm trù nghề nghiệp cũng là điều khiến cho tôi khó có một mối tình tuyệt vời. Lý do thường sẽ là một điều gì đó chạm vào quan điểm sống của nhau ví dụ như khác biệt tam quan. Đối với tình yêu sét đánh, thì đúng là vừa gặp đã thích nhưng thích không đồng nghĩa sẽ đi với họ mãi được. Để nói lời yêu phải tốn khá nhiều thời gian.

Bạn có thừa nhận rằng thành công của MV lần này có đóng góp rất lớn của Xoài Non?

Tôi nghĩ thực sự có yếu tố may mắn. Thời gian hoàn thiện bài hát chỉ trong vòng 4 ngày. Sau khi kết thúc live stage 1, tôi và ekip phải ngay lập tức đi quay MV. Trong khi thực hiện live stage 1, tôi không thể kiểm tra lại chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. Vậy nên khi sản xuất ca khúc này tôi thực sự chỉ dành tất cả tình yêu cho âm nhạc. Tôi đã dành tất cả tâm tư và trường từ vựng mới để bỏ vào lyrics.

Xoài Non và Lou Hoàng trong MV Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay.

Còn yếu tố hợp tác với Xoài Non thì trong dự án trước tôi đã hợp tác với Xoài Non. Tôi cảm giác Xoài Non là một cô bé có gương mặt rất điện ảnh nhưng chưa biết cách khai thác cá tính nhân vật của mình cũng như độ nhận diện. Vậy nên tôi nghĩ đây là một ca khúc phù hợp để mời Xoài tham gia.

Tôi nghĩ bản thân rất tự tin với ca khúc lần này bởi vì tôi đã dành thời gian sản xuất rất lâu cùng với những người anh em của mình. Tôi nghĩ nếu không phải là Xoài mà là một bạn nữ chính khác mặc váy cưới thì ca khúc cũng sẽ đạt được một vị trí nhất định trong lòng của tất cả những bạn trẻ yêu nhạc Việt. Nhưng nếu không phải là Xoài thì có lẽ độ nhận diện của ca khúc này sẽ không được bùng phát một cách nhanh chóng. Bởi vì tôi đã vắng bóng khá lâu.

Anh thuyết phục Xoài Non đóng MV ra sao, đặc biệt với cảnh mặc váy cưới xét ra thì cũng hơi… ‘nhạy cảm’ trong tình cảnh của Xoài Non lúc ấy?

Tôi và Xoài là một mối quan hệ anh em thân thiết nên Xòai nhận lời ngay khi vừa nghe ca khúc. Team của Xoài cũng rất chuyên nghiệp, Xoài phải nghe ca khúc và xem bản thân có thể hóa thân vào nhân vật được hay không. Sau khi nghe xong thì Xoài lập tức nhận lời.

Thế mạnh của Xoài là vẻ đẹp và tôi nghĩ đây là lúc Xoài cần show thế mạnh của mình ra. Xoài là một cô bé hồn nhiên và có vẻ đẹp long lanh khi mặc váy cưới. Trong thời gian quay MV, Xoài không biểu hiện thái độ hay bất cứ điều gì, lên set quay vẫn cười rất tươi và vẫn mặc váy cưới chỉn chu. Đây là điều tôi rất respect về năng lượng làm nghề của Xoài.

Trước đây, Xoài đã từng hợp tác với Quang Hùng MasterD nhưng cảm giác vai diễn còn trẻ con và chưa có yếu tố điện ảnh. Bây giờ là lúc tôi có thể dùng âm nhạc cũng như những yếu tố diễn xuất để có thể kết hợp cùng Xoài và moi móc cá tính nhân vật của Xoài Non.

Thực sự thì vào ngày quay, tôi không để ý đến bạn diễn quá nhiều. Bởi vì đến phân cảnh của người khác thì người này sẽ vào bên trong để sửa soạn. Khi xem demo, tôi cảm giác Xoài rất chuyên nghiệp bởi vì thời tiết khá khắc nghiệt và Xoài đã có một lịch trình dài trước khi đến hỗ trợ quay. Xoài bỏ qua vấn đề sức khỏe nhưng vẫn giữ được thần thái vô cùng tươi tắn. Thậm chí Xoài phải thức đêm đến 1 -2h sáng để làm việc cùng tôi. Đây là điều tôi rất respect về năng lượng làm nghề của Xoài.

Còn câu chuyện chia tay của Xoài và Xemesis thì đây là một yếu tố bất ngờ nhưng đây là câu chuyện cá nhân của hai người. Có vẻ cũng khá hợp với thông điệp của bài hát: khi mình dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân và xem mọi chuyện nhẹ nhàng như một câu ca thì mọi chuyện sẽ được giải quyết trong êm đềm.

Lou Hoàng có tiếc nuối khi toàn bộ ca khúc tại chương trình anh tham gia đều là ca khúc mới trong khi bản thân Lou Hoàng và một số anh trai khác vốn có một gia tài đồ sộ toàn hit mà không có cơ hội để thể hiện?



Tôi hơi tiếc nuối nhưng là một sân chơi thì bản thân tôi cần thể hiện những cái tôi mới. Bởi vì bây giờ tôi chỉ mới 30 tuổi, tôi không nên sống mãi trong quá khứ. Quá khứ của tôi còn là lúc tôi bị liệt, vậy nên tôi cần phải quên nhanh bằng cách làm những điều mới. Khi đến với chương trình, yếu tố khiến tôi phải wow là yếu tố nhạc mới. Bởi vì tôi cũng tự hỏi quy trình sản xuất, làm cách nào để có thể trong khoảng một tuần, hai tuần có thể sản xuất một bài hát mới và phải có khả năng tạo hit. Đây là một bước ngoặt trong quy trình sản xuất mà tôi chưa được trải nghiệm và khi đến với chương trình, tôi có thể mở khóa được kỹ năng mới này.

Một bài hát được tạo ra quá nhanh có thể tạo hit nhưng có thể không đảm bảo về chiều sâu, để lại sự yêu thích lâu dài trong lòng công chúng…

Đây là một khía cạnh tôi luôn nghĩ đến. Nhưng thời gian không chờ đợi ai cả. Cho nên nếu như ngày hôm nay, tôi không thử nghiệm làm những điều mới và không thử những quy trình sản xuất mới thì bản thân tôi sẽ không thể có những nâng cấp mới trong tương lai được.

Bạn bè của Lou Hoàng hẳn cũng thi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai khá nhiều. Liệu những cạnh tranh, xung đột giữa 2 chương trình có làm Lou Hoàng bị vào thế khó xử?

Bạn bè của tôi cũng khá nhiều người thi đấu bên Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, tiêu biểu có Duy Khánh và một vai anh em nữa. Tôi cảm giác giống câu ‘trẻ con thì chọn một còn người lớn thì chọn hết’. Nếu có thời gian sau khi hoàn thành tất cả công việc cá nhân, tôi sẽ xem hết cả hai show và học hỏi từ tất cả các anh trai. Tôi hy vọng tất cả các anh trai đều thể hiện bản lĩnh hết mình với format của cả hai chương trình, sẽ mang đến một bữa tiệc âm nhạc vô cùng thú vị.

SOOBIN và Kay Trần đang thi bên Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Suni Hạ Linh lại vừa hoàn tất thi đấu tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, đây là 3 người bạn cùng thi với Lou Hoàng ở cuộc thi Ngôi Sao Việt năm xưa. Mọi người còn liên lạc với nhau chứ?

Ngày xưa, tôi ‘chân ướt chân ráo’ đi thi Ngôi Sao Việt. Hiện tại, tôi vẫn theo dõi những bước tiến của các anh em tham gia chương trình. Khi mọi người đã là ngôi sao, mỗi người sẽ đều tỏa sáng ở vùng trời nhất định. SOOBIN hay Suni đều có sức ảnh hưởng riêng trong phân khúc của mình. Tôi có xem SOOBIN trình diễn và tôi nghĩ rằng nếu có thể đem âm nhạc mới của SOOBIN vào chương trình mình đang tham gia thì live stage sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

Lou Hoàng, SOOBIN, Suni Hạ Linh cùng khung hình lúc dự thi Ngôi Sao Việt.

Đã là một ngôi sao, việc tỏa sáng đã đủ mệt mỏi nếu còn đi so kè với ánh sáng của ngôi sao nào hơn nữa thì bầu trời riêng sẽ tối mất (cười). Tôi thấy mọi người đang cố gắng từng ngày. Vì thế tôi đặt câu hỏi “vì sao mình còn ngồi đây” từ đó đốc thúc bản thân mình. Khi mọi người đều tiến lên sẽ lan tỏa nguồn năng lượng vô cùng mạnh.

Nhưng đúng là khi 2 chương trình cùng lên sóng với format tương đồng thì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện những tranh cãi, đấu đá. Là người tham gia, Lou Hoàng nhìn nhận chuyện này với tâm thế như thế nào?

Tôi nghĩ việc này là một mâu thuẫn bởi vì cả hai chương trình sẽ tạo được nhiều góc nhìn cho các bạn trẻ yêu nhạc. Một bên là âm nhạc đã có vị thế và một bên là âm nhạc hoàn toàn mới. Giống như câu chuyện thưởng thức một món ăn, cần phải có thời gian để trải nghiệm. Hai chương trình được đưa ra cùng lúc, vậy nên khán giả sẽ những quyết định giữa chọn A, B, C hay D. Bởi vì có nhiều biến số nên sẽ có nhiều quan điểm. Vậy nên sẽ làm cho mùa hè này càng thêm thú vị.

Bạn có biết đến những tranh cãi xoay quanh chương trình mình đang tham gia? Điều này có ảnh hưởng đến tâm trạng của nghệ sĩ khi tham gia show hay không?

Việc này nằm ngoài tầm nhìn của tôi. Thời gian qua, tôi quá bận nên không có nhiều thời gian lướt điện thoại. Vậy nên những thông tin ngoài luồng tôi không để ý lắm. Tôi chỉ muốn tập trung cao độ vào những gì tôi muốn cống hiến, đây là điểm mạnh của tôi.

Có thể thấy 2024 là một năm trở lại ngoạn mục của Lou Hoàng, bạn có thể bật mí những hoạt động sắp tới chứ!

Năm nay tôi chỉ mới ra một bài hát, một tuần có tận 7 ngày. Thứ hai đã là một ngày đẹp trời, vậy thứ ba là ngày gì mọi người hãy cùng đón chờ những màu sắc âm nhạc sắp tới tôi sẽ thể hiện như thế nào thông qua lyrics và những sáng tác mới.

