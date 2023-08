HippoHappy là ai mà chạm được nốt cao như Mariah Carey?

Ngay khi vừa cất giọng thể hiện ca khúc Quá Khứ Còn Lại Gì, HippoHappy đã khiến khán giả "nổi da gà" còn Hội đồng Cố vấn thì không ngừng hò reo. Giọng hát đầy nội lực kèm kỹ thuật điêu luyện đã giúp HippoHappy tỏa sáng thành công và làm chủ hoàn toàn sân khấu The Masked Singer Vietnam. Những nốt cao được HippoHappy thể hiện 1 cách dễ dàng, tone giọng dày cao vút, đặc biệt là những đoạn gằn giọng đẳng cấp của cô khiến các cố vấn lẫn giám khảo kinh ngạc.

Với màn thể hiện ấn tượng, HippoHappy cũng thể hiện mình là một nhân vật cực kì năng động và hài hước. Kkhi được cố vấn Song Luân đặt ra câu hỏi liệu HippoHappy đã từng tham gia cuộc thi nào chưa và nhận được câu trả lời là có. Khi được Tóc Tiên đặt câu hỏi, nhạc sĩ Hoài Sa đã xác nhận nhân vật HippoHappy đã chạm được đến nốt cao tương đương với diva Mariah Carey - diva lừng danh của thế giới với quãng giọng "khủng long" 5 quãng 8. Trấn Thành còn nhận xét chất giọng này xét về kĩ thuật thậm chí có phần nhỉnh hơn cả Lady Mây - Myra Trần của mùa 1 The Masked Singer.

Với thông tin được cung cấp HippoHappy từng tham gia cuộc thi âm nhạc trước đây và việc nữ ca sĩ trẻ có thể hát lên được quãng giọng của Mariah Carey như thế ở Việt Nam, Song Luân và các cố vấn liền khoanh vùng hàng loạt cái tên như Xuân Nghi (The Voice 2012), Nguyễn Cao Bảo Uyên (The Voice 2015), Gia Nghi (The Voice 2018), Lâm Bảo Ngọc (The Voice 2019). Qua một loạt mảng miếng được tung ra từ HippoHappy, Hội đồng Cố vấn chốt sổ nhân vật này chỉ nằm trong khoảng 9x và thậm chí có khi từ 2k đổ lại.

Sự tăng động cực đáng yêu trong khi trò chuyện cùng giọng ca mạnh mẽ của HippoHappy đã thật sự làm các cô vấn và khán giả thêm tò mò, điều này càng thôi thúc mọi người tìm ra nhân vật thật sự đang hóa thân thành HippoHappy là ai.