Thế giới có Mariah Carey, Hàn Quốc có EXO?

Cứ mỗi năm một lần, bắt đầu khi hết Halloween, mọi người rục rịch đón chào Noel, Mariah Carey lại "trỗi dậy". Chỉ cần 1 ca khúc All I Want For Christmas Is You, "mợ Moo" trở thành biểu tượng và đều đặn phá đảo mọi BXH âm nhạc mùa Giáng sinh. Ở Hàn Quốc cũng không nằm ngoài phủ sóng của Mariah Carey. Tuy nhiên, năm 2023 đánh dấu 1 năm đặc biệt khi một bài hát Kpop "thế chỗ" All I Want For Christmas Is You làm mưa làm gió trên top 1 MelOn, qua Giáng sinh vẫn chưa hạ nhiệt.

The First Snow "lội ngược dòng" mạnh mẽ, còn chiến thắng cả cúp âm nhạc sau 10 năm

Ra mắt năm 2013, The First Snow là một trong những giai điệu Giáng sinh quen thuộc với fan EXO. Nhưng phải đến 10 năm sau, ca khúc mới "thoát vòng fan", trở thành nhạc Giáng sinh quốc dân tại Hàn Quốc khiến dân tình ngỡ ngàng. Bỗng nhiên được dân tình nhớ đến, The First Snow quay trở lại các BXH âm nhạc nội địa từ trước Giáng sinh vài tuần. Tối 19/12, "thánh ca mùa đông" của EXO chính thức đạt #1 MelOn Top 100 sau một thập kỷ phát hành.

Cao điểm Giáng sinh, The First Snow giữ chắc vị trí và chính thức giữ "ngôi vương" MelOn Daily Chart. Trong thập niên 2020s, EXO là nhóm nhạc nam hiếm hoi, cùng BIGBANG và BTS đạt được thành tích nhạc số này tại Hàn. The First Snow phủ sóng MXH, các quán cà phê và địa điểm chơi Noel. Ngoài ra, ca khúc còn viral trở lại tại Việt Nam, là một trong những giai điệu hot nhất thời gian gần đây với fan Kpop Việt.

Tại Music Bank tuần vừa qua (29/12), cúp âm nhạc đã thuộc về EXO cho bản hit 10 năm

Giáng sinh qua đi, The First Snow nhường hạng #1 MelOn cho "gà chiến" LE SSERAFIM - ca khúc Perfect Night nhưng vẫn tiếp tục đạt thành tích ấn tượng. Tại Music Bank tuần vừa qua (29/12), cúp âm nhạc đã thuộc về EXO cho bản hit 10 năm.

Dance challenge "tuyết đầu mùa" và loạt video chục triệu view

Một trong những yếu tố giúp The First Snow viral chính là dance challenge "tuyết đầu mùa" người người nhà nhà làm theo. Hàng loạt idol "đu trend" mỗi khi Hàn Quốc có tuyết rơi. Trend The First Snow sở hữu hàng loạt video chục triệu view - những con số đáng mơ ước mỗi khi các idol quảng bá nhạc mới.

Sehun đu trend tuyết đầu mùa, đây là video cuối cùng của em út EXO trước khi nhập ngũ

Bộ ba CBX "đu trend" trễ dù là chính chủ

Video của Sehun và Baekhyun mang về lượng view cực khủng

Nhưng thú vị ở chỗ, chính chủ EXO cũng không nghĩ đến việc ca khúc 10 năm sẽ viral, các thành viên gần như là những người cuối cùng bắt trend The First Snow. Màn lội ngược dòng ngoạn mục chứng minh The First Snow có sức bền nhạc số, độ lan toả cực cao. Ca khúc đủ sức trở thành biểu tượng Giáng sinh Kpop. Nhiều fan kì vọng The First Snow sẽ giúp EXO có ngày được như Mariah Carey.

The8 (SEVENTEEN) gây sốt với video gần 12 triệu view

Stray Kids

... TXT xấp xỉ 10 triệu view

LE SSERAFIM