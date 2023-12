SM tung bộ sản phẩm mùa giáng sinh nhưng EXO chỉ có 6 thành viên: 1 người đang nhập ngũ, người còn lại vì lý do gì?

Cuối năm là thời điểm mà các công ty tung ra những sản phẩm "bào tiền" fan và SM cũng không ngoại lệ. Mới đây, công ty này vừa nhá hàng bộ sản phẩm mùa giáng sinh với sự góp mặt của các nhóm nhạc: TVXQ, Super Junior, SNSD, EXO, SHINee, Red Velvet, NCT, aespa...

Tuy nhiên, một số fan phát hiện loạt ảnh của EXO chỉ có sự xuất hiện của 6 thành viên là Xiumin, Suho, Baekhyun, Chen, Chanyeol và Suho. Nếu như Kai đang tạm ngưng hoạt động vì nhập ngũ thì D.O. vắng mặt với lý do gì?

EXO chỉ có 6 thành viên

Lý do được đưa ra là D.O. đã rời khỏi SM vào ngày 18/10/2023 để thành lập công ty riêng mà đây là bộ sản phẩm trực thuộc công ty nên D.O. không thể tham gia cũng là điều dễ hiểu. Dù không xuất hiện cùng nhà SM nhưng nam idol vẫn đồng hành trong các sản phẩm chung của EXO, điển hình như bộ Season Greeting mới đây.

D.O. đã không còn là nghệ sĩ của SM

Nhưng anh chàng vẫn góp mặt trong các sản phẩm của EXO nói riêng

Trường hợp của D.O. cũng giống như SNSD khi nhóm nữ này chỉ còn 4 thành viên góp mặt trong các sản phẩm của SM, những thành viên đã rời công ty hoàn toàn vắng bóng. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy khó hiểu khi Super Junior có Eunhyuk, Donghae và Kyuhyun cũng rời công ty nhưng vẫn góp mặt trong bộ sản phẩm giáng sinh lần này.

SNSD chỉ có 4 thành viên, ai rời SM đều không góp mặt