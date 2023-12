Thánh ca mùa đông của EXO “phá đảo” nhạc số sau 10 năm: cả Kpop bắt trend, fan Việt có cơ hội “đu” cùng idol ngay tại Hà Nội!

Những ngày cuối năm là khoảng thời gian mà những ca khúc về mùa đông, đặc biệt là Giáng sinh được yêu thích và quay trở lại các bảng xếp hạng âm nhạc đầy ấn tượng. Nếu như Mariah Carey có bản hit năm nào cũng “ngoi" lên các BXH - All I Want For Christmas Is You thì ở Kpop, EXO là nhóm nhạc sở hữu bản “thánh ca mùa đông" bất bại mang tên The First Snow.

Tối 19/12, The First Snow đã chính thức đạt vị trí số 1 MelOn Top 100 sau 10 năm. Điều này giúp EXO trở thành 1 trong 2 nhóm nhạc nam hiếm hoi đạt ngôi vị dẫn đầu trong năm 2023. Trước đó, SEVENTEEN đã đạt thành tích này vào cuối tháng 10 nhờ ca khúc God of Music. Con số ấn tượng này chứng tỏ phong độ vững vàng của EXO cùng với ca khúc vốn đã phát hành từ năm 2013.

The First Snow trở nên phổ biến hơn bao giờ hết khi xuất hiện trend nhảy cực viral, người người nhà nhà đều thực hiện khi tuyết đầu mùa rơi. Cả Kpop thi nhau bắt trend, nổi bật có thể kể đến như: aespa, IVE, Red Velvet, The8 (SEVENTEEN), MAMAMOO, NCT 127, NCT Dream, ITZY, ENHYPEN, The Boyz, ATEEZ…

EXO Xiumin, Chen, Baekhyun bắt trend khi… cả thế giới dường như đều đã nhảy The First Snow

Giữa lúc trend nổi đình nổi đám, EXO gần như là những người bắt trend muộn nhất, người hâm mộ chờ đợi mòn mỏi mới thấy chính chủ nhảy bài này. Sau Lay và Sehun, đến tối ngày 19/12, bộ 3 Xiumin, Chen và Baekhyun mới đăng tải clip nhảy The First Snow dưới màn tuyết đầu mùa và ngay lập tức gặt trái ngọt cùng no.1 MelOn.

Sehun…

… và Suho cũng là hội những người bắt trend muộn dù là chính chủ

Trước đó, các đàn em cùng nhà SM đã thi nhau nhảy The First Snow:

Toàn bộ thành viên NCT Dream nhanh chóng bắt trend

Karina, Giselle (aespa)…

2 thành viên Red Velvet là Irene và Yeri cũng không nằm ngoài trend vũ đạo này

Loạt idol Kpop và sao quốc tế cũng không nằm ngoài cơn sốt The First Snow:

IVE cực năng động, đáng yêu trong clip đu trend

The8 (SEVENTEEN) chiều fan thực hiện vũ đạo

Diễn viên người Thái Gemini bắt trend dưới màn tuyết

Diễn viên người Trung Lâm Nhất nhảy The First Snow cùng bạn diễn

Chưa hết, Fandom của EXO được niềm vui nhân đôi khi “thánh spoil" Baekhyun đăng tải clip cùng loạt hashtag đề cập đến việc comeback như: Năm tới fanmeeting EXO, solo concert, fameeting… Những từ khoá hé lộ hàng loạt hoạt động trong thời gian tới của EXO khiến fan không khỏi đứng ngồi không yên.

Fan Việt sẽ là những người may mắn được thưởng thức The First Snow cùng EXO ngay tại Hà Nội

Ngay trong tương lai gần, 3 thành viên Xiumin, Chen và Chanyeol sẽ cùng đến Hà Nội vào ngày 23, 24 tới để tham gia sự kiện âm nhạc Giáng sinh. Các fan Việt hoàn toàn có cơ hội được đu trend The First Snow vào đúng dịp Giáng sinh tại quê nhà!