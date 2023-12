Nhóm nam “gặp hạn" ngay đỉnh cao sự nghiệp: Liên tục bị chấn thương phải phẫu thuật, fan quay lưng vì tin đồn hẹn hò

Ở năm thứ 9, SEVENTEEN là nhóm nhạc hiếm hoi hoạt động bền bỉ và chinh phục nhiều kỷ lục đột phá. Năm 2023 đánh dấu đỉnh cao sự nghiệp của SEVENTEEN qua hai mini album vượt mốc 5 triệu bản, là nghệ sĩ Kpop đầu tiên tẩu tán 6,2 triệu bản với FML. Nhóm nam nhà HYBE “càn quét" các lễ trao giải cuối năm, lần đầu chạm đến Daesang “Album của năm" tại MAMA. SEVENTEEN và nhóm nhỏ BSS là boygroup có thành tích nhạc số nội địa cao nhất Kpop 2023, đứng đầu 10/12 tháng trên MelOn.

Năm 2023 đánh dấu đỉnh cao sự nghiệp của SEVENTEEN

Bên cạnh đó, 13 chàng trai còn “đánh chiếm" các BXH doanh thu và nhạc số tại Nhật Bản, là nghệ sĩ Hàn Quốc bán album chạy nhất theo thống kê của Oricon. Hai mini album FML và Seventeenth Heaven ra mắt #2 Billboard 200, ca khúc Super được Rolling Stone bình chọn là 1 trong 100 hit hay nhất năm. Bùng nổ về mặt thành tích, nhưng 2023 cũng đầy sóng gió với SEVENTEEN.

Thành viên liên tục gặp vấn đề sức khoẻ, chấn thương phải phẫu thuật

Với lịch trình dày đặc liên tục comeback và chạy tour, sức khoẻ của SEVENTEEN chính là vấn đề khiến fan lo lắng nhất. Nhóm nhiều lần phải thực hiện lịch trình trong tình trạng thiếu vắng 1 - 2 thành viên. Điểm qua, có đến 5/13 thành viên phải tạm dừng hoạt động vì lý do sức khoẻ trong năm nay.

The8 bị chấn thương xương đòn trái hồi đầu năm, chỉ có thể thực hiện vũ đạo một bên vai

Hồi đầu năm, The8 bị chấn thương xương đòn trái, ảnh hưởng không ít đến luyện tập. Trong đợt quảng bá Super, là dancer line của nhóm nhưng The8 không thể tham gia toàn bộ sân khấu biểu diễn và bài vũ đạo vì phải đeo băng nẹp cố định vai. Công ty phải điều chỉnh lịch trình để The8 hồi phục chấn thương.

Sau sự ra đi của bạn thân Moonbin (ASTRO), Seungkwan tạm dừng hoạt động 3 tháng vì lý do sức khoẻ

Tháng 7/2023, Pledis thông báo thành viên áp út Seungkwan phải tạm dừng hoạt động vì sức khoẻ không đảm bảo. Trước đó, Seungkwan đã gặp không ít đả kích vì sự ra đi của người bạn thân Moonbin (ASTRO). Anh chàng vắng mặt trong đợt diễn ra concert Follow to Seoul. Nghỉ ngơi 3 tháng, Seungkwan trở lại hoạt động vào đầu tháng 10.

Giữa lúc SEVENTEEN thực hiện tour châu Á Follow và chuẩn bị comeback đợt hai, leader S.Coups bị ngã dẫn đến chấn thương chân. Nghiêm trọng đến mức nam idol phải phẫu thuật gấp. Hiện tại, S.Coups vẫn chưa thể hoạt động trở lại vì cần thời gian phục hồi chức năng.

S.Coups đã ngồi xe lăn đến concert SEVENTEEN hồi tháng 9

S.Coups tham gia ghi hình cho MV chủ đề God of Music với bối cảnh ngay tại bệnh viện

Trong concert nhóm tại Tokyo Dome ngày 6/9, S.Coups đã ngồi xe lăn bay đến tận nơi theo dõi anh em biểu diễn. Dù chấn thương phải ngưng hoạt động, S.Coups vẫn tham gia ghi hình cho MV chủ đề God of Music, với bối cảnh ngay tại bệnh viện. Nam idol luôn làm tròn trách nhiệm của một trưởng nhóm khiến fan không khỏi xúc động.

Mingyu vắng mặt trong một vài stage quảng bá God of Music vì đau lưng không thể di chuyển

Cuối tháng 10, SEVENTEEN trở lại cùng Seventeenth Heaven và ca khúc chủ đề God of Music. Mingyu là thành viên tiếp theo phải tạm dừng hoạt động vì bị đau lưng dữ dội không thể di chuyển. Nam rapper của SEVENTEEN vắng mặt trong một số sân khấu quảng bá God of Music. Rất may, Mingyu đã nhanh chóng khoẻ lại, tiếp tục cùng nhóm chạy lịch trình cuối năm.

Những tưởng mọi chuyện đã ổn, sáng 14/12, Pledis Ent. thông báo đến fan tình hình sức khoẻ của thành viên Jeonghan. Theo đó, Jeonghan vừa phẫu thuật mắt cá chân, tạm thời dừng hoạt động và không cùng nhóm biểu diễn tại loạt concert Follow ở 4 thành phố Fukuoka, Bangkok, Bulacan, và Macao sắp tới.

Sáng 14/12, Pledis Ent. thông báo Jeonghan vừa phẫu thuật mắt cá chân, tạm thời dừng hoạt động

Chấn thương này đã kéo dài trong suốt năm qua nhưng vì muốn đảm bảo hoạt động, Jeonghan tiếp nhận nhiều phương pháp điều trị. Cuối cùng, nam idol vẫn phải phẫu thuật khiến fan không khỏi xót xa. Thông tin trên đã làm người hâm mộ hụt hẫng. Đặc biệt là các fan Việt chuẩn bị dự show Follow to Bangkok lần nữa lỡ cơ hội gặp gỡ Jeonghan.

The8 bị fan quá khích làm phiền ở sân bay, công ty không bố trí bảo an

Các thành viên liên tục gặp vấn đề sức khoẻ, người hâm mộ cho rằng Pledis Ent. nên điều chỉnh lịch trình cho SEVENTEEN. Càng đến cuối năm, nhóm dường như không có quãng nghỉ, nhiều thành viên gần như “sống” trên máy bay, di chuyển không ngừng vì phải thực hiện cả hoạt động nhóm lẫn cá nhân. Gần đây, vụ việc The8 bị fan quá khích làm phiền ở sân bay, công ty không bố trí bảo an cũng mang về không ít chỉ trích từ fan.

Một thành viên bị fan quay lưng vì tin hẹn hò

Tháng 8/2023, “anh ba" Joshua bị Knet “đào" loạt hint hẹn hò với bạn gái là người mẫu Cho Miyoung. Vụ việc ồn ào một thời gian dài, vấp phải sự phản đối của một bộ phận fan Trung - Hàn. Ở thời điểm gây tranh cãi nhất, người hâm mộ còn gửi xe tải đến trụ sở HYBE yêu cầu Joshua rời nhóm. Pledis Ent. vẫn giữ im lặng, không bày tỏ lập trường.

Người hâm mộ còn gửi xe tải đến trụ sở HYBE yêu cầu Joshua rời nhóm vì tin đồn hẹn hò

Hậu lùm xùm hẹn hò, Joshua bật khóc ở concert tại Tokyo Dome hồi tháng 9

4 tháng trôi qua, sóng gió lần nữa trở lại khi Cho Miyoung bị người hâm mộ tố cố tình gây hiểu lầm mang thai trên MXH. Trong bài đăng kỷ niệm sinh nhật mới đây, fan SEVENTEEN để lại nhiều bình luận tấn công nữ người mẫu. Joshua tiếp tục bị kéo vào tranh cãi và hứng chịu nhiều bình luận ác ý trên MXH.