Nhóm nam sắp bị gửi xe tải vì không cám ơn fandom khi nhận Daesang, sân khấu kết màn AAA khiến loạt idol… mắc cỡ!

Vừa qua, SEVENTEEN BooSeokSoon đã có mặt tại AAA 2023, để lại vô vàn khoảnh khắc ấn tượng. Thay mặt SEVENTEEN, BooSeokSoon là nhóm nhỏ gồm 3 thành viên Hoshi, DK và Boo Seungkwan. 2023 đánh dấu cột mốc thành công vang dội của 3 chàng trai với hit quốc dân Fighting. BooSeokSoon trở thành gương mặt được săn đón, thậm chí còn nhận được vinh dự biểu diễn kết màn AAA 2023.

Nhóm nam "gen 4" sắp bị gửi xe tải vì… không cám ơn fandom khi nhận Daesang

Là đại diện gen 3 hiếm hoi tham dự mùa giải năm nay, nhưng BooSeokSoon lại thường nhận mình là idol gen 4 vì sản phẩm đầu tiên của unit được ra mắt năm 2018. SEVENTEEN nói chung và BooSeokSoon nói riêng đã có 1 năm hoạt động chăm chỉ, đạt đỉnh cao sự nghiệp. Tại AAA, SEVENTEEN thắng Daesang Album của năm cho mini album FML, BooSeokSoon thắng Daesang Màn trình diễn của năm.

SEVENTEEN BooSeokSoon

Đại diện nhóm nhận giải, BooSeokSoon không quên “quăng miếng hài" khiến fan không ngừng phấn khích. Đáp lại thần tượng, người hâm mộ cũng đẩy bộ ba lên hot topic với chủ đề "Nhóm nhạc sắp bị gửi xe tải vì không nhắc đến fandom của mình khi nhận Daesang..".

Sở dĩ, BooSeokSoon nhận Daesang liên tục cám ơn các Carat - fandom SEVENTEEN vì đã ủng hộ nhóm nhiệt tình. Nhưng, 3 thành viên lại bỏ qua… fandom của unit TteokTwiSoon - ghép từ 3 món ăn Hàn Quốc tteokboki (bánh gạo), twigim (đồ chiên rán), sundae (dồi lợn) khiến dân tình có cớ trêu chọc.

Topic hot tại Hàn Quốc: "Nhóm nhạc sắp bị gửi xe tải vì không nhắc đến fandom của mình khi nhận Daesang..."

Bài đăng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và hàng trăm tương tác thú vị. Nhiều người còn sẵn sàng gửi luôn xe tải đến HYBE, nhưng mà là xe tải đồ ăn. Trên Weverse, Boo Seungkwan cũng đã nhận ra trò đùa của các fan, phản hồi cực đáng yêu: "Cho mình xin phần bánh làm từ bột gạo nhé".

Phản ứng thú vị của Knet:

- Quá thất vọng. Chuyển sang làm… Carat đây!

- Sốc thật sự… Bỏ qua fandom TteokTwiSoon mà chỉ nhắc đến mỗi fandom của idol khác là… Carat.

- Hẳn gửi xe tải đồ ăn.

- Xứng đáng bị gửi xe tải nhé.

- Ăn TteokTwiSoon rồi giải thích đi!!!!!!!!

- Lúc phỏng vấn còn nói rằng có thể cạnh tranh với tiền bối (SEVENTEEN - pv) nữa cơ. Digital của "Fighting" tốt quá nên coi thường tiền bối lắm.

Sân khấu kết AAA khiến loạt idol… mắc cỡ

Với năng lượng hừng hực, kỹ năng khuấy động hàng đầu, BooSeokSoon được giải Daesang về trình diễn là không bàn cãi. Nhóm đã chứng minh bản lĩnh ngay tại AAA với sân khấu kết lễ trao giải cực bùng nổ. Mang đến 7PM, Just Do It và Fighting, BooSeokSoon “đốt cháy" sân khấu theo đúng nghĩa đen.

Giọng live cao vút, nội lực của DK và Seungkwan được phát huy hết nấc, kết hợp hoàn hảo với vũ đạo đẳng cấp main dancer hàng đầu gen 3 của Hoshi. Sân khấu AAA của BooSeokSoon mang về cơn mưa lời khen ngay sau khi lên sóng.

Sân khấu cực bốc của BooSeokSoon

Âm nhạc và vũ đạo bùng nổ

NewJeans quẩy theo đàn anh cùng nhà

Cùng với em gái thân thiết Lee Youngji, BooSeokSoon đã mang đến những tràng cười sảng khoái, khiến người xem cũng muốn nhún nhảy theo. Màn trình diễn của nhóm được các celeb dự lễ vô cùng hưởng ứng, quẩy cực nhiệt. "Quăng miếng" cuối cùng trước khi kết show, DK chiêu đãi khán giả màn lột áo twerk cực cháy.

Loạt sao mắc cỡ khi chứng kiến màn "twerk" cực cháy của BooSeokSoon

Khoảnh khắc viral MXH

Camera đã thu trọn bộ phản ứng "mắc cỡ" của loạt idol nổi tiếng khi nhìn DK lập tức gây sốt MXH. Sân khấu của BooSeokSoon được dân tình đánh giá đáng xem nhất AAA 2023, tấm tắc công nhận "lễ trao giải đúng là cần SEVENTEEN".