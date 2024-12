Mariah Carey thống trị BXH Billboard Hot 100 trong 20 năm

Đến hẹn lại lên, Mariah Carey tiếp tục giữ vị trí số 1 trên BXH Billboard Hot 100 nhờ ca khúc All I Want for Christmas is You. Với thành tích mới nhất này, Mariah Carey chính thức trở thành nghệ sĩ đạt vị trí quán quân trên BXH trong 20 năm.

Những ca khúc của nữ danh ca dẫn đầu ở nhiều thời điểm khác nhau trong sự nghiệp, bao gồm các bài hát bất hủ như Hero, Always my baby, Heartbreaker, We belong together, Touch my body... Trong đó, ca khúc nhạc Giáng sinh All I Want for Christmas is You ấn tượng hơn cả khi dẫn đầu BXH Billboard Hot 100 kể từ năm 2019 cho đến nay.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, "Nữ hoàng nhạc Giáng sinh" đã tỏ ra vô cùng xúc động: "Tôi không thể mơ về một thời điểm hoặc địa điểm nào thích hợp hơn để ăn mừng tin tức này là trên sân khấu với những người hâm mộ tuyệt vời của tôi, với các con tôi và các thành viên trong chuyến lưu diễn của tôi. Tôi yêu và biết ơn các bạn".

Sau Mariah Carey, bốn nghệ sĩ khác từng đứng đầu Billboard Hot 100 trong 10 năm là Paul McCartney, Beyoncé, Michael Jackson và Madonna.