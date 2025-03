Mariah Carey thắng kiện bản quyền siêu hit All I Want for Christmas Is You

Ngày 19/3, tại một tòa án ở Los Angeles, Thẩm phán Monica Almadani đã ra phán quyết rằng vụ kiện cáo buộc Mariah Carey sao chép ca khúc đồng quê cùng tên năm 1989 của Andy Stone không có đủ bằng chứng để chứng minh Carey đã vi phạm bản quyền.

Vụ kiện ban đầu được đệ trình vào tháng 11 năm 2023 bởi Stone và đồng tác giả Troy Powers, cáo buộc Carey "vi phạm bản quyền và làm giàu bất chính" từ bản hit của cô. Theo tài liệu của tòa án mà PEOPLE thu thập được, phiên bản All I Want for Christmas is You của Carey được cho là bắt chước "cấu trúc sáng tác" của bài hát gốc.

Tài liệu tòa án ghi rằng: "Bị đơn biết hoặc đáng lẽ phải biết rằng All I Want for Christmas Is You không thể được sử dụng trong tác phẩm âm nhạc của họ mà không có giấy phép hoặc sự công nhận của tác giả, như thông lệ trong ngành công nghiệp âm nhạc". Vì vậy, Stone và Powers yêu cầu bồi thường 20 triệu USD và một phiên tòa xét xử bởi bồi thẩm đoàn.

"All I Want For Christmas Is You" của nữ ca sĩ Mariah Carey trở thành bài hát biểu tượng của Giáng sinh. (Ảnh: Terence Patrick/CBS/Getty Images)

Tuy nhiên, theo tài liệu từ phán quyết ngày 19/3 thì "không có bằng chứng nào hỗ trợ cho trường hợp của nguyên đơn rằng bài hát năm 1994 của Carey sao chép từ bài hát của Stone (người biểu diễn dưới nghệ danh Vince Vance)". Tài liệu cũng thừa nhận rằng cụm từ "all I want for Christmas is you" không bắt nguồn từ Stone.

Trong phân tích lời nhạc của hai bài hát, Tiến sĩ Lawrence Ferrara, nhà nghiên cứu âm nhạc và Giáo sư Âm nhạc tại Đại học New York, kết luận rằng sự tương đồng về lời nhạc giữa hai bài hát là "rời rạc, được sử dụng với các cụm từ khác nhau, sắp xếp khác nhau và thuộc phạm vi phổ biến".

Ông cũng nhấn mạnh rằng hai phiên bản của Vance và Carey "là những bài hát rất khác biệt, yếu tố tương đồng duy nhất là việc sử dụng ý tưởng lời nhạc phổ biến và các cliché trong nhạc Giáng sinh đã xuất hiện trước khi Stone phát hành bài hát của mình". Hai bài hát được xác định là khác biệt đáng kể về giai điệu, hòa âm, nhịp điệu và lời nhạc, do đó không vi phạm bản quyền.

Đây không phải là lần đầu tiên Stone và Powers khởi kiện Carey. Trước đó, họ đã đệ đơn kiện tương tự vào tháng 6 năm 2022 tại Louisiana với yêu cầu bồi thường 20 triệu USD, nhưng đã rút đơn vào tháng 11 cùng năm.

Ca khúc All I Want for Christmas Is You của Carey ra mắt năm 1994 trong album Merry Christmas và trở thành bản hit hàng năm trong mùa lễ hội. Bài hát này đã được chứng nhận kim cương bởi RIAA với hơn 10 triệu bản được bán ra và đạt hơn 2 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify tính đến tháng 12/2024, trở thành ca khúc Giáng sinh đầu tiên đạt được thành tích này.

Bài hát này đã có tuổi đời hơn 30 năm. (Ảnh: Mariah Carey)

Carey chia sẻ với PEOPLE: "Điều này thật khó tin. Tôi rất vinh dự khi All I Want for Christmas Is You trở thành ca khúc Giáng sinh đầu tiên trên Spotify đạt 2 tỷ lượt phát. Tôi vô cùng biết ơn tất cả người nghe trên toàn thế giới đã biến bài hát này thành một phần truyền thống trong những mùa Giáng sinh của họ năm này qua năm khác".