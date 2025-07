Cả BLACKPINK ai cũng muốn là Jennie!

Sáng 28/7 (giờ Việt Nam), BLACKPINK hoàn thành chặng tour DEADLINE ở Bắc Mỹ đi qua 4 thành phố lớn. Đêm diễn kết chặng ở New York thu hút đám đông khổng lồ, BLACKPINK phủ sóng MXH với khoảnh khắc tận hưởng sân khấu, thể hiện phong thái trình diễn tự tin chuẩn thần tượng toàn cầu.

Ở chặng Bắc Mỹ, mỗi đêm diễn BLACKPINK sẽ mang đến 1 "túi mù" đặc biệt. Ngoài các tiết mục nhóm và stage solo, BLACKKPINK còn cùng nhau biểu diễn hit riêng của từng thành viên ở phần encore. Những ngày qua, BLINK đã có APT. - Rosé, Fxck Up The World - Lisa và earthquake - Jisoo phiên bản OT4. Nay, đến lượt like JENNIE.

Cả BLACKPINK hóa thành Jennie, biểu cảm cũng sao y bản chính khiến fan "cười bò" vì độ hài hước. Nhóm nữ toàn cầu cực kỳ tận hưởng âm nhạc, quẩy theo không sót đoạn nào. Lisa nhảy like JENNIE "sung" hơn cả chính chủ. Jisoo diễn lại nét "ngầu lòi" của cô em, Rosé thì vừa nhảy vừa học bài, biểu cảm đáng yêu khiến fan ôm tim.

Fan gọi vui đây chính là bài test kiểm tra xem các thành viên có thuộc bài solo của nhau hay không. Không chỉ đơn thuần là biểu diễn nhạc solo của nhau, những màn trình diễn này còn là minh chứng cho tình chị em khăng khít của BLACKPINK. Năm vừa qua, 4 mẩu BLACKPINK đã gây dựng sự nghiệp âm nhạc riêng cho mình và toàn bộ đều đạt được thành công nhất định. Dù không liên tục xuất hiện cùng nhau, nhưng BLACKPINK luôn đồng hành, ủng hộ mọi cột mốc của từng thành viên.

Từ APT., Fxck Up The World, earthquake đến nay là like JENNIE, tất cả đều được BLACKPINK thuộc nằm lòng, diễn nhiệt huyết y như chính chủ. Mỗi cô gái một hit, một màu sắc riêng nhưng khi đặt cạnh nhau thì hòa hợp hoàn hảo. Tình cảm của BLACKPINK là điều không phải chứng minh.

like JENNIE là bài hát chủ đề trong album RUBY của Jennie. Bài hát mang thông điệp cá nhân mạnh mẽ, là lời giới thiệu của Jennie đến thế giới. like JENNIE viral chóng mặt qua mỗi sân khấu live của Jennie, liên tục đạt thành tích mới và là ứng cử viên sáng giá cho các lễ trao giải cuối năm. Không chỉ thành công thương mại, Jennie và album RUBY được loạt tạp chí âm nhạc nổi tiếng như Rolling Stone, Billboard đề xuất trong top album hay nhất 2025. Jennie thắng lớn với album RUBY và like JENNIE, chứng minh khả năng làm chủ âm nhạc và thể hiện cá tính độc bản ngay lần đầu tiên tự sản xuất album solo. like JENNIE tạo trend toàn cầu.